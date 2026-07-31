Muertes bajo custodia de ICE reavivan denuncias médicas
Publicado el31/07/2026 a las 09:21
Las recientes denuncias por la muerte de un migrante mexicano con leucemia y la demanda presentada por un residente permanente deportado han vuelto a centrar la atención en las condiciones médicas dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por qué importa: Ambos casos han fortalecido los señalamientos de organizaciones civiles sobre un presunto patrón de retrasos en la atención médica a inmigrantes detenidos, mientras aumentan los llamados para investigar las condiciones dentro de estas instalaciones.
Dos casos distintos comparten denuncias por retrasos en la atención médica
El caso más reciente es el de Priciliano Trejo, un migrante mexicano de 29 años que padecía leucemia y murió el pasado 24 de julio tras permanecer bajo custodia en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia.
Según su familia y organizaciones como Project South, Detention Watch Network, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, Trejo solicitó atención médica el 6 de julio, pero no fue trasladado a un hospital hasta ocho días después.
«Al sentirse mal, solicitó atención médica; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio. Para el 15 de julio, Trejo se encontraba en coma y el ICE contactó a su familia para transferirles su custodia», afirmaron las organizaciones.
El segundo caso corresponde a Elton Purvis, un residente permanente legal y sacerdote rastafari con diabetes tipo 1, quien pasó siete meses bajo custodia de ICE antes de ser deportado a Trinidad y Tobago.
Con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas, Purvis presentó una reclamación contra el Gobierno estadounidense por presunta negligencia médica, abuso de proceso y daño emocional.
«Estar detenido destruyó mi fortaleza. Sentía que intentaban matarme», afirmó Purvis. «Muchas veces supe que estaba al borde de sufrir un shock diabético y tenía que suplicar atención médica», añadió.
Organizaciones y la ACLU sostienen que existe un patrón de presunta negligencia
Aunque los dos casos ocurrieron en centros distintos y bajo circunstancias diferentes, familiares y organizaciones sostienen que ambos comparten un mismo elemento: presuntos retrasos o falta de atención médica durante la detención.
En el caso de Purvis, el recurso legal asegura que las autoridades migratorias retrasaron el tratamiento contra la malaria, no le suministraron regularmente la insulina que necesitaba y omitieron consultas con especialistas, además de no proporcionarle una alimentación adecuada para su condición médica y sus creencias religiosas.
Por su parte, las organizaciones que acompañan a la familia de Trejo sostienen que el joven debió recibir atención especializada desde los primeros síntomas de la enfermedad y cuestionan el tiempo que transcurrió antes de ser hospitalizado.
«Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica», declaró Priyanka Bhatt, abogada de Project South.
Las denuncias escalan a acciones legales y pedidos de investigación
Las acusaciones ya trascendieron las denuncias públicas.
La ACLU informó que el reclamo de Purvis forma parte de una iniciativa nacional en la que sus filiales presentaron 53 reclamaciones en 17 estados y el Distrito de Columbia por presuntos abusos cometidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Además, organismos internacionales como la ONU han solicitado una investigación independiente tras el aumento de fallecimientos en centros de detención migratoria.
Las cifras varían según la fuente y el período analizado. Human Rights Watch reportó 52 inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE entre el 20 de enero y el 4 de junio de 2025, con base en registros oficiales.
Por otro lado, la ACLU indicó que al menos 55 personas han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump, de las cuales 22 fallecieron durante 2026.
En el caso del migrante mexicano, EFE informó que solicitó una reacción oficial de ICE, pero hasta la publicación de la nota la agencia no había respondido.
Las acciones legales, las denuncias de organizaciones de derechos humanos y los llamados de organismos internacionales podrían aumentar la presión sobre ICE para responder a los cuestionamientos sobre la atención médica en sus centros de detención, mientras continúan las investigaciones y reclamos de familiares.
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