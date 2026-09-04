Escándalo tras el cierre de Alligator Alcatraz: acusan a dos guardias de golpear a un migrante

Guardias de Alligator Alcatraz

Migrante denuncia presunta agresión

Ambos niegan ser culpables

Dos guardias de seguridad de Alligator Alcatraz enfrentan cargos por presuntamente agredir a un migrante detenido meses antes del cierre del polémico centro migratorio de Florida.

Los acusados fueron detenidos en junio por un incidente ocurrido el 25 de enero contra Rigoberto Rodríguez, según información de fiscales del condado de Collier citada por el Miami Herald.

Ambos guardias se declararon no culpables y posteriormente quedaron en libertad después de pagar una fianza de $1,000, mientras el proceso penal continúa.

El caso adquiere especial relevancia porque sería el primer proceso penal conocido por presunto maltrato a un detenido relacionado con esta instalación migratoria.

¿Qué ocurrió con el migrante detenido en Alligator Alcatraz?

Testimonios de otros migrantes señalan que el incidente comenzó después de que varios detenidos protestaran por las condiciones dentro de la instalación, incluida la supuesta falta de agua y alimentos.

De acuerdo con esos relatos, uno de los guardias habría derribado a Rodríguez y posteriormente lo habría golpeado durante el enfrentamiento ocurrido dentro del centro.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?

El segundo acusado habría golpeado al migrante en el rostro después de que Rodríguez fuera trasladado hacia otra sección de las instalaciones.

La defensa ofrece una versión diferente: sostiene que Rodríguez comenzó escupiendo a los agentes y que estos utilizaron la fuerza para reducirlo.