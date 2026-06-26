Terremotos: qué hacer, qué evitar y cómo prepararte para sobrevivir a un sismo fuerte

Qué hacer ante un sismo

Errores que debes evitar

Cómo prepararte antes

Un terremoto es un movimiento repentino de la corteza terrestre causado por la liberación de energía acumulada en el interior del planeta.

Esa energía se propaga en forma de ondas sísmicas que hacen vibrar la superficie y pueden provocar daños severos en segundos.

Las principales causas son el movimiento de placas tectónicas, que se deslizan tras acumular tensión, y la actividad volcánica, que fractura la roca al ascender el magma.

El fenómeno se origina en el hipocentro, dentro de la Tierra, mientras que el epicentro es el punto en la superficie donde el impacto suele ser más intenso.

Cómo se mide un sismo y qué tan peligroso puede ser

La magnitud de un terremoto se mide comúnmente con la escala de Richter, que calcula la energía liberada durante el evento.

En cambio, la escala de Mercalli evalúa los efectos visibles, como daños estructurales o percepción del movimiento entre la población.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos

Ambas mediciones permiten entender no solo la fuerza del sismo, sino también su impacto real en ciudades y comunidades.

Comprender estos conceptos ayuda a dimensionar el riesgo y tomar decisiones informadas antes, durante y después de un evento sísmico.