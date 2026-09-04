Escándalo tras el cierre de Alligator Alcatraz: acusan a dos guardias de golpear a un migrante
Publicado el04/09/2026 a las 14:59
- Guardias de Alligator Alcatraz
- Migrante denuncia presunta agresión
- Ambos niegan ser culpables
Dos guardias de seguridad de Alligator Alcatraz enfrentan cargos por presuntamente agredir a un migrante detenido meses antes del cierre del polémico centro migratorio de Florida.
Los acusados fueron detenidos en junio por un incidente ocurrido el 25 de enero contra Rigoberto Rodríguez, según información de fiscales del condado de Collier citada por el Miami Herald.
Ambos guardias se declararon no culpables y posteriormente quedaron en libertad después de pagar una fianza de $1,000, mientras el proceso penal continúa.
El caso adquiere especial relevancia porque sería el primer proceso penal conocido por presunto maltrato a un detenido relacionado con esta instalación migratoria.
¿Qué ocurrió con el migrante detenido en Alligator Alcatraz?
Testimonios de otros migrantes señalan que el incidente comenzó después de que varios detenidos protestaran por las condiciones dentro de la instalación, incluida la supuesta falta de agua y alimentos.
De acuerdo con esos relatos, uno de los guardias habría derribado a Rodríguez y posteriormente lo habría golpeado durante el enfrentamiento ocurrido dentro del centro.
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El segundo acusado habría golpeado al migrante en el rostro después de que Rodríguez fuera trasladado hacia otra sección de las instalaciones.
La defensa ofrece una versión diferente: sostiene que Rodríguez comenzó escupiendo a los agentes y que estos utilizaron la fuerza para reducirlo.
Primer caso penal conocido por presunto maltrato
Las acusaciones llevan ahora a los tribunales denuncias sobre el trato recibido por migrantes dentro de un centro que generó controversia prácticamente desde su apertura.
Organizaciones humanitarias habían cuestionado previamente las condiciones de detención, mientras grupos ambientalistas mantenían otra batalla por los posibles efectos de la instalación sobre el ecosistema cercano.
Sin embargo, las nuevas acusaciones deben resolverse en los tribunales: que los guardias hayan sido procesados no significa que hayan sido declarados culpables de agredir al detenido.
La declaración de no culpabilidad abre precisamente una disputa sobre lo sucedido aquella jornada y sobre si la fuerza empleada estuvo justificada bajo las circunstancias.
¿Por qué cerró Alligator Alcatraz en Florida?
Alligator Alcatraz abrió en julio de 2025 en un antiguo aeródromo próximo a los Everglades y rápidamente se convirtió en símbolo de la ofensiva migratoria impulsada durante la Administración Trump.
La instalación terminó cerrando en junio de 2026, después de meses marcados por demandas relacionadas tanto con el tratamiento de los migrantes como con preocupaciones ambientales.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, defendió el funcionamiento del centro y aseguró tras su cierre que había “cumplido su misión”.
DeSantis señaló además que las operaciones vinculadas con el centro permitieron realizar casi 30,000 deportaciones adicionales, una cifra utilizada por Florida para defender su estrategia migratoria.
¿Qué pasará con los terrenos de Alligator Alcatraz?
El cierre no terminó con la controversia alrededor del complejo, pero abrió una nueva discusión sobre el futuro de las casi 10,000 hectáreas donde estuvo instalado.
Florida devolvió en agosto los terrenos al condado de Miami-Dade, después de haberlos utilizado para levantar y operar temporalmente el centro de detención.
Entre las posibilidades estudiadas está venderlos o transferirlos al Servicio de Parques Nacionales u otras organizaciones dedicadas a recuperar y conservar los humedales, según ‘EFE’ y ‘Miami Herald’.
Mientras ese debate continúa, el proceso contra los dos guardias trasladará nuevamente la atención hacia lo ocurrido dentro de Alligator Alcatraz y el trato que recibieron sus detenidos.