¿Cómo funcionan las cámaras de rastreo de matrículas utilizadas por ICE?

ICE rastrea matrículas vehiculares.

Usa inteligencia artificial.

Analiza movimientos vehiculares.

Las herramientas de vigilancia utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permiten recopilar información en espacios públicos sin que siempre sea necesaria una orden judicial previa.

Estos sistemas forman parte de un conjunto más amplio de tecnologías empleadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para tareas de detección, observación y monitoreo.

Por qué importa: Las cámaras y sistemas automatizados permiten registrar movimientos vehiculares, apoyar investigaciones migratorias y procesar grandes volúmenes de información de manera más rápida.

El Departamento de Seguridad Nacional utiliza más de 20 tecnologías de detección, observación y monitoreo a través de sus distintos componentes, incluido el ICE.

¿Cómo funcionan las cámaras de ICE para rastrear matrículas?

EEUU tiene un sistema que rastrea matrículas: el problema es que hay policías usándolo para acosar a sus ex https://t.co/h1wtEukYa2 — xataka (@xataka) June 12, 2026

Entre las herramientas identificadas se encuentran drones o vehículos aéreos no tripulados, según La Nación.

También se utilizan cámaras de alta resolución instaladas en postes públicos.

A ello se suman los lectores automatizados de matrículas.

Además, las agencias cuentan con herramientas de reconocimiento facial y análisis de datos.

Según un documento de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), estas tecnologías pueden complementarse entre sí para ampliar las capacidades de vigilancia e investigación.

Los agentes también emplean programas informáticos diseñados para procesar grandes cantidades de información.

Estos sistemas permiten revisar y organizar datos obtenidos mediante diferentes herramientas tecnológicas.

La combinación de estos recursos facilita el análisis de registros recopilados durante operaciones y patrullajes.