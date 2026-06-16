Operativo de ICE termina con 12 migrantes detenidos en Nuevo México

ICE arresta a 12

Operativo en Nuevo México

Un detenido será procesado

Agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso realizaron un operativo táctico focalizado en la localidad de Ruidoso, Nuevo México.

La acción fue ejecutada en coordinación con la Patrulla Fronteriza.

Como resultado del despliegue, las autoridades detuvieron a 12 personas que se encontraban en Estados Unidos sin documentación migratoria.

ICE detiene a 12 inmigrantes en Ruidoso

De acuerdo con la información oficial, los individuos puestos bajo custodia son originarios de México, Venezuela y Guatemala.

Las autoridades federales no detallaron las identidades de los detenidos ni las circunstancias específicas de cada arresto.

El operativo forma parte de las acciones de cumplimiento migratorio realizadas por ICE y otras agencias federales.