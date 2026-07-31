¿Pediste asilo? Así cambiará tu caso con la nueva regla de USCIS
Publicado el31/07/2026 a las 09:39
Algunos solicitantes podrían ser enviados directamente ante un juez de inmigración sin pasar por una entrevista con USCIS, un cambio que modifica una de las etapas más importantes del proceso de asilo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cambió las reglas del proceso de asilo afirmativo y ahora podrá remitir algunos casos directamente a un juez de inmigración sin realizar primero una entrevista con el solicitante, según una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Por qué es importante: El cambio no elimina el derecho a solicitar asilo, pero sí modifica el camino que seguirá el caso, por lo que presentar un expediente completo desde el inicio será más importante que nunca.
Algunos solicitantes ya no pasarán por una entrevista con USCIS
Hasta ahora, la mayoría de las personas que pedían asilo afirmativo —es decir, quienes no estaban en un proceso de deportación— eran citadas a una entrevista con un oficial de USCIS para explicar su caso antes de que la agencia tomara una decisión.
Si el oficial no concedía el asilo, el expediente era enviado a un juez de inmigración, quien volvía a analizar la solicitud dentro de un proceso de defensa.
Con la nueva regla, USCIS podrá omitir esa entrevista y remitir directamente el caso a un juez cuando lo considere apropiado.
- Lo que cambia: Ya no todos los solicitantes tendrán la oportunidad de explicar su caso en una entrevista con un oficial de USCIS antes de llegar a la corte.
- Entrada en vigor: La norma comenzó a aplicarse de inmediato, aunque el Gobierno seguirá recibiendo comentarios del público antes de emitir una versión definitiva.
Presentar un expediente sólido desde el primer día será aún más importante
El cambio significa que los documentos entregados junto con la solicitud podrían adquirir un peso mayor para quienes presenten un caso de asilo.
Si una persona no es entrevistada por USCIS, la explicación detallada de su situación podría darse por primera vez ante un juez de inmigración.
Por esa razón, abogados y organizaciones que asesoran a inmigrantes suelen recomendar preparar cuidadosamente toda la evidencia antes de enviar la solicitud, incluyendo documentos, declaraciones y cualquier prueba que respalde el temor de persecución.
- A tener en cuenta: Mantener actualizada la dirección ante USCIS será clave para recibir cualquier notificación sobre una posible remisión a la corte.
- Evite fraudes: USCIS recuerda que los notarios en Estados Unidos no están autorizados para brindar asesoría legal migratoria.
La medida solo cambia el procedimiento, no elimina el asilo
USCIS aplicará nuevas reglas para el asilo en EE.UU., permitiendo que algunos casos sean enviados directamente ante un juez migratorio. https://t.co/hegzCrdHwU
— Mag. (@Mag_ECpe) July 31, 2026
La nueva norma aplica al llamado asilo afirmativo, que corresponde a las personas que presentan voluntariamente su solicitud ante USCIS y no están en procedimientos de remoción.
Esto no significa que todas las solicitudes serán enviadas automáticamente a un juez ni que desaparezcan las entrevistas de asilo. Tampoco implica que los casos serán rechazados de forma automática.
Lo que cambia es que USCIS tendrá la facultad de remitir determinadas solicitudes directamente a los tribunales de inmigración sin realizar primero una entrevista.
- A quién afecta: Personas que presentan solicitudes de asilo afirmativo ante USCIS.
- No cambia: El formulario de asilo continúa siendo el mismo y la norma no crea nuevos costos para los solicitantes.
USCIS asegura que busca reducir los retrasos del sistema
Según explicó USCIS al anunciar la medida, el objetivo es reducir la acumulación de casos y eliminar procesos duplicados entre la agencia y los jueces de inmigración.
El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que durante años el sistema de asilo ha sido utilizado «con fines de demoras y autorización de empleo, no por solicitudes legítimas de protección».
La agencia sostiene que la nueva regla permitirá dedicar más recursos a quienes realmente necesitan protección por temor a persecución, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional continuará recibiendo comentarios públicos antes de publicar la versión final de la regulación.
En los próximos meses, los solicitantes de asilo deberán prestar aún más atención a cada documento que presenten desde el inicio del proceso.
Aunque el Gobierno sostiene que la medida busca agilizar la resolución de casos, el nuevo procedimiento podría cambiar la forma en que miles de inmigrantes preparan y defienden sus solicitudes de protección en Estados Unidos.
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FUENTE: Telemundo / USCIS