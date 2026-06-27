ICE se une al FBI tras la detención de un migrante mexicano en el mundial 2026

FBI arresta a migrante

Dron violó restricción aérea

ICE asumió la custodia

El FBI detuvo a un migrante mexicano durante los primeros días del Mundial 2026 tras detectar que presuntamente operaba un dron en un área con restricciones temporales de vuelo cerca de un evento oficial para aficionados en Atlanta, Georgia.

Las autoridades informaron que, tras verificar su identidad y confirmar que permanecía de manera irregular en Estados Unidos, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Posteriormente también enfrentó cargos relacionados con su reingreso al país.

El incidente ocurrió el 12 de junio, un día después del inicio del Mundial 2026.

Migrante mexicano detenido tras operar un dron en el Mundial 2026

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Rojas-Martínez presuntamente operaba un dron cerca del Parque Olímpico del Centenario.

En esa zona se realizaba el Fan Fest organizado con motivo de la Copa del Mundo.

El área era vigilada por agentes del FBI debido a las restricciones temporales impuestas sobre el espacio aéreo.

Las autoridades indicaron que inicialmente solicitaron una identificación al operador.

Después confirmaron que el hombre se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.

Tras esa verificación, fue arrestado por agentes federales. Al día siguiente fue trasladado a la custodia del ICE.