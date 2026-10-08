Huracán Isaías amenaza Florida y Alabama: ordenan evacuaciones y preparan más de 12,000 efectivos
Publicado el 08/10/2026 a las 17:37
- Florida ordena evacuaciones ante huracán Isaías.
- Alabama declara emergencia en 40 condados.
- Florida prepara más de 12,000 efectivos.
Huracán Isaías amenaza Florida. El huracán Isaías mantiene en alerta al sur de Estados Unidos, donde las autoridades de Florida y Alabama han declarado emergencias, ordenado evacuaciones y preparado un amplio operativo de respuesta ante su posible impacto entre la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado.
De acuerdo con información de la agencia EFE, Florida movilizará más de 12,000 efectivos, incluidos militares y personal de servicios públicos, mientras que Alabama declaró el estado de emergencia en 40 condados ante el avance del ciclón.
¿Qué zonas de Florida están bajo órdenes de evacuación?[caption id="attachment_1695952" align="alignnone" width="1200"] Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos donde aparecen dos pilotos del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los 'Cazahuracanes' volando este miércoles a través de la tormenta tropical Isaías. EFE/ Marnee Losurdo/ Fuerza Aérea EEUU[/caption]
Los condados de Gulf y Okaloosa, ubicados en el noroeste de Florida, emitieron órdenes de evacuación para zonas expuestas al huracán. El gobernador Ron DeSantis también declaró una emergencia en 25 condados del estado.
La Asociación de Alguaciles de Florida advirtió que la marejada ciclónica podría alcanzar los 7 pies de altura (2.1 metros), además de provocar inundaciones en comunidades cercanas a la costa.
"Si usted está en una zona baja o cerca de la costa, por favor siga las redes sociales de la oficina del alguacil local para estar al tanto de las órdenes de evacuación", señaló la organización.
La agrupación también pidió a los residentes finalizar sus preparativos durante el jueves, antes del deterioro de las condiciones meteorológicas.
Huracán Isaías amenaza Florida y prepara militares, ambulancias y equipos de emergencia[caption id="attachment_1695951" align="alignnone" width="1200"] Fotografía satelital tomada este miércoles cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra la localización de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México. EFE/NOAA-NHC[/caption]
Según EFE, el operativo anunciado por DeSantis contempla 5,000 integrantes de la Guardia Nacional, más de 6,000 trabajadores de servicios públicos y 900 miembros del Departamento de Transporte de Florida.
También participarán más de 300 agentes de respuesta rápida de la Patrulla de Carreteras y 175 efectivos de la Guardia Estatal, junto con ambulancias, embarcaciones, aeronaves y maquinaria pesada.
Las autoridades dispondrán de más de 1,000 generadores eléctricos, 1.1 millones de botellas de agua y reservas de gasolina, diésel y combustible de aviación para atender posibles emergencias.
"Nos lo estamos tomando muy en serio", declaró DeSantis, quien advirtió que las autoridades trabajan bajo el supuesto de un impacto fuerte, posiblemente como huracán de categoría 3.
Huracán Isaías amenaza Florida: ¿Cuándo y dónde podría impactar el huracán Isaías?
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que Isaías podría tocar tierra entre Alabama y Florida durante la noche del viernes o las primeras horas del sábado.
En el reporte más reciente citado por EFE, el sistema registraba vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora (140 kilómetros por hora) y se encontraba a 355 millas al sur de la desembocadura del río Misisipi.
Aunque el ciclón era categoría 1 al momento del informe, las autoridades contemplaban un posible fortalecimiento antes de su llegada a territorio estadounidense.
Advierten inundaciones en otros estados
El NHC alertó de posibles vientos destructivos en el noroeste de Florida, Alabama y Misisipi, además de fuertes precipitaciones durante el fin de semana.
Los efectos podrían extenderse hacia Georgia, Luisiana, Tennessee y las Carolinas, con riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y desbordamientos aislados de ríos.
Ante el avance del fenómeno, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró una emergencia para 40 condados, mientras Florida mantiene sus preparativos y evacuaciones preventivas.
Fuente: Agencia EFE, con información del Centro Nacional de Huracanes, autoridades de Florida y Alabama.