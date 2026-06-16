ICE detiene a ciudadano de EEUU y lo interroga sobre su estatus migratorio
Publicado el16/06/2026 a las 10:19
- ICE detuvo ciudadano estadounidense
- DHS explica la retención
- Interrogatorio generó controversia
Un ciudadano estadounidense aseguró que fue retenido temporalmente por agentes migratorios en Maryland, quienes lo esposaron e interrogaron sobre su estatus migratorio antes de liberarlo sin cargos.
Samuel Guzmán relató que el domingo 7 de junio se dirigía a trabajar en Annapolis cuando decidió detenerse a comprar café.
Al salir del establecimiento, observó varios vehículos que identificó como pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según su versión, un agente se acercó y poco después fue esposado.
Ciudadano estadounidense detenido por ICE en Maryland
Guzmán afirmó que los agentes comenzaron a hacerle preguntas sobre su situación migratoria, mientras él insistía en que había nacido en Estados Unidos.
«Intenté decirle que yo era de aquí, pero no me creyó», contó Guzmán, según Telemundo.
También aseguró que intentó mostrar su licencia de conducir para identificarse.
Sin embargo, señaló que los agentes le retiraron el teléfono celular, las llaves del automóvil y su billetera.
Posteriormente, dijo que fue colocado en un vehículo oficial y trasladado a otro estacionamiento cercano.
Interrogatorio en español y negativa a realizar una llamada
Una vez en la nueva ubicación, Guzmán aseguró que un agente comenzó a interrogarlo en español.
«‘¿De dónde eres? Dime la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí?'», recordó que le preguntaron.
El ciudadano afirmó que respondió repetidamente que había nacido en Estados Unidos y que desconocía las razones de su detención.
«Y yo respondo que nací aquí. No sé por qué me arrestan, por qué me detienen. No lo sé», relató.
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Según su testimonio, durante el interrogatorio también le solicitaron identificación.
Guzmán explicó que los agentes ya tenían acceso a sus datos porque le habían retirado sus pertenencias personales.
Además, indicó que solicitó realizar una llamada telefónica mientras permanecía retenido. Sin embargo, aseguró que esa petición fue rechazada.
Después de casi dos horas, según su relato, fue llevado nuevamente al lugar donde había sido interceptado inicialmente.
Allí, los agentes lo dejaron en libertad. Guzmán afirmó que nunca recibió una explicación sobre los motivos de la detención.
DHS asegura que la retención ocurrió durante una operación migratoria
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió posteriormente a las acusaciones.
La agencia indicó que los agentes de ICE detuvieron un vehículo registrado a nombre de una persona que se encuentra en el país de manera ilegal.
Guzmán explicó a Telemundo 44 que compró ese automóvil a un conocido el año pasado.
Sin embargo, reconoció que todavía no había realizado el cambio de registro a su nombre.
De acuerdo con un portavoz del DHS, durante el proceso de identificación surgió una situación que motivó el traslado del conductor.
“Durante el proceso de identificación de la persona, varios agitadores se reunieron e intentaron interferir con la operación», señaló la agencia.
El DHS añadió que el cambio de ubicación se realizó como medida preventiva y por razones de seguridad para los agentes y la persona retenida.
La dependencia explicó que, tras verificar la identidad de Guzmán y confirmar que era ciudadano estadounidense, fue liberado.
“Como medida preventiva y por la seguridad de nuestros agentes y de la persona detenida, los agentes de ICE decidieron cambiar de ubicación para continuar con la entrevista. Tras verificar la identidad del conductor y determinar que era ciudadano estadounidense, los agentes lo pusieron en libertad de inmediato», indicó la agencia.
El DHS también sostuvo que durante las operaciones migratorias los agentes pueden encontrarse con personas que no son los objetivos originales de una investigación.
Según la dependencia, los oficiales están capacitados para realizar preguntas destinadas a determinar la identidad y el estatus migratorio de las personas con las que entran en contacto durante estos procedimientos.