Trump reemplazará camioneros migrantes con veteranos militares

Trump lanza Freedom Haulers

Veteranos reemplazarían camioneros migrantes

Endurece política migratoria

El presidente Donald Trump anunció un nuevo programa para incorporar a veteranos del Ejército al transporte de carga, mientras endurece las restricciones contra conductores migrantes indocumentados.

Por qué importa: La medida combina la política migratoria de línea dura con un plan de empleo para veteranos, al tiempo que busca transformar quiénes pueden trabajar en una industria clave para la economía estadounidense.

El presidente Donald Trump presentó este jueves el programa Freedom Haulers (Transportistas de la Libertad).

Lo hizo durante un discurso en la Casa Blanca. Estuvo acompañado por altos funcionarios de su Administración.

Trump reemplaza camioneros migrantes con programa para veteranos

#ULTIMAHORA Trump anuncia la cancelación de 28 mil licencias comerciales a indocumentados Donald Trump informó que su administración ha retirado de circulación a más de 24,000 conductores que no hablan inglés y ha obligado a los estados a cancelar más de 28,000 licencias… pic.twitter.com/q2LJf1K1d6 — NX Noticias (@NXNoticias) July 30, 2026

También asistieron representantes de la industria del transporte.

Trump aseguró que su Gobierno ha retirado de las carreteras a más de 24.000 personas que, según dijo, no hablan inglés.

«Ya hemos retirado a más de 24.000 personas que no hablan inglés de las carreteras», declaró.

El mandatario sostuvo que esos conductores representaban un riesgo para la seguridad vial.

Durante su intervención, también responsabilizó a los migrantes de poner en peligro las carreteras del país.