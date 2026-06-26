Trump amenaza a Europa con arancel del 100%
Publicado el26/06/2026 a las 11:22
- Trump amenaza a Europa.
- Arancel del 100%.
- Tensión comercial crece.
Donald Trump advirtió que impondrá un arancel del 100 % a todas las importaciones europeas si la Unión Europea aprueba un impuesto común para gigantes tecnológicos estadounidenses.
Por qué importa: La amenaza llega cuando ambas partes acababan de alcanzar un nuevo acuerdo comercial que buscaba reducir tensiones y evitar una escalada arancelaria.
El debate sobre los impuestos a empresas digitales como Google, Apple, Meta y Amazon podría convertirse en un nuevo punto de fricción entre Washington y Bruselas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia directa contra Europa.
Trump amenaza con un arancel del 100% a Europa
Trump amenaza con aranceles del 100% a los países europeos que apliquen impuestos a las digitales estadounidenses. pic.twitter.com/iOackhWHGO
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El mandatario aseguró que responderá con un arancel del 100 % sobre todas las importaciones europeas si prospera la propuesta para crear un impuesto común a las multinacionales digitales estadounidenses.
La advertencia fue publicada a través de su red social Truth Social.
«Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 % sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América», escribió Trump.
El presidente añadió que esa medida prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial existente entre Estados Unidos y el país afectado.
También afirmó que la decisión aplicaría independientemente de que esos acuerdos hayan sido implementados, firmados o permanezcan pendientes.
Trump sostuvo que el arancel «se impondrá de inmediato».
La Unión Europea debate un nuevo impuesto a gigantes tecnológicos
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La advertencia ocurre mientras varios países europeos analizan la posibilidad de aplicar un impuesto a los servicios digitales.
Según Trump, algunas naciones europeas están cerca de implementar ese gravamen, según Efe.
El mandatario hizo referencia al debate celebrado el jueves en el Parlamento Europeo.
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En esa discusión se abordó la posibilidad de crear una tasa digital destinada a financiar el presupuesto de la Unión Europea.
La propuesta contempla un impuesto común para grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Google, Apple, Meta y Amazon.
Trump calificó esa iniciativa como una medida dirigida contra empresas de Estados Unidos.
La amenaza surge tras un nuevo acuerdo comercial
La advertencia llega pocos días después de un avance en las relaciones comerciales entre ambas partes.
La Administración Trump mantiene actualmente un arancel global del 10 % a las importaciones.
Ese gravamen continúa vigente después de que el Tribunal Supremo invalidara los llamados aranceles «recíprocos» que Trump impuso en abril de 2025.
Mientras tanto, la Unión Europea aprobó este jueves un pacto comercial con Estados Unidos.
El acuerdo establece que los bienes industriales estadounidenses podrán ingresar al mercado único europeo libres de aranceles.
A cambio, las exportaciones europeas estarán sujetas a un arancel del 15 %.
Ese pacto fue negociado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Las conversaciones ocurrieron durante el periodo de tensiones derivadas de la guerra comercial.
El acuerdo deberá entrar en vigor antes del 4 de julio.
Esa fecha corresponde al plazo que previamente había fijado Trump.
El presidente estadounidense también ha acusado a la Unión Europea de retrasar la implementación del acuerdo.
La nueva amenaza introduce un elemento adicional de incertidumbre sobre la relación comercial entre Estados Unidos y Europa.
Si la propuesta del impuesto digital avanza, el escenario podría reabrir un conflicto arancelario entre ambos socios comerciales, pese al reciente acuerdo alcanzado para reducir las tensiones.