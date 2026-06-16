Sospechoso dispara contra policías

Levantan orden de resguardo

Continúa intensa búsqueda policial

Las autoridades levantaron la orden de permanecer en casa que estuvo vigente en el noreste de Minneapolis después de que un sospechoso armado presuntamente disparara contra agentes de policía y lograra escapar.

La medida preventiva había sido implementada mientras las fuerzas del orden realizaban una intensa búsqueda en la zona.

Por qué importa: El sospechoso continúa prófugo y las autoridades advierten que podría estar armado y representar un peligro para la comunidad.

Según informó el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), el incidente ocurrió mientras los oficiales investigaban un vehículo.

Levantan orden de permanecer en casa tras tiroteo en Minneapolis

La investigación se desarrollaba cerca de la intersección de la Avenida 35 Norte y Penn Avenue.

De acuerdo con las autoridades, uno de los pasajeros del vehículo abrió fuego contra los agentes.

El intercambio generó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden en el área.

A pesar de la gravedad de la situación, la policía confirmó que ningún oficial resultó herido durante el incidente.

Tras los disparos, el sospechoso huyó de la escena. Desde entonces, las autoridades han mantenido activos los esfuerzos para localizarlo.