ONU pide investigar muertes bajo custodia ICE
Publicado el27/06/2026 a las 10:05
- ONU exige investigaciones independientes.
- Aumentan muertes bajo custodia.
- ICE enfrenta nuevas críticas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes al Gobierno de Estados Unidos adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas muertes de personas detenidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras advertir un incremento en los fallecimientos registrados durante 2026.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación mediante un comunicado oficial, en el que calificó como «alarmantes» las cifras de muertes reportadas en los centros de detención migratoria administrados por el ICE.
Hasta el momento, según datos oficiales de la Administración estadounidense citados por la ONU, 18 personas han fallecido bajo custodia del ICE en lo que va de 2026.
Las cifras contrastan con años anteriores, cuando se registraron 33 muertes durante 2025 y 11 fallecimientos en 2024.
La ONU exige respuestas por el aumento de muertes bajo custodia del ICE
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Volker Turk solicitó que cada una de las muertes ocurridas en centros de detención migratoria sea objeto de investigaciones independientes.
El alto funcionario subrayó que esas investigaciones deben realizarse de forma rápida, imparcial, independiente y eficaz.
Además, sostuvo que cualquier violación a los derechos humanos debe derivar en la rendición de cuentas de los responsables.
También afirmó que las familias de las víctimas deben tener garantizados sus derechos a conocer la verdad, acceder a la justicia, recibir reparación y contar con garantías de no repetición.
La ONU considera que estos principios son fundamentales para esclarecer lo ocurrido en los centros de detención y fortalecer los mecanismos de supervisión.
Las declaraciones fueron difundidas en un contexto de creciente preocupación por las condiciones dentro de las instalaciones administradas por el ICE.
Actualmente, la agencia mantiene bajo custodia a más de 60,000 personas mientras continúan los planes para ampliar la capacidad de detención.
Las autoridades estadounidenses proyectan incrementar los espacios disponibles hasta alcanzar 90,000 personas detenidas antes de finalizar 2026.
Preocupan las condiciones dentro de los centros del ICE
En su pronunciamiento, Turk también llamó la atención sobre el uso del aislamiento en los centros de detención migratoria.
El Alto Comisionado señaló que esta práctica debería utilizarse únicamente de manera excepcional.
A su juicio, el aislamiento representa un factor adicional que incrementa la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad.
El comunicado añade que existen serias dudas sobre si algunas de las muertes registradas bajo custodia del ICE pudieron haberse evitado.
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Entre los fallecimientos documentados durante este año, cinco fueron clasificados oficialmente como suicidios.
Para la oficina de Derechos Humanos de la ONU, estos datos obligan a revisar las condiciones en las que permanecen los migrantes detenidos.
El organismo considera que la combinación de distintos factores aumenta el riesgo para quienes permanecen bajo custodia migratoria.
Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas que reduzcan la posibilidad de nuevos fallecimientos.
ONU pide respetar estándares internacionales de Derechos Humanos
Además de las investigaciones, la ONU pidió a las autoridades migratorias estadounidenses garantizar el cumplimiento de las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos.
El Alto Comisionado sostuvo que las condiciones en los centros de detención deben ajustarse a esas obligaciones internacionales.
Turk también denunció lo que describió como una continua deshumanización y criminalización de los migrantes y refugiados.
Según el comunicado, esas prácticas incrementan la vulnerabilidad de quienes permanecen bajo custodia migratoria.
La oficina de Derechos Humanos reiteró que las personas detenidas deben recibir un trato compatible con los estándares internacionales.
El organismo considera indispensable que se implementen medidas concretas para proteger la vida y la integridad de quienes permanecen en los centros del ICE.
La petición llega mientras continúa el debate sobre la expansión del sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
Por ahora, la ONU mantiene su llamado a que las autoridades adopten acciones inmediatas para prevenir nuevas muertes y garantizar el respeto a los Derechos Humanos dentro de los centros de detención.