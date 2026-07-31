¿Pediste asilo? Así cambiará tu caso con la nueva regla de USCIS

Algunos solicitantes podrían ser enviados directamente ante un juez de inmigración sin pasar por una entrevista con USCIS, un cambio que modifica una de las etapas más importantes del proceso de asilo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cambió las reglas del proceso de asilo afirmativo y ahora podrá remitir algunos casos directamente a un juez de inmigración sin realizar primero una entrevista con el solicitante, según una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por qué es importante: El cambio no elimina el derecho a solicitar asilo, pero sí modifica el camino que seguirá el caso, por lo que presentar un expediente completo desde el inicio será más importante que nunca.

Algunos solicitantes ya no pasarán por una entrevista con USCIS

Hasta ahora, la mayoría de las personas que pedían asilo afirmativo —es decir, quienes no estaban en un proceso de deportación— eran citadas a una entrevista con un oficial de USCIS para explicar su caso antes de que la agencia tomara una decisión.

Si el oficial no concedía el asilo, el expediente era enviado a un juez de inmigración, quien volvía a analizar la solicitud dentro de un proceso de defensa.

Con la nueva regla, USCIS podrá omitir esa entrevista y remitir directamente el caso a un juez cuando lo considere apropiado.

Lo que cambia: Ya no todos los solicitantes tendrán la oportunidad de explicar su caso en una entrevista con un oficial de USCIS antes de llegar a la corte.

Ya no todos los solicitantes tendrán la oportunidad de explicar su caso en una entrevista con un oficial de USCIS antes de llegar a la corte. Entrada en vigor: La norma comenzó a aplicarse de inmediato, aunque el Gobierno seguirá recibiendo comentarios del público antes de emitir una versión definitiva.

Presentar un expediente sólido desde el primer día será aún más importante