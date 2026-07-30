Trump enfrenta nuevo revés judicial: Tribunal rechaza negar fianza a inmigrantes
Publicado el30/07/2026 a las 14:03
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Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Gobierno de Donald Trump interpretó de forma incorrecta la ley migratoria al negar audiencias de fianza a ciertos inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos.
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este jueves la política de la Administración Trump que impedía liberar bajo fianza a inmigrantes detenidos dentro del país.
Tribunal rechaza política sobre fianza para inmigrantes detenidos
Una corte de apelaciones determina que Donald Trump no puede negarle una fianza a inmigrantes que se encuentran detenidos.https://t.co/kdRpp34esJ
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 30, 2026
La decisión representa un nuevo revés judicial para la Casa Blanca en su estrategia de mantener bajo custodia a inmigrantes mientras enfrentan sus procesos migratorios.
El fallo fue emitido por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en Washington.
La resolución fue aprobada por dos votos contra uno.
El Noveno Circuito concluye que el Gobierno interpretó mal la ley migratoria
https://t.co/CeOGE5nUff | Bajo administraciones anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro de Estados Unidos se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos de inmigración estaban pendientes.
— El Vocero de Puerto Rico (@VoceroPR) July 30, 2026
Los jueces respaldaron una demanda colectiva que cuestionó el criterio utilizado por el Gobierno para negar audiencias de fianza.
Según el tribunal, la Administración interpretó de manera incorrecta la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 (INA).
El panel explicó que esa legislación permite la detención continua de personas arrestadas al cruzar la frontera.
Sin embargo, concluyó que esa disposición no justifica aplicar automáticamente esa política a otros inmigrantes detenidos dentro del país.
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El juez Daniel Bress, nombrado por Donald Trump, escribió la opinión mayoritaria.
En el fallo señaló que el cambio de política provocó que los inmigrantes detenidos «presenten miles de recursos de ‘habeas corpus’» ante tribunales federales.
Esas acciones judiciales buscan obtener audiencias de fianza y la posible liberación de los detenidos mientras continúan sus casos.
La decisión se suma a otros fallos que también rechazaron la política impulsada por la Administración.
La Casa Blanca acumula derrotas mientras el caso se acerca a la Corte Suprema
Con esta resolución, el Gobierno suma otro revés en los tribunales federales de apelaciones.
Antes del fallo del Noveno Circuito, los tribunales del Segundo, Sexto, Décimo y Décimo Primer circuito ya habían emitido decisiones similares.
No obstante, la Administración Trump obtuvo respaldo en los tribunales del Quinto y Octavo circuito.
La existencia de criterios opuestos entre distintos circuitos aumenta la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema.
Se espera que el Gobierno presente una apelación para intentar revertir la decisión.
Mientras tanto, el fallo tendrá efectos únicamente dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito.
Eso significa que los inmigrantes detenidos en esa región podrán solicitar audiencias de fianza conforme a esta resolución.
La demanda nació tras la detención de un trabajador agrícola en Washington
El caso fue presentado como una demanda colectiva encabezada por Ramón Rodríguez Vásquez.
Rodríguez Vásquez fue detenido durante una redada en el estado de Washington en febrero de 2025.
Posteriormente permaneció durante meses en la cárcel de Tacoma.
Un juez de inmigración rechazó concederle una audiencia de fianza.
Su empleador presentó testimonios respaldando su buen carácter moral.
También lo hizo el médico que atendía a su nieta, una ciudadana estadounidense con afecciones cardiacas.
Los documentos indicaban que Rodríguez Vásquez ayudaba en el cuidado de la menor.
Pese al fallo favorable del Noveno Circuito, el trabajador agrícola no obtendrá un beneficio directo.
Rodríguez Vásquez ya abandonó Estados Unidos.
Sin embargo, la resolución mantiene abierta la posibilidad de que otros inmigrantes detenidos dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito soliciten una audiencia para que un juez evalúe si pueden enfrentar sus procesos migratorios en libertad bajo fianza.