Agente de ICE bajo acusación federal: videos habrían contradicho su versión de un tiroteo
Publicado el04/09/2026 a las 16:26
- Agente de ICE es acusado
- Video habría contradicho versión
- Investigación federal sigue abierta
Un agente de ICE enfrenta seis cargos federales por supuestamente proporcionar información falsa sobre un tiroteo que dejó herido a un inmigrante venezolano en Minneapolis.
Christian Castro, de 52 años, habría disparado el 14 de enero contra la entrada de una vivienda durante una operación migratoria, según la acusación federal divulgada este viernes.
Uno de los disparos alcanzó en la pierna a Julio Sosa-Celis, quien inicialmente terminó acusado después de que Castro asegurara que había sido atacado durante el operativo.
Pero el caso contra Sosa-Celis fue desestimado después de que ICE informara sobre la aparición de evidencia en video que habría contradicho el relato ofrecido por Castro.
¿De qué acusan al agente de ICE Christian Castro?
Los fiscales sostienen que Castro afirmó falsamente ante el FBI que abrió fuego después de que varias personas lo atacaran violentamente utilizando una escoba y una pala.
También habría asegurado que realizó uno de los disparos mientras estaba sentado tras el supuesto ataque y describió un forcejeo previo de aproximadamente tres minutos.
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La acusación presenta una cronología radicalmente diferente: sostiene que el encuentro descrito por Castro habría durado aproximadamente 11 segundos, no los tres minutos señalados.
Castro se entregó el jueves y se esperaba su comparecencia ante un juez federal en Texas este viernes. Hasta ahora no se ha declarado culpable ni inocente.
Caso contra agente de ICE abre un precedente federal
Los seis cargos representan el primer caso federal conocido de la Administración Trump contra un agente de ICE involucrado en sus intensificadas operaciones migratorias dentro del país.
El proceso federal llega mientras Castro enfrenta por separado cargos estatales en Minnesota relacionados con el mismo episodio ocurrido durante las operaciones migratorias de enero.
En mayo, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, presentó cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno por presuntamente denunciar falsamente un delito.
El caso provocó además una disputa entre Minnesota y Texas después de que las autoridades de Minnesota buscaran la extradición del agente desde el estado sureño.
Minnesota y Texas chocaron por la extradición de Castro
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, demandó al gobernador de Texas, Greg Abbott, buscando obligar al estado a entregar a Castro para enfrentar el proceso estatal.
Sin embargo, un juez federal determinó la semana pasada que carecía de autoridad para intervenir en una controversia de extradición entre ambos estados.
Castro había sido liberado de prisión aproximadamente una semana antes de conocerse públicamente la nueva acusación federal por las presuntas declaraciones falsas.
Ahora enfrenta dos frentes judiciales distintos, aunque ninguna de las acusaciones supone una declaración de culpabilidad y los procesos deberán avanzar ante los tribunales correspondientes.
Investigación del agente de ICE genera tensión dentro del DOJ
El caso también habría provocado diferencias dentro del Departamento de Justicia sobre si Castro debía enfrentar una acusación federal más grave relacionada con derechos civiles.
Según ProPublica, el fiscal federal adjunto Matthew Evans consideraba que existían elementos suficientes para presentar un cargo por presunta privación de derechos bajo apariencia de autoridad.
Evans habría afirmado que funcionarios superiores rechazaron esa posibilidad; fuentes citadas por ABC News señalaron posteriormente que el fiscal fue despedido, aunque cuestionaron su descripción del caso.
Esas fuentes aseguraron que la investigación de derechos civiles continúa abierta, por lo que todavía podría determinarse si Castro enfrentará cargos adicionales además de las seis acusaciones actuales, apuntó ‘ABC News‘, ‘The Washington Post‘ y ‘CBS News‘.