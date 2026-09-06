Asilo venezolano enfrenta nueva prueba en EEUU: ¿La caída de Maduro hará más difícil demostrar persecución?

Asilo para venezolanos en EEUU

Riesgo deberá probarse individualmente

Fallo no elimina protección

Los venezolanos que solicitan asilo político en Estados Unidos enfrentan un nuevo escenario: la salida de Nicolás Maduro del poder deberá ser considerada por los jueces al determinar si todavía existe riesgo de persecución al regresar a Venezuela.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) estableció el 4 de septiembre que la destitución de Maduro y la transferencia del poder ejecutivo constituyen un “cambio en las condiciones del país” relevante para analizar el temor de persecución futura.

El precedente surgió del caso Matter of A-E-V-M-, relacionado con una venezolana que llegó a EEUU con visa de estudiante en 2014 y posteriormente solicitó protección argumentando persecución por sus posiciones políticas contra el gobierno de Maduro.

Un juez de inmigración consideró creíble su historia y determinó que tenía un temor fundado de persecución futura, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló y la BIA anuló esa concesión para que el expediente sea evaluado nuevamente.

¿Qué deberán demostrar ahora los solicitantes venezolanos?

La clave está en que los tribunales ya no podrán analizar únicamente las amenazas relacionadas con el antiguo gobierno: deberán examinar si el solicitante mantiene un riesgo particular de persecución bajo las condiciones actuales de Venezuela.

“La destitución del jefe de un gobierno nacional es un acontecimiento muy significativo”, sostuvo la BIA al explicar por qué la salida de Maduro modifica el contexto político utilizado para evaluar el temor futuro.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?

Sin embargo, el propio fallo advierte que un cambio de liderazgo no elimina necesariamente un temor fundado de persecución. Fuerzas de seguridad, instituciones u otros actores vinculados al gobierno anterior podrían seguir teniendo poder y representar un riesgo.

La solicitante precisamente argumentó que el aparato estatal de persecución permanecía activo y que militares, organismos de inteligencia y redes vinculadas al antiguo gobierno continuaban bajo influencia de figuras asociadas con Maduro, argumento que deberá analizar nuevamente el juez.