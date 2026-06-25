Corte Suprema permite a Trump revocar TPS de haitianos y sirios

Supremo respalda a Trump

TPS queda en riesgo

Haitianos enfrentan deportación

La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del presidente Donald Trump y respaldó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes haitianos y sirios.

La decisión podría dejar sin protección migratoria a cerca de 360.000 personas.

Por qué importa: El fallo permite que el Gobierno avance con la eliminación de este beneficio para miles de inmigrantes y limita la posibilidad de que los tribunales revisen este tipo de decisiones.

La decisión fue aprobada por seis votos contra tres.

Corte Suprema avala revocación del TPS

🚨 #ÚLTIMAHORA | La Corte Suprema permite a Trump despojar a miles de inmigrantes de Haití y Siria del TPS que los protegía de la deportación.https://t.co/BOeTiTr9Uj — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 25, 2026

Con este fallo, alrededor de 350.000 haitianos y 6.100 sirios quedan expuestos a la deportación, según Efe.

Además, la resolución pone en riesgo la situación migratoria de aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que contaban con TPS cuando Donald Trump regresó al poder en enero de 2025.

La Corte concluyó que la legislación que regula este programa impide que los jueces revisen las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la designación o el fin del TPS para un país.

El programa fue creado en 1990 para brindar protección temporal a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países debido a situaciones como guerras o desastres naturales.