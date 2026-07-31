Juez bloquea acceso del DOJ al padrón electoral
Publicado el31/07/2026 a las 06:14
La decisión impide que el Gobierno federal obtenga la lista completa de votantes del estado mientras continúa la investigación por el registro erróneo de miles de personas no ciudadanas.
Un juez federal bloqueó al Departamento de Justicia (DOJ) el acceso al padrón electoral sin censura de Nueva Jersey, al concluir que la ley federal invocada por el Gobierno no obliga al estado a entregar su base de datos computarizada de votantes.
La decisión representa un nuevo revés para la administración del presidente Donald Trump en su intento por revisar los registros electorales estatales.
- Por qué importa: El fallo llega mientras Nueva Jersey enfrenta una fuerte controversia por el registro erróneo de miles de personas no ciudadanas, un caso que ha reavivado el debate sobre la seguridad y la supervisión de los padrones electorales.
El juez concluyó que la ley federal no cubre el registro digital de votantes
Según informó Fox News, el juez federal Zahid Quraishi, designado durante la presidencia de Joe Biden, determinó que el Título III de la Ley de Derechos Civiles solo se aplica a los documentos que llegan a manos de las autoridades electorales y no al registro electrónico creado por el propio estado.
En su resolución, Quraishi sostuvo que el texto de la ley «no se extiende a la lista computarizada de registro de votantes» de Nueva Jersey, conocida como Voter Registration List (VRL).
- La decisión: El Departamento de Justicia no podrá acceder al padrón completo mientras permanezca vigente el fallo.
- El argumento del juez: También señaló que entregar la información podría generar preocupaciones sobre la privacidad de los votantes.
El Gobierno federal había presentado demandas similares contra Utah, Oklahoma, Kentucky, Virginia Occidental y Nueva Jersey para obtener acceso a esos registros.
La decisión coincide con el escándalo por el registro de miles de no ciudadanos
El fallo judicial se conoce pocos días después de que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, reconociera que un «grave error de software» provocó el registro equivocado de aproximadamente 6,600 personas no ciudadanas a través del sistema estatal de vehículos motorizados.
La empresa encargada de los servicios de verificación de identidad negó haber cometido alguna irregularidad.
Sherrill aseguró que ordenó una investigación inmediata y afirmó que la División de Elecciones ya está eliminando a las personas que no eran elegibles para votar.
- Según la gobernadora: Menos de 400 de los registrados por error llegaron a emitir un voto.
- La investigación: Las autoridades estatales continúan revisando cómo ocurrió el fallo informático.
El senador demócrata Andy Kim calificó el incidente como «horrible» y afirmó que el estado debe exigir responsabilidades por lo ocurrido.
También surgen reportes sobre citaciones para jurado a no ciudadanos
La controversia creció aún más esta semana después de que varios reportes señalaran que cerca de 75,000 personas no ciudadanas habrían recibido citaciones para servir como jurados utilizando bases de datos estatales.
Esa información amplió el alcance del debate más allá del sistema de registro de votantes y motivó nuevos llamados de legisladores republicanos para realizar una investigación más amplia sobre los sistemas administrativos del estado.
- Qué sigue: El fallo judicial limita, por ahora, el acceso del Departamento de Justicia al padrón electoral de Nueva Jersey.
- En paralelo: Continúan las investigaciones estatales sobre los errores en los registros y las citaciones a jurados.
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