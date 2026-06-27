Corte Suprema avala fin del TPS haitiano: ¿quiénes podrían perder protección?

Corte avala fin TPS

Haitianos perderían protección

Trump ofrece bono

La administración del presidente Donald Trump aseguró que los cerca de 350.000 haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) deben prepararse para abandonar Estados Unidos y pueden recibir un incentivo económico si deciden salir voluntariamente antes de enfrentar un proceso de deportación.

La decisión afecta a cientos de miles de familias que han vivido y trabajado legalmente en el país durante años y abre la puerta a que medidas similares alcancen a beneficiarios del TPS de otras nacionalidades.

Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que la pérdida del TPS podría tener un fuerte impacto social y económico para familias con hijos ciudadanos estadounidenses.

La Corte Suprema resolvió el 25 de junio que el presidente Donald Trump puede poner fin al Estatus de Protección Temporal para ciudadanos haitianos.

Haitianos con TPS quedan bajo incertidumbre

They are finally going back to where they came from, think how much money America is going to save when they all leave. @TheDemocrats fuck you. Democrats are REELING after these thousands of Haitians who stormed our border can soon be deported thanks to today’s Supreme Court… pic.twitter.com/1TfjmZcDmI — Americaforever (@onetexgal9) June 26, 2026

La decisión también incluye a unas 6.000 personas originarias de Siria.

Ambos grupos habían recibido protección debido a desastres naturales, conflictos e inestabilidad en sus países de origen.

El fallo representa una victoria para la administración Trump en su intención de limitar los programas de protección temporal.

Funcionarios federales sostienen que el TPS fue diseñado únicamente como una medida provisional.

Desde hace años, Trump ha intentado cancelar estas protecciones en distintos casos.

Ahora, el gobierno considera que la decisión judicial permite avanzar con ese objetivo.

Aún no existe una fecha oficial para el fin definitivo de las protecciones para haitianos y sirios.