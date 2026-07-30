Trump reemplazará camioneros migrantes con veteranos militares
Publicado el30/07/2026 a las 14:20
- Trump lanza Freedom Haulers
- Veteranos reemplazarían camioneros migrantes
- Endurece política migratoria
El presidente Donald Trump anunció un nuevo programa para incorporar a veteranos del Ejército al transporte de carga, mientras endurece las restricciones contra conductores migrantes indocumentados.
Por qué importa: La medida combina la política migratoria de línea dura con un plan de empleo para veteranos, al tiempo que busca transformar quiénes pueden trabajar en una industria clave para la economía estadounidense.
El presidente Donald Trump presentó este jueves el programa Freedom Haulers (Transportistas de la Libertad).
Lo hizo durante un discurso en la Casa Blanca. Estuvo acompañado por altos funcionarios de su Administración.
Trump reemplaza camioneros migrantes con programa para veteranos
#ULTIMAHORA Trump anuncia la cancelación de 28 mil licencias comerciales a indocumentados
Donald Trump informó que su administración ha retirado de circulación a más de 24,000 conductores que no hablan inglés y ha obligado a los estados a cancelar más de 28,000 licencias… pic.twitter.com/q2LJf1K1d6
— NX Noticias (@NXNoticias) July 30, 2026
También asistieron representantes de la industria del transporte.
Trump aseguró que su Gobierno ha retirado de las carreteras a más de 24.000 personas que, según dijo, no hablan inglés.
«Ya hemos retirado a más de 24.000 personas que no hablan inglés de las carreteras», declaró.
El mandatario sostuvo que esos conductores representaban un riesgo para la seguridad vial.
Durante su intervención, también responsabilizó a los migrantes de poner en peligro las carreteras del país.
Freedom Haulers busca acelerar la incorporación de veteranos
🚨| El presidente Donald Trump salió de la Casa Blanca para anunciar que su administración reemplazará a los conductores de camiones con licencias comerciales (CDL) que se encuentren en situación migratoria irregular por veteranos estadounidenses.
«Estamos tomando medidas para… pic.twitter.com/XDD5N7B5aB
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 30, 2026
El nuevo programa pretende facilitar el ingreso de veteranos del Ejército al sector del transporte de carga.
La iniciativa lleva el nombre de Freedom Haulers.
Según explicó Trump, los veteranos con experiencia en vehículos pesados podrán omitir determinadas pruebas.
Esas evaluaciones normalmente forman parte del proceso para obtener una licencia de conducción de camiones.
TE PUEDE INTERESAR: Trump enfrenta nuevo revés judicial: Tribunal rechaza negar fianza a inmigrantes
Quienes no cuenten con esa experiencia también podrán participar.
En esos casos, el Gobierno aplicará un proceso de evaluación acelerado.
Trump afirmó que el objetivo es facilitar la incorporación de exmilitares al mercado laboral.
El presidente señaló que 34 de los 50 estados ya aceptaron participar en el programa.
Además, pidió que los estados restantes se sumen lo antes posible.
Trump presume cancelación de licencias y endurece su discurso
Durante el mismo anuncio, Trump destacó otras acciones de su Gobierno relacionadas con inmigración.
Afirmó que su Administración obligó a cancelar más de 28.000 licencias de conducir.
Según el mandatario, esas licencias habían sido emitidas a inmigrantes indocumentados.
«Cancelar más de 28.000 licencias de conducir emitidas a inmigrantes ilegales», dijo al enumerar las medidas.
El anuncio se produce en medio de la estrategia migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Esa política ha estado marcada por un endurecimiento de los controles fronterizos.
También incluye restricciones al asilo. Además, contempla redadas y deportaciones.
El presidente ha descrito de manera reiterada a los inmigrantes indocumentados como criminales.
Con Freedom Haulers, la Casa Blanca une esa estrategia migratoria con un programa destinado a ampliar la participación de veteranos en el transporte de carga.
El plan busca sustituir a camioneros migrantes indocumentados por exmilitares, según lo anunciado por el presidente durante el evento en la Casa Blanca.