63 arrestados tras celebración del campeonato de los Knicks en Nueva York
Publicado el14/06/2026 a las 08:17
- 63 arrestados en festejos
- Tiroteo deja menor herido
- Disturbios causan graves daños
Las celebraciones por el primer campeonato de los New York Knicks en 53 años terminaron con decenas de arrestos y diversos incidentes violentos en varias zonas de Manhattan.
Por qué importa: Lo que comenzó como una masiva celebración deportiva derivó en disturbios, daños materiales, enfrentamientos y múltiples intervenciones policiales.
Un total de 63 personas fueron detenidas entre la noche del sábado y la mañana del domingo, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Las concentraciones comenzaron durante el partido y crecieron rápidamente en los alrededores del Madison Square Garden.
Las autoridades indicaron que miles de aficionados se reunieron entre la Quinta y la Novena Avenida.
63 arrestados en celebración masiva por campeonato de los Knicks
🇺🇸 | Hubo un tiroteo y 5 patrullas policiales fueron destrozadas en la ciudad de Nueva York después de que los Knicks ganaran las Finales.
Incluso hubo personas que atacaron a caballos de la policía en las calles.
“Se realizaron al menos 63 arrestos”.
Se registraron múltiples… pic.twitter.com/dc9DIG0NdP
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 14, 2026
De acuerdo con la policía, las aglomeraciones alcanzaron las decenas de miles de personas, según CNN.
El NYPD señaló que parte de los asistentes mostró comportamientos considerados revoltosos.
Las autoridades afirmaron que la situación se volvió cada vez más destructiva conforme avanzaban las celebraciones.
Los detenidos enfrentan acusaciones por distintos delitos.
Entre ellos figuran agresión a agentes de policía, posesión ilegal de armas y daños a la propiedad.
También se reportaron cargos por alteración del orden público, resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública.
Un tiroteo dejó a un menor herido
🇺🇸 | ABSOLUTA MALDAD
En Nueva York, un grupo de fanáticos de los Knicks, incendiaron varios buses escolares en Times Square, para celebrar la victoria de su equipo.
¡Esto no es fanatismo, es vandalismo de lo peor!pic.twitter.com/yc1Wg1ytUR
— Carlo Martin (@Liberfach0) June 14, 2026
Durante los festejos se registró un tiroteo en la intersección de la calle 43 y Broadway.
Como resultado, un joven de 17 años resultó herido.
La víctima fue trasladada a un hospital por agentes de la policía.
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Según las autoridades, una ambulancia no pudo acceder al lugar porque la multitud ocupaba completamente la calle.
La policía informó que recuperó el arma utilizada en el incidente.
Además, tres personas fueron detenidas en relación con el caso.
El NYPD también reportó cuatro apuñalamientos durante las celebraciones.
Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre esos incidentes.
Daños, agentes heridos y vehículos destruidos
La policía informó que diez agentes resultaron heridos durante los disturbios.
Uno de ellos recibió un golpe en el rostro.
Otro fue atacado con una botella de cristal.
Entre los daños materiales reportados figuran cinco autobuses escolares que transportaban personas desde Manhattan hasta el estadio MetLife, en Nueva Jersey.
Los pasajeros se dirigían a ver partidos del Mundial de fútbol.
Según la policía, los autobuses fueron incendiados o atacados con bates.
Los parabrisas y ventanillas quedaron destruidos.
Las autoridades también reportaron daños en numerosos vehículos particulares.
Cinco patrullas policiales sufrieron destrozos.
Durante la noche se observaron personas escalando postes de luz, semáforos, estructuras y andamios.
Además, se registraron grandes peleas físicas en distintos puntos de la ciudad.
La policía indicó que varias calles y avenidas fueron tomadas por multitudes que se negaban a dispersarse.
Estas concentraciones bloquearon el tráfico durante varias horas.