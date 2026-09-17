Ohio define las reglas del voto por correo tras decisión de la Corte Suprema

Boletas comienzan el 18 septiembre

Registro cierra el 5 octubre

Voto anticipado inicia 6 octubre

Segun cleveland, Ohio entra en la recta final de las elecciones de 2026 con reglas definidas para el voto por correo, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento de la administración Trump de aplicar nuevas restricciones a las boletas enviadas por correo antes de los comicios de noviembre.

La decisión permite que los estados continúen utilizando sus procedimientos establecidos para procesar las boletas por correo, despejando parte de la incertidumbre que enfrentaban funcionarios electorales cuando el proceso de votación ya está por comenzar.

En Ohio, las primeras boletas de voto ausente serán enviadas a militares y ciudadanos que viven en el extranjero desde el viernes 18 de septiembre, mientras que el envío para los demás electores comenzará el 6 de octubre.

El calendario también establece el 5 de octubre como último día para registrarse para votar en las elecciones generales del 3 de noviembre, una fecha especialmente importante para nuevos votantes y residentes que necesitan actualizar su registro.

Voto por correo en Ohio: la fecha límite que los electores deben vigilar

A Supreme Court decision means Ohio’s existing mail-voting rules will remain in place for November. Military and overseas ballots start going out Friday, early voting and other absentee voting begin Oct. 6, and registration closes Oct. 5. pic.twitter.com/1UGOZffLNu — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) September 17, 2026



Uno de los cambios que puede generar mayor confusión este año está en la devolución de la boleta: para los electores regulares, ya no basta con enviarla antes de las elecciones, pues debe llegar a la junta electoral correspondiente antes de las 7:30 p.m. del 3 de noviembre.

La modificación deriva de la implementación de la SB 293, que cambió las reglas para las boletas ausentes que llegan después del cierre de las urnas; aquellas recibidas después de las 7:30 p.m. no serán contabilizadas bajo la regla aplicable a las boletas regulares.

Para obtener una boleta ausente, un votante registrado puede completar e imprimir una solicitud, firmarla y enviarla a la junta electoral de su condado, o solicitar que esa oficina le mande el formulario correspondiente. Ohio no exige justificar por qué se desea votar de manera ausente.

Las solicitudes de boleta ausente deberán ser recibidas por las juntas electorales a más tardar el 27 de octubre a las 8:30 p.m.; sin embargo, los funcionarios recomiendan realizar el trámite con anticipación para disponer de suficiente tiempo para recibir y devolver la boleta.