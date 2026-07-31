Juez bloquea acceso del DOJ al padrón electoral

La decisión impide que el Gobierno federal obtenga la lista completa de votantes del estado mientras continúa la investigación por el registro erróneo de miles de personas no ciudadanas.

Un juez federal bloqueó al Departamento de Justicia (DOJ) el acceso al padrón electoral sin censura de Nueva Jersey, al concluir que la ley federal invocada por el Gobierno no obliga al estado a entregar su base de datos computarizada de votantes.

La decisión representa un nuevo revés para la administración del presidente Donald Trump en su intento por revisar los registros electorales estatales.

Por qué importa: El fallo llega mientras Nueva Jersey enfrenta una fuerte controversia por el registro erróneo de miles de personas no ciudadanas, un caso que ha reavivado el debate sobre la seguridad y la supervisión de los padrones electorales.

El juez concluyó que la ley federal no cubre el registro digital de votantes

Según informó Fox News, el juez federal Zahid Quraishi, designado durante la presidencia de Joe Biden, determinó que el Título III de la Ley de Derechos Civiles solo se aplica a los documentos que llegan a manos de las autoridades electorales y no al registro electrónico creado por el propio estado.

En su resolución, Quraishi sostuvo que el texto de la ley «no se extiende a la lista computarizada de registro de votantes» de Nueva Jersey, conocida como Voter Registration List (VRL).

La decisión: El Departamento de Justicia no podrá acceder al padrón completo mientras permanezca vigente el fallo.

El Departamento de Justicia no podrá acceder al padrón completo mientras permanezca vigente el fallo. El argumento del juez: También señaló que entregar la información podría generar preocupaciones sobre la privacidad de los votantes.

El Gobierno federal había presentado demandas similares contra Utah, Oklahoma, Kentucky, Virginia Occidental y Nueva Jersey para obtener acceso a esos registros.