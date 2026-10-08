Huracán Isaías amenaza Florida y Alabama: ordenan evacuaciones y preparan más de 12,000 efectivos

Florida ordena evacuaciones ante huracán Isaías.

Alabama declara emergencia en 40 condados.

Florida prepara más de 12,000 efectivos.

Huracán Isaías amenaza Florida. El huracán Isaías mantiene en alerta al sur de Estados Unidos, donde las autoridades de Florida y Alabama han declarado emergencias, ordenado evacuaciones y preparado un amplio operativo de respuesta ante su posible impacto entre la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado.

De acuerdo con información de la agencia EFE, Florida movilizará más de 12,000 efectivos, incluidos militares y personal de servicios públicos, mientras que Alabama declaró el estado de emergencia en 40 condados ante el avance del ciclón.

¿Qué zonas de Florida están bajo órdenes de evacuación?

[caption id="attachment_1695952" align="alignnone" width="1200"]Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos donde aparecen dos pilotos del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los 'Cazahuracanes' volando este miércoles a través de la tormenta tropical Isaías. EFE/ Marnee Losurdo/ Fuerza Aérea EEUU[/caption]

Los condados de Gulf y Okaloosa, ubicados en el noroeste de Florida, emitieron órdenes de evacuación para zonas expuestas al huracán. El gobernador Ron DeSantis también declaró una emergencia en 25 condados del estado.

La Asociación de Alguaciles de Florida advirtió que la marejada ciclónica podría alcanzar los 7 pies de altura (2.1 metros), además de provocar inundaciones en comunidades cercanas a la costa.

"Si usted está en una zona baja o cerca de la costa, por favor siga las redes sociales de la oficina del alguacil local para estar al tanto de las órdenes de evacuación", señaló la organización.

La agrupación también pidió a los residentes finalizar sus preparativos durante el jueves, antes del deterioro de las condiciones meteorológicas.