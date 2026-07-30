¿Ni casarte con un ciudadano evita un arresto? Quiénes están en riesgo al viajar en avión

Bajada: Nuevos arrestos de ICE en aeropuertos muestran que tener una solicitud migratoria pendiente o un permiso de trabajo ya no garantiza evitar la detención si la persona sigue siendo considerada deportable.

Agentes de ICE están ampliando los arrestos en aeropuertos de Estados Unidos a personas con visas vencidas, incluso si están casadas con ciudadanos estadounidenses o tienen trámites migratorios activos.

Por qué importa: Miles de inmigrantes creen que un matrimonio, un permiso de trabajo o una solicitud de residencia los protege de un arresto. La realidad legal puede ser muy distinta.

Casarte con un ciudadano no elimina automáticamente el riesgo

Según The New York Times, entre los detenidos hay cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores del sector tecnológico y personas que esperan la aprobación de una residencia permanente.

El factor común no es su situación familiar, sino que continúan siendo considerados deportables bajo la legislación migratoria vigente.

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Casarse con un ciudadano estadounidense no concede automáticamente la residencia legal.

Hasta que una persona obtenga un estatus migratorio que la proteja, puede seguir enfrentando procedimientos de deportación.