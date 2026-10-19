Muerte de mexicano bajo custodia de ICE: México denunciará y familia cuestiona atención médica
Publicado el 19/10/2026 a las 18:43
- México anuncia denuncia en Estados Unidos.
- Familia cuestiona atención médica recibida.
- Autopsia esclarecerá causa del fallecimiento.
La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, mexicano de 56 años detenido en Laredo, Texas, motivó el anuncio de una denuncia de México en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 19 de octubre que su Gobierno impulsará esa acción tras conocer señalamientos sobre posibles deficiencias en la atención médica del connacional.
Andrade permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde junio y padecía diabetes e hipertensión, según lo expuesto por la mandataria.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, estableció contacto con sus familiares para brindar acompañamiento y dar seguimiento al caso.
Familia señala falta de medicamentos en centro de Laredo
🇲🇽🇺🇸México solicita una investigación sobre la muerte de un ciudadano detenido por el ICE
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México exige esclarecer el fallecimiento de un ciudadano mexicano en un centro de detención de indocumentados en Texas, EE.UU. https://t.co/Z1ldQfIeFR
— LOS VIDEOS DE ERRETE (@videoserrete) October 19, 2026
Andrade fue encontrado inconsciente el sábado 17 de octubre durante una revisión en el Centro de Procesamiento Río Grande, reportó The Texas Tribune, con información del congresista Henry Cuellar.
De acuerdo con ese reporte, trabajadores del establecimiento realizaron maniobras de reanimación y solicitaron servicios de emergencia después de localizarlo alrededor de las 10:00 de la mañana.
Su hija, Estefani Andrade, dijo al medio que su padre tenía medicamentos cuando fue detenido, pero denunció que el personal no se los proporcionaba.
También relató que había comunicado dificultad para respirar y presión en el pecho. Esos señalamientos familiares requieren esclarecimiento; por sí solos no determinan la causa del fallecimiento.
Autopsia y denuncia: las respuestas pendientes del caso[caption id="attachment_1697466" align="alignnone" width="1200"] Muerte de mexicano bajo custodia de ICE: México denunciará FOTO: EFE[/caption]
La oficina forense del condado de Webb realiza la autopsia. Su resultado será fundamental para establecer la causa de muerte y contrastar los testimonios sobre su salud.
The Texas Tribune informó que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a sus solicitudes de comentarios sobre el caso enviadas el domingo y el lunes.
El anuncio mexicano abre otro frente de seguimiento, aunque la información disponible no precisa ante qué autoridad se presentará la denuncia ni detalla su alcance.
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Por ahora, conviene distinguir el compromiso de denunciar de una presentación formal confirmada. Tampoco se ha establecido públicamente que una omisión médica haya provocado la muerte.
Sheinbaum promete reforzar la protección consular en EE.UU.
Sheinbaum anunció un fortalecimiento de la labor consular para proteger a los mexicanos en el exterior, con especial atención a quienes están detenidos por autoridades migratorias.
La mandataria también expresó su rechazo al racismo y reiteró el respaldo gubernamental a sus compatriotas, sin anunciar medidas operativas específicas para ese refuerzo.
Según el recuento recogido por EFE, este caso eleva a 18 los mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria o durante operativos desde enero de 2025.
La cifra reúne circunstancias distintas y no equivale exclusivamente a muertes dentro de centros. Para las familias, el seguimiento consular será clave para solicitar información y acompañamiento.
FUENTE: EFE, El soberano