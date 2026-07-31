Elon Musk invertirá hasta $120 millones para reforzar a los republicanos en las elecciones legislativas

Elon Musk volverá a convertirse en uno de los principales financiadores del Partido Republicano al destinar entre 100 y 120 millones de dólares para apoyar campañas al Senado y la Cámara de Representantes a partir del próximo mes, según informó The New York Times.

Por qué importa: La inversión podría fortalecer a los republicanos en contiendas clave y consolidar la influencia política de Musk tras haber financiado la campaña presidencial de Donald Trump.

Elon Musk financia a republicanos para impulsar campañas al Senado y la Cámara

🚨 | CNN informó que Elon Musk estaría preparando una inversión superior a 100 millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos y al movimiento MAGA en las elecciones de medio mandato de 2026. Durante la cobertura, CNN comentó: «Desde entonces se ha vuelto mucho más… pic.twitter.com/c4imWPeknF — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 30, 2026

Según The New York Times, el comité de acción política (PAC) de Musk, America PAC, ya informó a dirigentes republicanos sobre el nuevo plan de inversión.

El objetivo es respaldar campañas en varias de las contiendas más competitivas del país antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los estados del Senado: Alaska, Iowa, Maine, Michigan y Ohio. También analiza apoyar: Carolina del Norte, Georgia y Texas.

Las elecciones legislativas definirán quién controlará el Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial, por lo que estos estados son considerados estratégicos.

Además del Senado, America PAC también planea invertir en campañas para la Cámara de Representantes, según Infobae.

Los estados para la Cámara: California, Wisconsin y Washington.