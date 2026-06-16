Operativo de ICE termina con 12 migrantes detenidos en Nuevo México
Publicado el16/06/2026 a las 09:20
- ICE arresta a 12
- Operativo en Nuevo México
- Un detenido será procesado
Agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso realizaron un operativo táctico focalizado en la localidad de Ruidoso, Nuevo México.
La acción fue ejecutada en coordinación con la Patrulla Fronteriza.
Como resultado del despliegue, las autoridades detuvieron a 12 personas que se encontraban en Estados Unidos sin documentación migratoria.
ICE detiene a 12 inmigrantes en Ruidoso
De acuerdo con la información oficial, los individuos puestos bajo custodia son originarios de México, Venezuela y Guatemala.
Las autoridades federales no detallaron las identidades de los detenidos ni las circunstancias específicas de cada arresto.
El operativo forma parte de las acciones de cumplimiento migratorio realizadas por ICE y otras agencias federales.
Uno de los detenidos enfrentará cargos federales
Dentro del reporte oficial se informó que uno de los arrestados cuenta con antecedentes de una deportación previa.
Debido a esa situación, además de enfrentar un procedimiento relacionado con su estatus migratorio, será procesado en el ámbito federal.
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La acusación que enfrentará corresponde al cargo de reingreso ilegal a Estados Unidos.
Las autoridades indicaron que este caso será atendido mediante los mecanismos judiciales federales aplicables.
No se dieron a conocer detalles adicionales sobre la fecha de la deportación previa ni sobre el historial migratorio de la persona involucrada.
El resto de los detenidos no fue señalado por contar con antecedentes similares dentro del reporte difundido por las autoridades.
Continúan los procedimientos migratorios
Las autoridades estadounidenses señalaron que las demás personas permanecerán en centros de detención temporal.
Durante ese periodo se desarrollarán las audiencias y procedimientos administrativos contemplados por la legislación migratoria vigente.
Posteriormente se determinarán los pasos correspondientes dentro de cada caso.
Según el reporte, también se llevarán a cabo los procesos de repatriación establecidos por las leyes de Estados Unidos para quienes sean sujetos de remoción.
La información oficial no precisa cuánto tiempo permanecerán bajo custodia los detenidos mientras avanzan los procedimientos.
Tampoco se informó si las personas contarán con solicitudes adicionales o recursos dentro de sus procesos migratorios.
El operativo en Ruidoso se suma a las acciones de control migratorio desarrolladas por las autoridades federales en la región fronteriza y en distintas comunidades del suroeste de Estados Unidos.
Lo que viene: Las 12 personas permanecerán bajo la custodia de las autoridades migratorias mientras se realizan las audiencias correspondientes y se determina el resultado de cada procedimiento.