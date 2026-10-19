México anuncia denuncia en Estados Unidos.

Familia cuestiona atención médica recibida.

Autopsia esclarecerá causa del fallecimiento.

La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, mexicano de 56 años detenido en Laredo, Texas, motivó el anuncio de una denuncia de México en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 19 de octubre que su Gobierno impulsará esa acción tras conocer señalamientos sobre posibles deficiencias en la atención médica del connacional.

Andrade permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde junio y padecía diabetes e hipertensión, según lo expuesto por la mandataria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, estableció contacto con sus familiares para brindar acompañamiento y dar seguimiento al caso.

Familia señala falta de medicamentos en centro de Laredo

🇲🇽🇺🇸México solicita una investigación sobre la muerte de un ciudadano detenido por el ICE La Secretaría de Relaciones Exteriores de México exige esclarecer el fallecimiento de un ciudadano mexicano en un centro de detención de indocumentados en Texas, EE.UU. https://t.co/Z1ldQfIeFR — LOS VIDEOS DE ERRETE (@videoserrete) October 19, 2026



Andrade fue encontrado inconsciente el sábado 17 de octubre durante una revisión en el Centro de Procesamiento Río Grande, reportó The Texas Tribune, con información del congresista Henry Cuellar.

De acuerdo con ese reporte, trabajadores del establecimiento realizaron maniobras de reanimación y solicitaron servicios de emergencia después de localizarlo alrededor de las 10:00 de la mañana.

Su hija, Estefani Andrade, dijo al medio que su padre tenía medicamentos cuando fue detenido, pero denunció que el personal no se los proporcionaba.

También relató que había comunicado dificultad para respirar y presión en el pecho. Esos señalamientos familiares requieren esclarecimiento; por sí solos no determinan la causa del fallecimiento.