Corte Suprema avala fin del TPS haitiano: ¿quiénes podrían perder protección?
Publicado el27/06/2026 a las 08:32
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La administración del presidente Donald Trump aseguró que los cerca de 350.000 haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) deben prepararse para abandonar Estados Unidos y pueden recibir un incentivo económico si deciden salir voluntariamente antes de enfrentar un proceso de deportación.
La decisión afecta a cientos de miles de familias que han vivido y trabajado legalmente en el país durante años y abre la puerta a que medidas similares alcancen a beneficiarios del TPS de otras nacionalidades.
Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que la pérdida del TPS podría tener un fuerte impacto social y económico para familias con hijos ciudadanos estadounidenses.
La Corte Suprema resolvió el 25 de junio que el presidente Donald Trump puede poner fin al Estatus de Protección Temporal para ciudadanos haitianos.
Haitianos con TPS quedan bajo incertidumbre
They are finally going back to where they came from, think how much money America is going to save when they all leave. @TheDemocrats fuck you.
Democrats are REELING after these thousands of Haitians who stormed our border can soon be deported thanks to today’s Supreme Court… pic.twitter.com/1TfjmZcDmI
— Americaforever (@onetexgal9) June 26, 2026
La decisión también incluye a unas 6.000 personas originarias de Siria.
Ambos grupos habían recibido protección debido a desastres naturales, conflictos e inestabilidad en sus países de origen.
El fallo representa una victoria para la administración Trump en su intención de limitar los programas de protección temporal.
Funcionarios federales sostienen que el TPS fue diseñado únicamente como una medida provisional.
Desde hace años, Trump ha intentado cancelar estas protecciones en distintos casos.
Ahora, el gobierno considera que la decisión judicial permite avanzar con ese objetivo.
Aún no existe una fecha oficial para el fin definitivo de las protecciones para haitianos y sirios.
Gobierno ofrece dinero para quienes abandonen el país voluntariamente
Stephen Miller CONFIRMS Illegal Haitians Will Be Deported Following Major SCOTUS Ruling | Kaley, WLT Report
On Thursday, the Supreme Court handed the Trump administration two massive wins regarding immigration.
One of those rulings allowed Temporary Protected Status to be… pic.twitter.com/fIGUlgq8va
— Owen Gregorian (@OwenGregorian) June 27, 2026
Funcionarios de la administración indicaron que los haitianos con TPS deberían abandonar Estados Unidos, según USA Today.
Además, señalaron que quienes salgan rápidamente podrían recibir una bonificación de 2.600 dólares.
La propuesta busca incentivar la salida voluntaria antes de que comiencen procedimientos de deportación.
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Las autoridades sostienen que quienes permanezcan sin un estatus migratorio válido podrían enfrentar acciones de ICE.
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, defendió la postura del gobierno.
En una entrevista con Fox News el 26 de junio, afirmó que los beneficiarios habían sido advertidos durante años.
«Estas personas han estado advertidas durante nueve años de que este día llegaría», declaró.
También añadió: «Así que lo que decimos ahora es que es hora de cerrar, lo que significa que no tienen que irse a casa, pero no pueden quedarse aquí».
Defensores anticipan más cancelaciones del TPS
Diversas organizaciones que apoyan a inmigrantes consideran que esta medida podría extenderse a otros beneficiarios del TPS.
Estiman que cerca de un millón de personas de distintos países podrían verse afectadas.
Entre ellos figuran decenas de miles de venezolanos que actualmente cuentan con esa protección migratoria.
Sin embargo, todavía no existe una decisión oficial sobre esos otros programas.
Los grupos defensores también cuestionan las razones detrás del fin del TPS para los haitianos.
Afirman que la administración Trump actúa con motivaciones racistas.
Como antecedente, recuerdan declaraciones realizadas durante la campaña presidencial de 2024.
En ese periodo, Donald Trump y el entonces senador JD Vance afirmaron, sin presentar pruebas, que haitianos residentes en Springfield, Ohio, se comían las mascotas.
La pérdida del TPS implica que los beneficiarios dejan de tener autorización para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Además, quedan sujetos a detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si no abandonan el país voluntariamente.
Muchas de las personas afectadas tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones de apoyo a migrantes sostienen que obligar a estos padres a abandonar el país podría llevar a numerosas familias a enfrentar condiciones de pobreza y una profunda separación familiar.
Por ahora, los defensores de refugiados consideran que la cancelación efectiva de las protecciones podría producirse una vez que el fallo de la Corte Suprema entre oficialmente en vigor durante los próximos días.