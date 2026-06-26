Trump amenaza a Europa con arancel del 100%

Trump amenaza a Europa.

Arancel del 100%.

Tensión comercial crece.

Donald Trump advirtió que impondrá un arancel del 100 % a todas las importaciones europeas si la Unión Europea aprueba un impuesto común para gigantes tecnológicos estadounidenses.

Por qué importa: La amenaza llega cuando ambas partes acababan de alcanzar un nuevo acuerdo comercial que buscaba reducir tensiones y evitar una escalada arancelaria.

El debate sobre los impuestos a empresas digitales como Google, Apple, Meta y Amazon podría convertirse en un nuevo punto de fricción entre Washington y Bruselas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia directa contra Europa.

Trump amenaza con un arancel del 100% a Europa

Trump amenaza con aranceles del 100% a los países europeos que apliquen impuestos a las digitales estadounidenses. pic.twitter.com/iOackhWHGO — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 26, 2026

El mandatario aseguró que responderá con un arancel del 100 % sobre todas las importaciones europeas si prospera la propuesta para crear un impuesto común a las multinacionales digitales estadounidenses.

La advertencia fue publicada a través de su red social Truth Social.

«Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 % sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América», escribió Trump.

El presidente añadió que esa medida prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial existente entre Estados Unidos y el país afectado.

También afirmó que la decisión aplicaría independientemente de que esos acuerdos hayan sido implementados, firmados o permanezcan pendientes.

Trump sostuvo que el arancel «se impondrá de inmediato».