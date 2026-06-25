Jueza frena orden de Trump que buscaba limitar el voto por correo

Jueza bloquea orden de Trump

Frenan cambios electorales

Continúa batalla judicial

Una jueza federal de Massachusetts bloqueó este jueves dos disposiciones centrales de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para modificar aspectos del voto por correo en las elecciones federales.

La decisión responde a una demanda presentada por una coalición de más de una veintena de estados que cuestionó la constitucionalidad de las medidas.

Por qué importa: El fallo impide que las disposiciones entren en vigor para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y representa un nuevo episodio en la disputa judicial sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia electoral.

La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, establecía que el gobierno federal elaborara un censo de votantes elegibles en cada estado.

Orden de Trump sobre voto por correo queda bloqueada

Important court decision today striking down Trump’s exective order directing USPS to control voting by mail. Our Constitution gives the president no role in voting. Hands off!https://t.co/nhfG4So6ki — Barb McQuade (@BarbMcQuade) June 25, 2026

Para ello, contemplaba el uso de datos del Seguro Social con el objetivo de conformar una lista de ciudadanos habilitados para votar.

Además, instruía al Servicio Postal de Estados Unidos a entregar las papeletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en esa lista.

La jueza Indira Talwani resolvió bloquear ambas disposiciones, según Efe.

En su dictamen señaló que esas medidas «violan inconstitucionalmente la separación de poderes».

También prohibió que fueran implementadas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

La restricción también aplica para cualquier elección federal previa en los estados que promovieron la demanda.

En el documento, de 37 páginas, Talwani sostuvo que las agencias federales encargadas de elaborar las listas de ciudadanos confirmados no cuentan con la capacidad para crear registros completos y precisos de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado.

Asimismo, indicó que tanto el Congreso como el presidente carecen de un papel relacionado con la elegibilidad de los votantes.