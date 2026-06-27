ONU pide investigar muertes bajo custodia ICE

ONU exige investigaciones independientes.

Aumentan muertes bajo custodia.

ICE enfrenta nuevas críticas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes al Gobierno de Estados Unidos adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas muertes de personas detenidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras advertir un incremento en los fallecimientos registrados durante 2026.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación mediante un comunicado oficial, en el que calificó como «alarmantes» las cifras de muertes reportadas en los centros de detención migratoria administrados por el ICE.

Hasta el momento, según datos oficiales de la Administración estadounidense citados por la ONU, 18 personas han fallecido bajo custodia del ICE en lo que va de 2026.

Las cifras contrastan con años anteriores, cuando se registraron 33 muertes durante 2025 y 11 fallecimientos en 2024.

La ONU exige respuestas por el aumento de muertes bajo custodia del ICE

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Volker Turk solicitó que cada una de las muertes ocurridas en centros de detención migratoria sea objeto de investigaciones independientes.

El alto funcionario subrayó que esas investigaciones deben realizarse de forma rápida, imparcial, independiente y eficaz.

Además, sostuvo que cualquier violación a los derechos humanos debe derivar en la rendición de cuentas de los responsables.

También afirmó que las familias de las víctimas deben tener garantizados sus derechos a conocer la verdad, acceder a la justicia, recibir reparación y contar con garantías de no repetición.

La ONU considera que estos principios son fundamentales para esclarecer lo ocurrido en los centros de detención y fortalecer los mecanismos de supervisión.

Las declaraciones fueron difundidas en un contexto de creciente preocupación por las condiciones dentro de las instalaciones administradas por el ICE.

Actualmente, la agencia mantiene bajo custodia a más de 60,000 personas mientras continúan los planes para ampliar la capacidad de detención.

Las autoridades estadounidenses proyectan incrementar los espacios disponibles hasta alcanzar 90,000 personas detenidas antes de finalizar 2026.