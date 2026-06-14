Inmigrante hispano se fue de luna de miel a hotel de Trump y terminó detenido por ICE
Publicado el14/06/2026 a las 08:31
- Luna de miel termina mal
- ICE detiene venezolano
- Investigan tatuajes y pandillas
Lo que comenzó como un viaje de celebración terminó en una larga batalla migratoria para Bryan José Rojas Galofre, un inmigrante venezolano de 34 años casado con una ciudadana estadounidense.
Según un reportaje de Noticias Telemundo, una luna de miel en Florida derivó en su arresto, casi tres meses bajo custodia de ICE y una situación económica complicada para su familia.
El caso ha generado atención por las circunstancias que llevaron a la detención de Rojas y por las sospechas que enfrentó durante el proceso de investigación migratoria.
Rojas viajó desde Wisconsin junto a su esposa, Socorro Zaragoza, para pasar su luna de miel en el Trump National Doral, en Florida.
Venezolano detenido por ICE tras viaje a Florida
Bryan José Rojas Galofre wanted to give his wife a lovely honeymoon to see the beach for the first time and perhaps a glimpse of President Donald Trump, whom she supports. But their trip turned into a nightmare when ICE detained him. https://t.co/v2GUksbL12
— NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 13, 2026
De acuerdo con Noticias Telemundo, Zaragoza se identifica como simpatizante del presidente Donald Trump.
La pareja esperaba disfrutar de unos días de descanso y, además, tener la posibilidad de ver de cerca al mandatario durante una actividad republicana realizada en el hotel en enero de 2025.
Sin embargo, los planes cambiaron al llegar a un control de seguridad para ingresar al complejo.
Durante la revisión, agentes encontraron una pistola de aire comprimido y un molinillo metálico para marihuana dentro del vehículo.
Tras el hallazgo, ambos fueron arrestados por la policía local.
Posteriormente, Rojas quedó bajo investigación migratoria, situación que marcó el inicio de un proceso que se extendería durante varios meses.
Los tatuajes despertaron sospechas
Newlyweds plan «dream honeymoon» to meet Trump in Florida—ICE detains husband instead.
Wife still 100% supports Trump:
«I am still his biggest fan.»
Toy BB gun was found in their car—then husband was accused of being in Venezuelan gang because of tattoos.
Locked up 3 months in… pic.twitter.com/f6GjbZP2Hc
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) June 6, 2026
Según relató el propio Rojas a Noticias Telemundo, una parte importante de los interrogatorios estuvo relacionada con sus tatuajes.
Entre ellos se encontraban una corona, un dragón chino y símbolos de dólar.
El venezolano aseguró que las autoridades comenzaron a hacer preguntas sobre una posible relación con organizaciones criminales.
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“Me sacaron del auto, revisaron mis tatuajes y empezaron a preguntarme si pertenecía a alguna pandilla”, afirmó.
Después de ser detenido, fue trasladado a un centro federal de detención en Miami.
Allí permaneció durante casi tres meses mientras las autoridades verificaban posibles vínculos con grupos delictivos.
Durante ese periodo, el proceso estuvo enfocado en determinar si existía alguna relación entre Rojas y organizaciones criminales.
La defensa rechaza vínculos criminales
La abogada de Rojas, Tahimi Rengifo, cuestionó los fundamentos de las sospechas que enfrentó su cliente.
Según explicó, las dudas de las autoridades se basaron en generalizaciones asociadas con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Rengifo sostuvo que no existían elementos que justificaran una medida de tal magnitud.
“Bryan no tenía antecedentes penales y no había cometido ningún delito que justificara este nivel de acción”, aseguró.
El caso tuvo consecuencias más allá del proceso migratorio.
De acuerdo con el reportaje de Noticias Telemundo, la situación provocó una crisis económica para la familia, cuyos efectos continúan después de la liberación de Rojas.
Lo que debía convertirse en un recuerdo especial de luna de miel terminó transformándose en una experiencia marcada por la detención, la investigación migratoria y las dificultades financieras derivadas de varios meses de incertidumbre.