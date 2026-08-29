DACA bajo presión: los pequeños errores que pueden terminar en una deportación
Publicado el29/08/2026 a las 07:45
- Deportación de jóvenes con DACA
- Viejas infracciones vuelven a pesar
- DACA enfrenta mayor incertidumbre
Un formulario firmado incorrectamente o una antigua infracción de tránsito pueden convertirse en un problema migratorio de enormes consecuencias para jóvenes vinculados a DACA en Estados Unidos.
Los casos de Roberto Navarro Valenzuela y Myndy Valencia Sánchez muestran cómo situaciones aparentemente menores pueden desembocar en procedimientos de deportación, incluso después de años viviendo en el país.
Navarro Valenzuela, mexicano de 24 años y estudiante de mecánica espacial en la Universidad de Arizona, llegó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía apenas 18 meses.
“Yo he cumplido con la ley, con todo lo que me pidieron y sin embargo ahora estoy en peligro de que me deporten”, declaró a EFE sobre la incertidumbre que enfrenta.
Un error en un formulario complica su futuro migratorio
En mayo, recibió una noticia que cambió sus planes: su solicitud para obtener la residencia legal mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense fue rechazada.
Según explicó a EFE, la razón que le proporcionaron fue una supuesta firma incorrecta en el formulario utilizado para solicitar el cambio de estatus migratorio.
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El joven puede comenzar nuevamente el trámite, pero hacerlo no detiene por sí mismo el procedimiento de deportación. Además, tiene pendiente una solicitud de DACA presentada en 2021.
“Yo traté de seguir la ley, yo me casé por amor con mi esposa, llenamos los formularios con la esperanza de terminar con esta pesadilla y seguir con nuestras vidas”, aseguró.
Una vieja infracción también amenaza a beneficiaria de DACA
Myndy Valencia Sánchez, mexicana de 29 años que llegó a Estados Unidos cuando tenía siete, enfrenta otra situación: actualmente tiene DACA, pero su protección vence en enero próximo.
Valencia Sánchez dijo haber recibido recientemente una notificación informándole que enfrenta un procedimiento de deportación relacionado con una infracción cometida hace más de 15 años por conducir sin licencia.
“Desde entonces no tengo ninguna infracción, con el DACA obtuve mi licencia, mi récord de manejo está limpio, no he cometido ningún crimen y sin embargo ahora me quieren deportar”, afirmó a EFE.
El abogado migratorio Maurice Goldman cuestionó las razones empleadas en estos casos y calificó de “ridículo” que circunstancias de esta naturaleza puedan terminar colocando a una persona en un procedimiento de deportación.
¿Cuántos jóvenes con DACA enfrentan deportación?
Determinar el alcance exacto resulta complejo porque existen discrepancias entre cifras oficiales, pero los datos conocidos muestran que beneficiarios y solicitantes de DACA también han quedado bajo custodia migratoria.
Hasta el 12 de mayo, ICE había deportado a 85 beneficiarios de DACA sin condenas ni cargos criminales, según información del DHS obtenida a solicitud de congresistas demócratas.
Otros 658 beneficiarios y solicitantes del programa habían sido puestos bajo custodia, aunque esos números contrastan con otros datos proporcionados por la propia agencia federal.
El American Immigration Council también ha documentado arrestos y deportaciones de personas vinculadas a DACA. Para quienes dependen del programa, estos casos ponen nuevamente sobre la mesa una preocupación: que un antecedente menor o un problema administrativo pueda tener consecuencias migratorias mucho mayores, según ‘EFE’, ‘Univisión‘ y ‘Yahoo‘.