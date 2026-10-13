La lluvia que cayó desde la mañana del domingo 11 de octubre no impidió que el Desfile de la Hispanidad recorriera la Quinta Avenida de Manhattan. La edición número 62 reunió música, bailes folclóricos y trajes típicos de España y de una veintena de países de América Latina y el Caribe, entre paraguas, ponchos impermeables y temperaturas cercanas a los 63 grados Fahrenheit, según Quadratín Hispano.

El desfile arrancó al mediodía en la calle 43 y avanzó hacia el norte por la Quinta Avenida.

Participaron delegaciones de unos 21 países de habla hispana.

Forma parte del Mes de la Herencia Hispana, que va del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Por qué importa: en un año de miedo en muchas familias por los operativos migratorios, la comunidad hispana de Nueva York volvió a salir a la calle para mostrar sus raíces en una de las avenidas más conocidas del mundo.

España, con Galicia al frente

Galicia tuvo un lugar destacado en una marcha dedicada este año al Xacobeo 2027, con la Casa Galicia de Nueva York, fundada en 1940, y la agrupación folclórica Celme, de Pontevedra. También desfilaron los Moros y Cristianos de Orihuela (Alicante) y el Entierro de la Sardina de Murcia, que celebra 175 años, según Poder en los Medios.

Guanacaste y Barranquilla en Manhattan

Costa Rica participó por segundo año con su propia delegación, dedicada a la provincia de Guanacaste, con una carroza que recreaba la fachada de la iglesia de Nicoya, un toro y el sonido de la marimba. El retahilero Max Barberena fue el mariscal de la delegación. «Hoy es un día que voy a recordar para toda la vida», dijo a Teletica.

Desde Colombia llegó el Carnaval de Barranquilla, representado por Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños 2027.

Si vas a Manhattan este lunes

Este lunes 12 de octubre se celebra el Desfile del Día de la Raza (Columbus Day) en la misma avenida. El permiso de la ciudad cubre de 11:15 a.m. a 3:00 p.m. y cierra la Quinta Avenida desde la calle 43 hasta la 79, además de varias calles laterales, según How2NewYork. Antes de salir, revisa los cambios de servicio en la aplicación de la MTA.