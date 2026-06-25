Corte Suprema permite a Trump rechazar asilos en frontera con México
Publicado el25/06/2026 a las 09:58
- Supremo respalda a Trump.
- Asilo enfrenta restricciones.
- Cambia criterio fronterizo.
La política migratoria del presidente Donald Trump recibió un nuevo respaldo judicial. Este jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que su administración pueda rechazar a los solicitantes de asilo que busquen protección en la frontera entre Estados Unidos y México.
Por qué importa: La decisión abre el camino para que el gobierno reactive una medida destinada a reducir el número de migrantes que las autoridades fronterizas deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio.
La decisión fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra. Los magistrados de tendencia liberal emitieron su voto disidente.
El caso analizaba una cuestión central sobre la legislación de asilo en Estados Unidos.
Supremo da vía libre a Trump contra el asilo
El debate consistía en definir si una persona debe cruzar completamente la frontera para adquirir el derecho de solicitar asilo.
También se discutía si basta con presentarse en un punto fronterizo y pedir la entrada al país.
Durante décadas, el Gobierno había interpretado la legislación como un derecho para solicitar asilo en los cruces fronterizos.
Ese criterio aplicaba cuando la persona afirmaba temer persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
La pregunta para los magistrados era determinar qué significa exactamente «llegar» al país según la ley.
La mayoría conservadora fija un nuevo criterio
🚨 #ÚLTIMAHORA | La Corte Suprema da luz verde a Trump para revivir una política que permite negar el asilo a migrantes en la frontera.https://t.co/0hTnfpWg2B
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 25, 2026
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo concluyó que los migrantes que permanecen en México no «llegan» al país únicamente por intentar ingresar sin éxito.
Con esa interpretación, el fallo favorece la postura presentada por la Administración de Trump.
El gobierno había solicitado al Supremo que autorizara reactivar esta medida.
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La política había sido utilizada por primera vez en 2016.
Forma parte de la estrategia de mano dura contra la inmigración impulsada por el presidente.
Como política de devolución, el gobierno impedía que los solicitantes de asilo ingresaran a territorio estadounidense.
Esa práctica evitaba que las personas pudieran acceder al derecho que la ley federal les reconoce una vez que se encuentran en suelo estadounidense para solicitar protección.
El fallo se suma a otra decisión migratoria
La resolución sobre el asilo coincidió con otra decisión relevante del Tribunal Supremo adoptada este mismo jueves.
Los magistrados también avalaron la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios.
Esa decisión podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360.000 personas.
Con ambos fallos, el Tribunal Supremo respaldó la política migratoria restrictiva impulsada por la Administración de Donald Trump.
Las dos resoluciones representan un respaldo judicial a medidas orientadas a endurecer las reglas migratorias y limitar distintos mecanismos de protección para extranjeros en Estados Unidos.