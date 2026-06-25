Trump ofrece ayuda a Venezuela tras los terremotos y envía un mensaje de solidaridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con Venezuela luego de los dos terremotos registrados este 24 de junio y aseguró que su gobierno está preparado para brindar asistencia ante la emergencia.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario lamentó la situación que enfrenta el país sudamericano y afirmó que ya dio instrucciones para que las agencias federales actúen con rapidez si es necesario.

Por qué es importante: La reacción del presidente estadounidense se convirtió en una de las primeras manifestaciones de apoyo internacional tras los sismos y refleja la disposición de Estados Unidos para colaborar con Venezuela frente a la emergencia.

Donald Trump lamentó las consecuencias de los terremotos y expresó su apoyo a Venezuela

Donald Trump utilizó su cuenta oficial en Truth Social para enviar un mensaje dirigido al pueblo venezolano, al que calificó como un «gran pueblo», mientras manifestaba su preocupación por los efectos de los dos terremotos registrados este 24 de junio.

En su publicación, el mandatario aseguró que la magnitud de los movimientos telúricos y los primeros reportes sobre sus consecuencias motivaron una respuesta inmediata por parte de su administración.

El presidente escribió:

«Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y en capacidad de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos allí para apoyar a nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos! Presidente DJT.»