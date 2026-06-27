ICE se une al FBI tras la detención de un migrante mexicano en el mundial 2026
Publicado el27/06/2026 a las 09:24
- FBI arresta a migrante
- Dron violó restricción aérea
- ICE asumió la custodia
El FBI detuvo a un migrante mexicano durante los primeros días del Mundial 2026 tras detectar que presuntamente operaba un dron en un área con restricciones temporales de vuelo cerca de un evento oficial para aficionados en Atlanta, Georgia.
Las autoridades informaron que, tras verificar su identidad y confirmar que permanecía de manera irregular en Estados Unidos, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Posteriormente también enfrentó cargos relacionados con su reingreso al país.
El incidente ocurrió el 12 de junio, un día después del inicio del Mundial 2026.
Migrante mexicano detenido tras operar un dron en el Mundial 2026
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Rojas-Martínez presuntamente operaba un dron cerca del Parque Olímpico del Centenario.
En esa zona se realizaba el Fan Fest organizado con motivo de la Copa del Mundo.
El área era vigilada por agentes del FBI debido a las restricciones temporales impuestas sobre el espacio aéreo.
Las autoridades indicaron que inicialmente solicitaron una identificación al operador.
Después confirmaron que el hombre se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.
Tras esa verificación, fue arrestado por agentes federales. Al día siguiente fue trasladado a la custodia del ICE.
Los cargos incluyen el uso del dron y el reingreso al país
El Departamento de Justicia informó que el lunes 15 de junio fueron presentados cargos federales.
Uno corresponde a la operación de un dron dentro de una zona con restricciones temporales de vuelo.
El segundo señala un presunto reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación previa.
De acuerdo con el comunicado oficial, el migrante ya había sido expulsado del país anteriormente.
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El DHS también dio a conocer antecedentes penales atribuidos a Rojas-Martínez.
Entre ellos figura una condena por tráfico de cocaína. Asimismo aparecen registros por posesión de bienes robados.
El expediente también menciona un caso por contribución a la delincuencia de un menor.
Las autoridades agregaron dos cargos relacionados con fraude.
Además, reportaron antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol.
El comunicado señala que el hombre ingresó ilegalmente por primera vez a Texas en 1999.
Posteriormente fue deportado en 2013. Según el DHS, volvió a ingresar al país en una fecha no especificada.
Fue expulsado nuevamente en 2019. Después habría ingresado por tercera ocasión a Estados Unidos.
El Mundial mantiene restricciones estrictas para drones
El Departamento de Justicia explicó que la vigilancia aérea en Atlanta está a cargo de la Fuerza de Tarea Contra Sistemas Aéreos No Tripulados del FBI.
Ese grupo supervisa el cumplimiento de las restricciones durante el Mundial 2026.
Marlo Graham, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Georgia, informó que desde el inicio del torneo han sido confiscados 21 drones.
Antes del comienzo del campeonato, la Administración Federal de Aviación (FAA) publicó las restricciones temporales vigentes.
Las medidas prohíben despegar, volar o aterrizar drones en determinadas zonas alrededor de los estadios.
La restricción aplica en sedes como el SoFi Stadium de Los Ángeles.
También incluye el Estadio NRG de Houston.
La lista contempla además el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Igualmente abarca el Hard Rock Stadium de Miami.
En esos lugares está prohibido operar drones dentro de un radio de tres millas náuticas.
La restricción también alcanza una altitud de hasta 3,000 pies.
Las limitaciones se extienden a determinadas zonas donde se realizan eventos oficiales para aficionados.
En esos espacios, salvo autorización expresa, tampoco está permitido operar drones.
La prohibición cubre un radio de una milla náutica y una altitud máxima de 1,000 pies sobre el nivel del suelo durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026.