Donald Trump respalda a Mike Collins para el Senado en Georgia

Trump respalda a Collins

Choque con Brian Kemp

Georgia define candidatura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó durante la madrugada de este domingo su respaldo al congresista Mike Collins en la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas para el Senado en Georgia.

La declaración fue publicada por Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario se inclinó por Collins por encima del exentrenador de fútbol americano Derek Dooley, quien también busca la nominación republicana para competir por el escaño en noviembre.

Mike Collins recibe respaldo de Trump

Trump respalda al representante Mike Collins antes de la segunda vuelta republicana para el Senado en Georgiahttps://t.co/xQFACYEDvX — CNN en Español (@CNNEE) June 14, 2026

Por qué importa: El respaldo de Trump llega en una contienda marcada por divisiones dentro del Partido Republicano en Georgia.

La elección enfrenta a dos candidatos que representan distintos sectores del partido.

Además, el apoyo presidencial podría influir en una carrera que no quedó definida durante las primarias celebradas en mayo.