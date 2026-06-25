Corte Suprema permite a Trump revocar TPS de haitianos y sirios
Publicado el25/06/2026 a las 07:59
- Supremo respalda a Trump
- TPS queda en riesgo
- Haitianos enfrentan deportación
La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del presidente Donald Trump y respaldó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes haitianos y sirios.
La decisión podría dejar sin protección migratoria a cerca de 360.000 personas.
Por qué importa: El fallo permite que el Gobierno avance con la eliminación de este beneficio para miles de inmigrantes y limita la posibilidad de que los tribunales revisen este tipo de decisiones.
La decisión fue aprobada por seis votos contra tres.
Corte Suprema avala revocación del TPS
🚨 #ÚLTIMAHORA | La Corte Suprema permite a Trump despojar a miles de inmigrantes de Haití y Siria del TPS que los protegía de la deportación.https://t.co/BOeTiTr9Uj
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 25, 2026
Con este fallo, alrededor de 350.000 haitianos y 6.100 sirios quedan expuestos a la deportación, según Efe.
Además, la resolución pone en riesgo la situación migratoria de aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que contaban con TPS cuando Donald Trump regresó al poder en enero de 2025.
La Corte concluyó que la legislación que regula este programa impide que los jueces revisen las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la designación o el fin del TPS para un país.
El programa fue creado en 1990 para brindar protección temporal a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países debido a situaciones como guerras o desastres naturales.
La mayoría respaldó la interpretación de la ley
BREAKING: The Supreme Court ruled in favor of the Trump administration in its efforts to strip more than 356,000 Syrian and Haitian immigrants of temporary protections. https://t.co/UuwBOdmmYn
— CBS Miami (@CBSMiami) June 25, 2026
El magistrado conservador Samuel Alito redactó la opinión de la mayoría.
En el documento afirmó que la cláusula de la legislación es «clara» y «muy amplia».
También señaló que la norma establece que «no habrá revisión judicial de ninguna determinación» del Gobierno sobre la designación o terminación del TPS de un país.
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En el caso específico de Haití, la Corte analizó los argumentos presentados por los demandantes.
Estos señalaron diversos comentarios despectivos realizados por Donald Trump sobre los ciudadanos haitianos.
Sin embargo, la mayoría sostuvo que ninguna de esas expresiones era «abiertamente racial».
También consideró que reflejaban posturas sobre política migratoria que podían justificarse mediante argumentos «neutrales en términos de raza».
El fallo se enmarca en la política migratoria de Trump
Los demandantes hicieron referencia a declaraciones pronunciadas por Trump durante su campaña presidencial.
En ellas aseguró, sin pruebas, que inmigrantes haitianos de una pequeña localidad de Ohio robaban mascotas para comerlas.
El TPS protege a los beneficiarios frente a la deportación y también les otorga un permiso de trabajo mientras permanezcan bajo ese estatus.
Como parte de su política para restringir tanto la inmigración ilegal como la legal, la Administración Trump ha buscado revocar el TPS para más de una docena de países.
De acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno ya eliminó varios de estos amparos migratorios, entre ellos los correspondientes a ciudadanos venezolanos.