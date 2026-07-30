ICE ampliará centros de detención con 5.500 nuevas camas en cuatro ciudades de EE.UU

Más camas para ICE

Crecen las detenciones migratorias

Cuatro ciudades involucradas

La administración de Donald Trump avanza en la expansión de su infraestructura de detención migratoria con un nuevo plan que contempla la incorporación de al menos 5.500 camas adicionales en centros ubicados en Miami, Denver, Seattle y Filadelfia.

La iniciativa quedó al descubierto mediante un documento público publicado en el portal oficial SAM.gov, donde el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) solicita propuestas de empresas interesadas en operar nuevas instalaciones para personas bajo custodia migratoria.

La medida surge en un momento en que las detenciones de migrantes alcanzan niveles récord durante el segundo mandato de Trump, impulsando la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento del sistema federal.

El proyecto refleja la estrategia del Gobierno de reforzar la infraestructura para sostener una política de deportaciones masivas y responder al incremento constante de personas arrestadas en operativos migratorios.

ICE acelera la contratación de centros para recibir a miles de migrantes detenidos

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De acuerdo con el aviso publicado por el Gobierno estadounidense, ICE pretende incorporar las nuevas camas en un plazo máximo de 30 días después de adjudicar los contratos.

El plan contempla agregar un mínimo de 1.500 camas en Denver, 700 en Miami, 1.500 en Seattle y 1.800 en Filadelfia para hombres y mujeres bajo custodia migratoria.

La agencia federal da prioridad a instalaciones existentes listas para operar («llave en mano»), aunque también aceptará centros que requieran remodelaciones o incluso proyectos de nueva construcción.

«Los lugares y los operadores contratistas propuestos deben poder proporcionar alojamiento, servicios de atención médica y salud mental, transporte, servicios de custodia, servicio de alimentación y servicios de detención para individuos bajo la custodia de ICE», establece el aviso.