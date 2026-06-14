63 arrestados tras celebración del campeonato de los Knicks en Nueva York

63 arrestados en festejos

Tiroteo deja menor herido

Disturbios causan graves daños

Las celebraciones por el primer campeonato de los New York Knicks en 53 años terminaron con decenas de arrestos y diversos incidentes violentos en varias zonas de Manhattan.

Por qué importa: Lo que comenzó como una masiva celebración deportiva derivó en disturbios, daños materiales, enfrentamientos y múltiples intervenciones policiales.

Un total de 63 personas fueron detenidas entre la noche del sábado y la mañana del domingo, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las concentraciones comenzaron durante el partido y crecieron rápidamente en los alrededores del Madison Square Garden.

Las autoridades indicaron que miles de aficionados se reunieron entre la Quinta y la Novena Avenida.

63 arrestados en celebración masiva por campeonato de los Knicks

🇺🇸 | Hubo un tiroteo y 5 patrullas policiales fueron destrozadas en la ciudad de Nueva York después de que los Knicks ganaran las Finales. Incluso hubo personas que atacaron a caballos de la policía en las calles. “Se realizaron al menos 63 arrestos”. Se registraron múltiples… pic.twitter.com/dc9DIG0NdP — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 14, 2026

De acuerdo con la policía, las aglomeraciones alcanzaron las decenas de miles de personas, según CNN.

El NYPD señaló que parte de los asistentes mostró comportamientos considerados revoltosos.

Las autoridades afirmaron que la situación se volvió cada vez más destructiva conforme avanzaban las celebraciones.

Los detenidos enfrentan acusaciones por distintos delitos.

Entre ellos figuran agresión a agentes de policía, posesión ilegal de armas y daños a la propiedad.

También se reportaron cargos por alteración del orden público, resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública.