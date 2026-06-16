ICE detiene a ciudadano de EEUU y lo interroga sobre su estatus migratorio

ICE detuvo ciudadano estadounidense

DHS explica la retención

Interrogatorio generó controversia

Un ciudadano estadounidense aseguró que fue retenido temporalmente por agentes migratorios en Maryland, quienes lo esposaron e interrogaron sobre su estatus migratorio antes de liberarlo sin cargos.

Samuel Guzmán relató que el domingo 7 de junio se dirigía a trabajar en Annapolis cuando decidió detenerse a comprar café.

Al salir del establecimiento, observó varios vehículos que identificó como pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según su versión, un agente se acercó y poco después fue esposado.

Ciudadano estadounidense detenido por ICE en Maryland

Guzmán afirmó que los agentes comenzaron a hacerle preguntas sobre su situación migratoria, mientras él insistía en que había nacido en Estados Unidos.

«Intenté decirle que yo era de aquí, pero no me creyó», contó Guzmán, según Telemundo.

También aseguró que intentó mostrar su licencia de conducir para identificarse.

Sin embargo, señaló que los agentes le retiraron el teléfono celular, las llaves del automóvil y su billetera.

Posteriormente, dijo que fue colocado en un vehículo oficial y trasladado a otro estacionamiento cercano.