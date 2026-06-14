Donald Trump respalda a Mike Collins para el Senado en Georgia
Publicado el14/06/2026 a las 08:43
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó durante la madrugada de este domingo su respaldo al congresista Mike Collins en la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas para el Senado en Georgia.
La declaración fue publicada por Trump en su plataforma Truth Social.
El mandatario se inclinó por Collins por encima del exentrenador de fútbol americano Derek Dooley, quien también busca la nominación republicana para competir por el escaño en noviembre.
Mike Collins recibe respaldo de Trump
Trump respalda al representante Mike Collins antes de la segunda vuelta republicana para el Senado en Georgiahttps://t.co/xQFACYEDvX
— CNN en Español (@CNNEE) June 14, 2026
Por qué importa: El respaldo de Trump llega en una contienda marcada por divisiones dentro del Partido Republicano en Georgia.
La elección enfrenta a dos candidatos que representan distintos sectores del partido.
Además, el apoyo presidencial podría influir en una carrera que no quedó definida durante las primarias celebradas en mayo.
Trump destaca la trayectoria de Collins
President Trump endorsed Rep. Mike Collins (R-Georgia) early Sunday ahead of Tuesday’s runoff in Georgia’s GOP Senate primary, wading into a race that could determine control of the chamber this fall. https://t.co/jI8s8XqmOA
— The Washington Post (@washingtonpost) June 14, 2026
En su mensaje, Trump calificó como un honor respaldar a Collins.
También señaló que el congresista ha estado a su lado desde el inicio de su movimiento político.
Según el presidente, Collins cuenta con el respaldo de importantes figuras vinculadas al movimiento MAGA en Georgia.
Trump afirmó además que el legislador tiene el apoyo de numerosos republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado.
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El mandatario destacó la experiencia empresarial de Collins antes de su llegada al Congreso.
También sostuvo que ha servido de manera destacada a su comunidad durante toda su carrera pública.
Trump aseguró que, de llegar al Senado, Collins continuará impulsando el crecimiento económico.
Asimismo, señaló que trabajará para reducir impuestos y regulaciones.
Entre las prioridades mencionadas por el presidente también figuran la promoción de productos fabricados en Estados Unidos y el fortalecimiento del sector energético.
El enfrentamiento con Jon Ossoff aparece en el centro del mensaje
Trump señaló que Collins, si logra imponerse en las primarias republicanas, enfrentará en noviembre al senador demócrata Jon Ossoff.
El presidente lanzó fuertes críticas contra el legislador demócrata.
Lo calificó como un senador débil y cuestionó algunas de sus posiciones políticas.
Entre ellas mencionó el apoyo a la participación de personas trans en competencias deportivas y las políticas migratorias.
Trump contrastó esas posturas con las de Collins y con las suyas propias.
Además, recordó sus acciones en materia fronteriza durante su administración.
Según afirmó, creó la frontera más fuerte de la historia.
También destacó que Collins respaldó sus iniciativas en todo momento.
El congresista ha tenido protagonismo en asuntos migratorios.
El año pasado promovió la denominada Ley Laken Riley.
La legislación exige que las autoridades migratorias detengan a inmigrantes indocumentados que cometan delitos menores.
La norma lleva el nombre de una estudiante de enfermería asesinada en 2024 por un migrante indocumentado que había sido detenido previamente por robo.
La disputa refleja la tensión entre Trump y Brian Kemp
La contienda republicana también refleja diferencias internas dentro del partido en Georgia.
Derek Dooley cuenta con el respaldo del gobernador republicano Brian Kemp.
Kemp mantiene una relación tensa con Trump desde hace varios años.
En las primarias de mayo, ninguno de los dos aspirantes logró superar el 50% de los votos.
Ese resultado obligó a celebrar una segunda vuelta para definir al candidato republicano.
La relación entre Trump y Kemp se deterioró después de las elecciones presidenciales de 2020.
El gobernador se negó a impugnar los resultados de esos comicios.
En aquella elección, Joe Biden derrotó a Trump en Georgia por un margen estrecho.
Desde entonces, las diferencias entre ambos líderes republicanos se han mantenido.
La segunda vuelta para el Senado se desarrolla ahora bajo ese contexto político, con Trump respaldando a Collins y Kemp apoyando a Dooley en una de las disputas republicanas más observadas del estado.