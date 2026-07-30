Trump enfrenta nuevo revés judicial: Tribunal rechaza negar fianza a inmigrantes

Tribunal frena política migratoria

Fianzas vuelven al debate

Caso apunta a Suprema

Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Gobierno de Donald Trump interpretó de forma incorrecta la ley migratoria al negar audiencias de fianza a ciertos inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este jueves la política de la Administración Trump que impedía liberar bajo fianza a inmigrantes detenidos dentro del país.

Tribunal rechaza política sobre fianza para inmigrantes detenidos

Una corte de apelaciones determina que Donald Trump no puede negarle una fianza a inmigrantes que se encuentran detenidos.https://t.co/kdRpp34esJ — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 30, 2026

La decisión representa un nuevo revés judicial para la Casa Blanca en su estrategia de mantener bajo custodia a inmigrantes mientras enfrentan sus procesos migratorios.

El fallo fue emitido por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en Washington.

La resolución fue aprobada por dos votos contra uno.