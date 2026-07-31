Elon Musk invertirá hasta $120 millones para reforzar a los republicanos en las elecciones legislativas
Publicado el30/07/2026 a las 15:05
Elon Musk volverá a convertirse en uno de los principales financiadores del Partido Republicano al destinar entre 100 y 120 millones de dólares para apoyar campañas al Senado y la Cámara de Representantes a partir del próximo mes, según informó The New York Times.
Por qué importa: La inversión podría fortalecer a los republicanos en contiendas clave y consolidar la influencia política de Musk tras haber financiado la campaña presidencial de Donald Trump.
Elon Musk financia a republicanos para impulsar campañas al Senado y la Cámara
🚨 | CNN informó que Elon Musk estaría preparando una inversión superior a 100 millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos y al movimiento MAGA en las elecciones de medio mandato de 2026.
Durante la cobertura, CNN comentó:
«Desde entonces se ha vuelto mucho más… pic.twitter.com/c4imWPeknF
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 30, 2026
Según The New York Times, el comité de acción política (PAC) de Musk, America PAC, ya informó a dirigentes republicanos sobre el nuevo plan de inversión.
El objetivo es respaldar campañas en varias de las contiendas más competitivas del país antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Los estados del Senado: Alaska, Iowa, Maine, Michigan y Ohio.
También analiza apoyar: Carolina del Norte, Georgia y Texas.
Las elecciones legislativas definirán quién controlará el Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial, por lo que estos estados son considerados estratégicos.
Además del Senado, America PAC también planea invertir en campañas para la Cámara de Representantes, según Infobae.
Los estados para la Cámara: California, Wisconsin y Washington.
Musk deja atrás sus diferencias con los republicanos
🚨 | Elon Musk reactivará America PAC con planes de realizar una fuerte inversión —estimada en más de 100 millones de dólares— para impulsar la participación de votantes republicanos de cara a las elecciones de medio mandato de 2026.
Según los informes, el objetivo es reforzar… pic.twitter.com/o5fij3RfNr
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El reporte del diario estadounidense señala que el empresario parece haber superado la frustración que había mostrado recientemente con algunos dirigentes republicanos.
En lugar de reducir su participación política, decidió aumentar nuevamente su inversión electoral.
La estrategia: America PAC coordina esfuerzos con otros grupos conservadores.
El objetivo: Evitar duplicar recursos y concentrar el gasto donde pueda tener mayor impacto.
Según The New York Times, el comité también está contratando empresas especializadas en contacto directo con votantes.
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Esa operación será dirigida por Chris Young, principal asesor político de Musk.
La estrategia busca reforzar el trabajo territorial durante las semanas previas a la elección.
Musk mantiene un papel clave dentro del financiamiento republicano
El nuevo desembolso confirma que Musk continúa siendo uno de los mayores donantes vinculados al Partido Republicano.
Su participación financiera ya había sido decisiva durante la campaña presidencial de 2024.
En cifras: Musk destinó cerca de 300 millones de dólares para apoyar la campaña que llevó a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca.
Lo que sigue: America PAC comenzará a distribuir los recursos durante las próximas semanas conforme avancen las campañas legislativas.
Aunque el empresario había expresado desacuerdos con algunos sectores republicanos en meses recientes, el nuevo plan refleja que mantiene su apuesta por influir en el equilibrio político del Congreso.
La magnitud de la inversión también evidencia el creciente peso de los grandes donantes privados en las campañas federales de Estados Unidos, donde los comités de acción política desempeñan un papel cada vez más importante para financiar publicidad, movilización de votantes y operaciones electorales.