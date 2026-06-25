Corte Suprema permite a Trump rechazar asilos en frontera con México

Supremo respalda a Trump.

Asilo enfrenta restricciones.

Cambia criterio fronterizo.

La política migratoria del presidente Donald Trump recibió un nuevo respaldo judicial. Este jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que su administración pueda rechazar a los solicitantes de asilo que busquen protección en la frontera entre Estados Unidos y México.

Por qué importa: La decisión abre el camino para que el gobierno reactive una medida destinada a reducir el número de migrantes que las autoridades fronterizas deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio.

La decisión fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra. Los magistrados de tendencia liberal emitieron su voto disidente.

El caso analizaba una cuestión central sobre la legislación de asilo en Estados Unidos.

Supremo da vía libre a Trump contra el asilo

El debate consistía en definir si una persona debe cruzar completamente la frontera para adquirir el derecho de solicitar asilo.

También se discutía si basta con presentarse en un punto fronterizo y pedir la entrada al país.

Durante décadas, el Gobierno había interpretado la legislación como un derecho para solicitar asilo en los cruces fronterizos.

Ese criterio aplicaba cuando la persona afirmaba temer persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

La pregunta para los magistrados era determinar qué significa exactamente «llegar» al país según la ley.