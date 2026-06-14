Inmigrante hispano se fue de luna de miel a hotel de Trump y terminó detenido por ICE

Luna de miel termina mal

ICE detiene venezolano

Investigan tatuajes y pandillas

Lo que comenzó como un viaje de celebración terminó en una larga batalla migratoria para Bryan José Rojas Galofre, un inmigrante venezolano de 34 años casado con una ciudadana estadounidense.

Según un reportaje de Noticias Telemundo, una luna de miel en Florida derivó en su arresto, casi tres meses bajo custodia de ICE y una situación económica complicada para su familia.

El caso ha generado atención por las circunstancias que llevaron a la detención de Rojas y por las sospechas que enfrentó durante el proceso de investigación migratoria.

Rojas viajó desde Wisconsin junto a su esposa, Socorro Zaragoza, para pasar su luna de miel en el Trump National Doral, en Florida.

Venezolano detenido por ICE tras viaje a Florida

Bryan José Rojas Galofre wanted to give his wife a lovely honeymoon to see the beach for the first time and perhaps a glimpse of President Donald Trump, whom she supports. But their trip turned into a nightmare when ICE detained him. https://t.co/v2GUksbL12 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 13, 2026

De acuerdo con Noticias Telemundo, Zaragoza se identifica como simpatizante del presidente Donald Trump.

La pareja esperaba disfrutar de unos días de descanso y, además, tener la posibilidad de ver de cerca al mandatario durante una actividad republicana realizada en el hotel en enero de 2025.

Sin embargo, los planes cambiaron al llegar a un control de seguridad para ingresar al complejo.

Durante la revisión, agentes encontraron una pistola de aire comprimido y un molinillo metálico para marihuana dentro del vehículo.

Tras el hallazgo, ambos fueron arrestados por la policía local.

Posteriormente, Rojas quedó bajo investigación migratoria, situación que marcó el inicio de un proceso que se extendería durante varios meses.