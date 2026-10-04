Trump presiona a Fox News por sus mítines, aunque la cadena transmitió el de Ohio
Publicado el 04/10/2026 a las 13:25
- Trump exige mayor cobertura electoral.
- Fox sí transmitió desde Ohio.
- Noviembre definirá el control legislativo.
Donald Trump cuestionó este domingo 4 de octubre la cobertura de Fox News sobre sus actos electorales y acusó al canal conservador de conceder demasiado espacio a sus adversarios demócratas.
El presidente dirigió su reclamo al programa matutino Fox & Friends. En Truth Social, aseguró que había relegado su mitin del sábado en Ohio y otros encuentros celebrados durante la semana.
También mencionó actos en Alabama, Texas y Oklahoma. Su exigencia apunta a obtener mayor visibilidad para una gira destinada a movilizar al electorado republicano antes de las elecciones de noviembre.
Trump advirtió que los seguidores de su movimiento MAGA podrían abandonar la cadena si no encuentran esa cobertura. Incluso afirmó que él estaba dejando de verla, aumentando la presión sobre el canal.
Fox News transmitió el mitin de Ohio: qué cuestiona Trump
🚨 President Donald Trump criticizes Fox News for not covering his packed rallies in Ohio, Alabama, Texas, and Oklahoma, and says viewers will stop watching if the network ignores them. He questions who fired Maria Bartiromo and says she complained she was not allowed to cover him. Trump warns Fox could see ratings fall to the level of CNN or MSNOW.
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— Morse Report (@MorseReport) October 4, 2026
El reclamo tiene un matiz central: Fox News sí ofreció una transmisión en directo del acto de Ohio. Por tanto, la acusación no equivale a una ausencia total de cobertura.
La diferencia está entre emitir un evento y dedicarle espacio posteriormente en un programa específico. Esa distinción resulta clave para evaluar el señalamiento presidencial sin confundir decisiones editoriales distintas.
Trump también criticó la participación de comentaristas progresistas y atribuyó el enfoque informativo a decisiones de la directiva. Sus afirmaciones expresan su valoración política; no demuestran una estrategia deliberada contra sus mítines.
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La advertencia sobre una caída de audiencia tampoco constituye un resultado comprobado. El mandatario anticipó posibles consecuencias para Fox, pero el material disponible no aporta cifras que acrediten pérdidas vinculadas a este episodio.
Elecciones de noviembre: por qué Trump exige mayor exposición
El enfrentamiento ocurre a un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. La gira presidencial busca impulsar candidaturas republicanas y conservar el control del Congreso.
Una eventual pérdida de la Cámara de Representantes o del Senado dificultaría el avance de su agenda. Ese escenario es una posibilidad electoral, no un desenlace que pueda darse por seguro.
Para la audiencia hispana, el episodio permite observar cómo la disputa por la atención mediática acompaña la campaña. La cobertura de los mítines influye en qué mensajes reciben mayor exposición pública.
El criterio para los lectores es separar hechos, acusaciones y pronósticos: hubo transmisión del mitin, Trump consideró insuficiente la atención posterior y amenazó con consecuencias de audiencia que todavía no están demostradas.
FUENTE: elcomentario , EFE