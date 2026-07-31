Muertes bajo custodia de ICE reavivan denuncias médicas

Las recientes denuncias por la muerte de un migrante mexicano con leucemia y la demanda presentada por un residente permanente deportado han vuelto a centrar la atención en las condiciones médicas dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por qué importa: Ambos casos han fortalecido los señalamientos de organizaciones civiles sobre un presunto patrón de retrasos en la atención médica a inmigrantes detenidos, mientras aumentan los llamados para investigar las condiciones dentro de estas instalaciones.

Dos casos distintos comparten denuncias por retrasos en la atención médica

El caso más reciente es el de Priciliano Trejo, un migrante mexicano de 29 años que padecía leucemia y murió el pasado 24 de julio tras permanecer bajo custodia en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia.

Según su familia y organizaciones como Project South, Detention Watch Network, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, Trejo solicitó atención médica el 6 de julio, pero no fue trasladado a un hospital hasta ocho días después.

«Al sentirse mal, solicitó atención médica; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio. Para el 15 de julio, Trejo se encontraba en coma y el ICE contactó a su familia para transferirles su custodia», afirmaron las organizaciones.

El segundo caso corresponde a Elton Purvis, un residente permanente legal y sacerdote rastafari con diabetes tipo 1, quien pasó siete meses bajo custodia de ICE antes de ser deportado a Trinidad y Tobago.

Con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas, Purvis presentó una reclamación contra el Gobierno estadounidense por presunta negligencia médica, abuso de proceso y daño emocional.

«Estar detenido destruyó mi fortaleza. Sentía que intentaban matarme», afirmó Purvis. «Muchas veces supe que estaba al borde de sufrir un shock diabético y tenía que suplicar atención médica», añadió.