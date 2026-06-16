Levantan orden de permanecer en casa tras tiroteo en Minneapolis
Publicado el16/06/2026 a las 08:29
- Sospechoso dispara contra policías
- Levantan orden de resguardo
- Continúa intensa búsqueda policial
Las autoridades levantaron la orden de permanecer en casa que estuvo vigente en el noreste de Minneapolis después de que un sospechoso armado presuntamente disparara contra agentes de policía y lograra escapar.
La medida preventiva había sido implementada mientras las fuerzas del orden realizaban una intensa búsqueda en la zona.
Por qué importa: El sospechoso continúa prófugo y las autoridades advierten que podría estar armado y representar un peligro para la comunidad.
Según informó el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), el incidente ocurrió mientras los oficiales investigaban un vehículo.
Levantan orden de permanecer en casa tras tiroteo en Minneapolis
La investigación se desarrollaba cerca de la intersección de la Avenida 35 Norte y Penn Avenue.
De acuerdo con las autoridades, uno de los pasajeros del vehículo abrió fuego contra los agentes.
El intercambio generó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden en el área.
A pesar de la gravedad de la situación, la policía confirmó que ningún oficial resultó herido durante el incidente.
Tras los disparos, el sospechoso huyó de la escena. Desde entonces, las autoridades han mantenido activos los esfuerzos para localizarlo.
La búsqueda continúa en el noreste de Minneapolis
La orden de permanecer en casa fue levantada una vez que las autoridades consideraron que las condiciones permitían retirar la medida.
Sin embargo, la búsqueda del sospechoso continúa.
Los investigadores mantienen operativos para tratar de ubicar al individuo señalado en el caso.
Las autoridades han reiterado que el hombre podría estar armado.
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También advirtieron que podría representar un riesgo para cualquier persona que intente acercarse.
La policía continúa recopilando información relacionada con los hechos.
Mientras tanto, los residentes permanecen atentos a las actualizaciones oficiales sobre la investigación.
Policía difunde descripción del sospechoso
El Departamento de Policía de Minneapolis proporcionó una descripción física del individuo buscado.
Las autoridades lo identifican como un hombre afroamericano de finales de la adolescencia.
Según la descripción oficial, tiene una complexión mediana a robusta.
También señalaron que tiene rastas gruesas.
Al momento de los hechos, vestía una sudadera color rosa.
La difusión de estas características busca facilitar su identificación por parte del público.
Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para ayudar en la búsqueda.
La recomendación oficial es que cualquier persona que vea al sospechoso llame de inmediato al 911.
La policía enfatizó que nadie debe intentar acercarse o confrontarlo.
Por ahora, la investigación sigue en marcha mientras las autoridades trabajan para localizar al hombre y esclarecer completamente lo ocurrido durante el incidente que provocó la activación de la orden de permanecer en casa en el noreste de Minneapolis.