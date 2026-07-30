¿Ni casarte con un ciudadano evita un arresto? Quiénes están en riesgo al viajar en avión
Publicado el30/07/2026 a las 09:35
Bajada: Nuevos arrestos de ICE en aeropuertos muestran que tener una solicitud migratoria pendiente o un permiso de trabajo ya no garantiza evitar la detención si la persona sigue siendo considerada deportable.
Agentes de ICE están ampliando los arrestos en aeropuertos de Estados Unidos a personas con visas vencidas, incluso si están casadas con ciudadanos estadounidenses o tienen trámites migratorios activos.
- Por qué importa: Miles de inmigrantes creen que un matrimonio, un permiso de trabajo o una solicitud de residencia los protege de un arresto. La realidad legal puede ser muy distinta.
Casarte con un ciudadano no elimina automáticamente el riesgo
Según The New York Times, entre los detenidos hay cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores del sector tecnológico y personas que esperan la aprobación de una residencia permanente.
El factor común no es su situación familiar, sino que continúan siendo considerados deportables bajo la legislación migratoria vigente.
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Casarse con un ciudadano estadounidense no concede automáticamente la residencia legal.
Hasta que una persona obtenga un estatus migratorio que la proteja, puede seguir enfrentando procedimientos de deportación.
- Lo que sí protege: Tener una green card aprobada o un estatus legal vigente reduce significativamente el riesgo.
- Lo que no garantiza protección: Un matrimonio por sí solo no impide un arresto migratorio.
Tener un trámite pendiente tampoco asegura inmunidad
Muchas de las personas detenidas tenían solicitudes activas para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Algunas esperaban un ajuste de estatus, la renovación de una visa o la aprobación de una residencia permanente.
Otras contaban incluso con permisos de trabajo válidos.
Sin embargo, esos documentos no cancelan automáticamente una situación migratoria irregular si la visa venció y la persona continúa siendo considerada deportable.
- El dato: Un permiso de trabajo autoriza a laborar, pero no equivale necesariamente a un estatus migratorio legal.
- La diferencia: Cada caso depende del tipo de solicitud presentada y de las protecciones legales que genere ese trámite.
¿Qué ocurre con quienes solicitaron asilo?
Presentar una solicitud de asilo tampoco significa que toda persona quede completamente protegida frente a una detención.
Quienes tienen un caso de asilo pendiente pueden conservar ciertas protecciones legales, pero ello no impide que ICE pueda detenerlos en determinadas circunstancias.
Los abogados consultados por The New York Times señalan que cada situación depende del historial migratorio, del tipo de procedimiento abierto y de las decisiones emitidas por las autoridades.
Por eso, los especialistas recomiendan no asumir que un trámite pendiente elimina el riesgo de ser detenido durante un viaje.
- La recomendación: Antes de viajar dentro de Estados Unidos, consulte con un abogado si tiene una visa vencida o un proceso migratorio pendiente.
- Evite falsas expectativas: Ningún beneficio migratorio ofrece exactamente la misma protección.
La política de ICE cambió bajo la administración Trump
De acuerdo con The New York Times, ICE comenzó arrestando en aeropuertos a personas con órdenes finales de deportación mediante información compartida con la TSA.
Ahora, el programa aparentemente incluye también a extranjeros cuya única infracción es permanecer en el país tras el vencimiento de su visa.
El Departamento de Seguridad Nacional no confirmó oficialmente la ampliación del programa.
No obstante, un portavoz afirmó que la administración trabaja para impedir que quienes permanecen ilegalmente en el país puedan utilizar vuelos nacionales, salvo para abandonar Estados Unidos.
Ese cambio representa una diferencia importante respecto a años anteriores, cuando quienes esperaban resolver sus trámites migratorios rara vez eran prioridad para la deportación si no tenían antecedentes penales.