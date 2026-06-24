Potente terremoto golpea Venezuela; reportan daños y alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles la costa central de Venezuela, provocando evacuaciones masivas, daños estructurales y la activación de alertas de tsunami en varias zonas del Caribe.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo, a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas, con una profundidad aproximada de 13 kilómetros.

Caracas evacuó edificios tras el fuerte movimiento

ÚLTIMA HORA | Se registra poderoso terremoto de 7,1 de magnitud en Venezuela: reportan colapsos de varias edificaciones en Caracas https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/Xi1BueJJit — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 24, 2026

El terremoto se sintió con intensidad en Caracas, donde miles de personas abandonaron edificios residenciales y oficinas por temor a nuevos derrumbes.

Videos difundidos en redes sociales muestran estructuras con daños visibles, fachadas colapsadas y calles llenas de personas que permanecieron al aire libre ante el riesgo de réplicas.

ÚLTIMA HORA | Caracas, la capital de Venezuela afectada tras poderoso terremoto de 7,1 de magnitud. En la parroquia San Bernardino se registran colapso de edificaciones: se desconocen cifras de víctimas https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/2TZxUbJnG7 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 24, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un balance oficial de víctimas ni de daños materiales.

Autoridades despliegan equipos de emergencia

Damage reported at Venezuela International Airport after the M7.1 het not long ago… pic.twitter.com/qIh44Eiggt — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que organismos de protección civil, bomberos, policías y equipos de rescate fueron desplegados en distintas zonas del país para atender las emergencias.

El funcionario señaló que existen reportes de viviendas y edificios afectados e instó a la población a permanecer fuera de estructuras dañadas debido al riesgo de nuevas réplicas.

Se activan alertas de tsunami

Hubo un terremoto en Caracas Capital de Venezuela, imágenes q llegan al canal..

Dios los proteja….

Es el principio del final del mal q habitado en Venezuela ….

Q tragedia ….

Están en mis Oraciones! pic.twitter.com/wci4Wq0Tcf — Dra Perez (@cperez1962) June 24, 2026

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió alertas y avisos preventivos para distintas zonas del Caribe, incluyendo Venezuela, Aruba, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mientras las autoridades monitorean la evolución del evento.

Los organismos de emergencia recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones de protección civil mientras continúa la evaluación de los daños.