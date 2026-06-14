¿Cómo funcionan las cámaras de rastreo de matrículas utilizadas por ICE?
Publicado el14/06/2026 a las 08:03
- ICE rastrea matrículas vehiculares.
- Usa inteligencia artificial.
- Analiza movimientos vehiculares.
Las herramientas de vigilancia utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permiten recopilar información en espacios públicos sin que siempre sea necesaria una orden judicial previa.
Estos sistemas forman parte de un conjunto más amplio de tecnologías empleadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para tareas de detección, observación y monitoreo.
Por qué importa: Las cámaras y sistemas automatizados permiten registrar movimientos vehiculares, apoyar investigaciones migratorias y procesar grandes volúmenes de información de manera más rápida.
El Departamento de Seguridad Nacional utiliza más de 20 tecnologías de detección, observación y monitoreo a través de sus distintos componentes, incluido el ICE.
¿Cómo funcionan las cámaras de ICE para rastrear matrículas?
EEUU tiene un sistema que rastrea matrículas: el problema es que hay policías usándolo para acosar a sus ex https://t.co/h1wtEukYa2
— xataka (@xataka) June 12, 2026
Entre las herramientas identificadas se encuentran drones o vehículos aéreos no tripulados, según La Nación.
También se utilizan cámaras de alta resolución instaladas en postes públicos.
A ello se suman los lectores automatizados de matrículas.
Además, las agencias cuentan con herramientas de reconocimiento facial y análisis de datos.
Según un documento de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), estas tecnologías pueden complementarse entre sí para ampliar las capacidades de vigilancia e investigación.
Los agentes también emplean programas informáticos diseñados para procesar grandes cantidades de información.
Estos sistemas permiten revisar y organizar datos obtenidos mediante diferentes herramientas tecnológicas.
La combinación de estos recursos facilita el análisis de registros recopilados durante operaciones y patrullajes.
Las cámaras registran matrículas en movimiento
ABC15 Investigator Melissa Blasius uncovers how automated license plate readers used by Valley police are sparking major privacy concerns.
While local agencies deny sharing tracking data with federal immigration officials, records expose loopholes that could give ICE backdoor… pic.twitter.com/SY4OXrHTgI
— ABC15 Arizona (@abc15) June 9, 2026
De acuerdo con la GAO, las cámaras automatizadas utilizadas por el ICE funcionan mediante lectores ópticos.
Estos dispositivos están diseñados para registrar las placas de identificación de los vehículos.
Los sistemas capturan información de automóviles que circulan por calles, avenidas y otras zonas de tránsito habitual.
El objetivo es generar registros que puedan ser consultados posteriormente por los investigadores.
Los oficiales pueden acceder a esta información mediante acuerdos con proveedores privados y otras agencias de seguridad.
Gracias a estos convenios, es posible consultar bases de datos administradas por empresas o entidades asociadas.
Además, los investigadores cuentan con sistemas digitales que permiten realizar búsquedas de forma remota.
Estas consultas pueden utilizarse para localizar registros específicos dentro de grandes volúmenes de información almacenada.
Las búsquedas también permiten reconstruir patrones de movimiento de vehículos que forman parte de investigaciones en curso.
La inteligencia artificial acelera la revisión de datos
Las herramientas utilizadas por el ICE también pueden incluir plataformas impulsadas por inteligencia artificial.
Estos sistemas están diseñados para aumentar la velocidad de revisión de los archivos visuales acumulados por las patrullas urbanas.
La tecnología permite analizar grandes cantidades de imágenes y registros en menos tiempo.
Los programas de inteligencia artificial trabajan junto con las redes de cámaras y las bases de datos disponibles.
Según la información de la GAO, los algoritmos automatizan las búsquedas dentro de esos registros.
Esto permite identificar información relevante de manera más eficiente.
Asimismo, los sistemas pueden generar alertas dirigidas a las patrullas cuando se detecta la ubicación de objetivos específicos.
La combinación de cámaras automatizadas, bases de datos y herramientas de inteligencia artificial forma parte de las capacidades tecnológicas que el ICE utiliza para apoyar investigaciones y actividades de monitoreo en espacios públicos.