Trump ofrece ayuda a Venezuela tras los terremotos y envía un mensaje de solidaridad
Publicado el24/06/2026 a las 19:19
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con Venezuela luego de los dos terremotos registrados este 24 de junio y aseguró que su gobierno está preparado para brindar asistencia ante la emergencia.
A través de una publicación en Truth Social, el mandatario lamentó la situación que enfrenta el país sudamericano y afirmó que ya dio instrucciones para que las agencias federales actúen con rapidez si es necesario.
Por qué es importante: La reacción del presidente estadounidense se convirtió en una de las primeras manifestaciones de apoyo internacional tras los sismos y refleja la disposición de Estados Unidos para colaborar con Venezuela frente a la emergencia.
Donald Trump lamentó las consecuencias de los terremotos y expresó su apoyo a Venezuela
Donald Trump utilizó su cuenta oficial en Truth Social para enviar un mensaje dirigido al pueblo venezolano, al que calificó como un «gran pueblo», mientras manifestaba su preocupación por los efectos de los dos terremotos registrados este 24 de junio.
En su publicación, el mandatario aseguró que la magnitud de los movimientos telúricos y los primeros reportes sobre sus consecuencias motivaron una respuesta inmediata por parte de su administración.
El presidente escribió:
«Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y en capacidad de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos allí para apoyar a nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos! Presidente DJT.»
Estados Unidos se declaró preparado para brindar ayuda ante la emergencia
Además de expresar sus condolencias, Trump afirmó que ya ordenó a todas las agencias del gobierno estadounidense prepararse para responder rápidamente si la situación lo requiere.
El mandatario señaló que Estados Unidos está listo, dispuesto y en capacidad de ayudar a Venezuela, dejando claro que su administración se encuentra preparada para movilizar recursos de manera ágil frente a la tragedia.
El mensaje también hace referencia a la gravedad de la situación al indicar que los primeros informes sobre lo ocurrido no eran alentadores.
La publicación en Truth Social llamó la atención por su oferta de apoyo
La declaración fue difundida a través de Truth Social durante la noche del 24 de junio y rápidamente atrajo la atención por el respaldo ofrecido por el presidente estadounidense.
En su mensaje, Trump reiteró que Estados Unidos acompañará al pueblo venezolano durante este difícil momento y destacó la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia de gran magnitud.
Hasta el momento, la publicación constituye la postura pública del mandatario frente a los terremotos que afectaron a Venezuela y refleja la disposición de su gobierno para colaborar con labores de asistencia si las circunstancias lo requieren.
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FUENTE : Publicación de Donald Trump en Truth Social (24 de junio de 2026).