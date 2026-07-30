ICE ampliará centros de detención con 5.500 nuevas camas en cuatro ciudades de EE.UU
Publicado el29/07/2026 a las 15:49
- Más camas para ICE
- Crecen las detenciones migratorias
- Cuatro ciudades involucradas
La administración de Donald Trump avanza en la expansión de su infraestructura de detención migratoria con un nuevo plan que contempla la incorporación de al menos 5.500 camas adicionales en centros ubicados en Miami, Denver, Seattle y Filadelfia.
La iniciativa quedó al descubierto mediante un documento público publicado en el portal oficial SAM.gov, donde el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) solicita propuestas de empresas interesadas en operar nuevas instalaciones para personas bajo custodia migratoria.
La medida surge en un momento en que las detenciones de migrantes alcanzan niveles récord durante el segundo mandato de Trump, impulsando la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento del sistema federal.
El proyecto refleja la estrategia del Gobierno de reforzar la infraestructura para sostener una política de deportaciones masivas y responder al incremento constante de personas arrestadas en operativos migratorios.
ICE acelera la contratación de centros para recibir a miles de migrantes detenidos
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De acuerdo con el aviso publicado por el Gobierno estadounidense, ICE pretende incorporar las nuevas camas en un plazo máximo de 30 días después de adjudicar los contratos.
El plan contempla agregar un mínimo de 1.500 camas en Denver, 700 en Miami, 1.500 en Seattle y 1.800 en Filadelfia para hombres y mujeres bajo custodia migratoria.
La agencia federal da prioridad a instalaciones existentes listas para operar («llave en mano»), aunque también aceptará centros que requieran remodelaciones o incluso proyectos de nueva construcción.
«Los lugares y los operadores contratistas propuestos deben poder proporcionar alojamiento, servicios de atención médica y salud mental, transporte, servicios de custodia, servicio de alimentación y servicios de detención para individuos bajo la custodia de ICE», establece el aviso.
Los nuevos centros deberán cumplir altos estándares de seguridad y operación
Además del alojamiento, ICE exige que las instalaciones cuenten con la infraestructura necesaria para atender de forma integral a las personas detenidas.
El documento señala que los complejos deberán ofrecer servicios médicos, atención psicológica, alimentación, transporte y vigilancia permanente durante el tiempo que permanezcan bajo custodia federal.
Las autoridades también indican que, de preferencia, los centros deberán contar con capacidad para operar bajo «un nivel alto de seguridad» y alojar exclusivamente a personas detenidas por ICE.
El objetivo es facilitar el traslado rápido de migrantes hacia espacios preparados para responder a la creciente demanda derivada de los operativos de inmigración.
El aumento de detenciones presiona la capacidad del sistema migratorio
La publicación del aviso ocurre después de que junio registrara un récord de detenciones de migrantes durante la actual administración.
Según los datos citados en el documento, más de 43.000 personas fueron arrestadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante ese mes.
Se trata de la cifra más alta desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.
Como consecuencia, durante julio el número de migrantes alojados en centros de ICE y CBP superó los 65.000, lo que representa un incremento del 65 % respecto a los aproximadamente 39.000 detenidos que había al inicio de esta administración, de acuerdo con el proyecto TRAC-Immigration de la Universidad de Syracuse, basado en datos oficiales.
La administración Trump mantiene su apuesta por ampliar la red de detención
El crecimiento del número de personas bajo custodia ha llevado al Gobierno federal a intensificar la búsqueda de empresas privadas que administren instalaciones migratorias.
Aunque la contratación de operadores privados no comenzó con la actual administración, TRAC-Immigration señala que al finalizar el mandato de Joe Biden el 86 % de los detenidos por ICE ya permanecían en centros administrados por compañías con fines de lucro.
Durante los últimos meses, la administración Trump también ha recurrido a espacios alternativos para alojar migrantes, incluyendo bodegas, antiguos campamentos militares y nuevas instalaciones habilitadas para funciones de detención.
Entre esos proyectos destacó el centro conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado al oeste de Miami, el cual fue cerrado durante julio tras formar parte de los esfuerzos para ampliar temporalmente la capacidad del sistema mientras continuaban aumentando los arrestos migratorios en distintas regiones del país.
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FUENTE: EFE