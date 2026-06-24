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Potente terremoto golpea Venezuela; reportan daños y alerta de tsunami
Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la costa central de Venezuela, provocó evacuaciones en Caracas y activó alertas de tsunami en varias zonas del Caribe.
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Potente terremoto golpea Venezuela; reportan daños y alerta de tsunami

Publicado el24/06/2026 a las 14:30

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles la costa central de Venezuela, provocando evacuaciones masivas, daños estructurales y la activación de alertas de tsunami en varias zonas del Caribe.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo, a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas, con una profundidad aproximada de 13 kilómetros.

Caracas evacuó edificios tras el fuerte movimiento

El terremoto se sintió con intensidad en Caracas, donde miles de personas abandonaron edificios residenciales y oficinas por temor a nuevos derrumbes.

Videos difundidos en redes sociales muestran estructuras con daños visibles, fachadas colapsadas y calles llenas de personas que permanecieron al aire libre ante el riesgo de réplicas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un balance oficial de víctimas ni de daños materiales.

Autoridades despliegan equipos de emergencia

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que organismos de protección civil, bomberos, policías y equipos de rescate fueron desplegados en distintas zonas del país para atender las emergencias.

El funcionario señaló que existen reportes de viviendas y edificios afectados e instó a la población a permanecer fuera de estructuras dañadas debido al riesgo de nuevas réplicas.

Se activan alertas de tsunami

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió alertas y avisos preventivos para distintas zonas del Caribe, incluyendo Venezuela, Aruba, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mientras las autoridades monitorean la evolución del evento.

Los organismos de emergencia recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones de protección civil mientras continúa la evaluación de los daños.

Nota: La situación continúa en desarrollo y las cifras sobre daños, personas afectadas y posibles víctimas podrían cambiar conforme avancen las labores de evaluación.

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