ICE rompe récord de arrestos y miles de inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales
Publicado el07/09/2026 a las 07:22
La administración del presidente Donald Trump está ampliando el alcance de sus operaciones migratorias y los nuevos arrestos están incluyendo a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales, según datos citados por La Opinión.
De acuerdo con el reporte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) superó las 50,000 detenciones tanto en julio como en agosto, estableciendo dos meses consecutivos con cifras récord durante el segundo mandato de Trump.
Los datos, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación, muestran que el 55% de las personas arrestadas no había tenido contacto previo con las fuerzas del orden.
Otro 24% había enfrentado cargos, pero nunca recibió una condena, cifras que alimentan el debate sobre quiénes están siendo alcanzados por la ofensiva migratoria del gobierno.
Detenciones alcanzan a inmigrantes con casos pendientes
La expansión de las operaciones también está afectando a personas que ya eran conocidas por las autoridades debido a solicitudes de asilo pendientes, trámites para modificar su estatus migratorio o procesos abiertos ante tribunales de inmigración.
Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, afirmó que la estrategia está dejando de concentrarse exclusivamente en personas con antecedentes criminales.
“Esto demuestra que la administración Trump está ampliando sus operaciones de deportación masiva”, dijo a The Hill, al señalar que las autoridades están alcanzando a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, sostiene en X que el 70% de los arrestados por ICE tienen antecedentes penales.
Reichlin-Melnick cuestionó esa cifra y aseguró que los propios datos publicados por la agencia no respaldan esa afirmación desde mayo de 2025.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha defendido una política migratoria más amplia.
“No me importa si tienen antecedentes penales o no”, afirmó al explicar que el gobierno busca localizar y deportar a personas que ingresaron ilegalmente al país.
Tom Homan, responsable de la política fronteriza, también reconoció que aproximadamente la mitad de los detenidos no son delincuentes.
Aeropuertos y tribunales se suman a la estrategia
El aumento de los arrestos ocurre mediante una combinación de tácticas que incluye operativos callejeros, controles migratorios en aeropuertos y detenciones relacionadas con comparecencias ante tribunales.
David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, señaló que los recursos adicionales y el pago de horas extras han permitido incrementar las operaciones.
“Por primera vez, se están combinando todas las tácticas diferentes”, explicó.
Según Bier, también ha aumentado el número de inmigrantes detenidos sin una orden final de expulsión.
Estas personas pueden permanecer bajo custodia mientras continúan peleando sus casos migratorios.
La representante demócrata Pramila Jayapal acusó al gobierno de mantener una estrategia menos visible después de las críticas que provocaron las redadas altamente publicitadas durante la gestión de Kristi Noem.
Republicanos expresan preocupación por los operativos de ICE
Las críticas a la estrategia migratoria no provienen únicamente de los demócratas. Algunos legisladores republicanos también han pedido mayor consideración en determinados casos.
La representante Maria Elvira Salazar, de Florida, cuestionó que las operaciones puedan tratar de la misma manera a inmigrantes trabajadores y a personas consideradas peligrosas.
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“Le he estado diciendo a la administración que no confundan al gánster con el jardinero, a la niñera con el narcotraficante”, declaró.
El representante Mario Díaz-Balart también respaldó el control fronterizo, pero consideró que algunas de las medidas adoptadas han sido “excesivas”.
Salazar, además, destacó el papel económico de inmigrantes sin antecedentes que llevan años trabajando en sectores como construcción, agricultura, salud, manufactura y hotelería.
“Son necesarios, y los necesitamos para la economía”, afirmó.
Arrestos de ICE abren un nuevo debate
El incremento de las detenciones plantea un debate dentro y fuera del Congreso sobre hasta dónde debe llegar la política de deportaciones de Trump.
Los nuevos datos también ponen el foco sobre inmigrantes que no tienen condenas penales o que todavía mantienen procesos migratorios pendientes en Estados Unidos.
Mientras la administración defiende una aplicación más amplia de las leyes migratorias, las cifras citadas por La Opinión muestran que una parte considerable de los detenidos no tenía antecedentes de contacto con las fuerzas del orden.
La discusión ahora gira en torno a si la ofensiva migratoria debe priorizar a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública o extenderse a cualquier inmigrante que el gobierno considere sujeto a deportación.