ICE rompe récord de arrestos y miles de inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales

La administración del presidente Donald Trump está ampliando el alcance de sus operaciones migratorias y los nuevos arrestos están incluyendo a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales, según datos citados por La Opinión.

De acuerdo con el reporte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) superó las 50,000 detenciones tanto en julio como en agosto, estableciendo dos meses consecutivos con cifras récord durante el segundo mandato de Trump.

Los datos, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación, muestran que el 55% de las personas arrestadas no había tenido contacto previo con las fuerzas del orden.

Otro 24% había enfrentado cargos, pero nunca recibió una condena, cifras que alimentan el debate sobre quiénes están siendo alcanzados por la ofensiva migratoria del gobierno.

Detenciones alcanzan a inmigrantes con casos pendientes

La expansión de las operaciones también está afectando a personas que ya eran conocidas por las autoridades debido a solicitudes de asilo pendientes, trámites para modificar su estatus migratorio o procesos abiertos ante tribunales de inmigración.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, afirmó que la estrategia está dejando de concentrarse exclusivamente en personas con antecedentes criminales.

“Esto demuestra que la administración Trump está ampliando sus operaciones de deportación masiva”, dijo a The Hill, al señalar que las autoridades están alcanzando a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, sostiene en X que el 70% de los arrestados por ICE tienen antecedentes penales.