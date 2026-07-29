Temblor sorprende a Gwinnett: un sismo sacude la zona de Lilburn y despierta inquietud
Publicado el29/07/2026 a las 09:29
- Sismo de 2.3 sorprende a Gwinnett
- Epicentro cerca de Lilburn
- USGS confirmó magnitud
Un leve sismo registrado la mañana del miércoles tomó por sorpresa a algunos residentes del condado de Gwinnett, especialmente en las inmediaciones de Lilburn, aunque muchas personas no llegaron a percibir el movimiento.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el evento sísmico ocurrió poco después de las 11 de la mañana y fue detectado por su red de monitoreo.
Aunque la magnitud fue baja, el reporte despertó interés porque Georgia no suele experimentar terremotos con frecuencia en comparación con otras regiones del país.
Este nuevo episodio se suma a la corta lista de movimientos telúricos registrados en el estado durante 2026, manteniendo la atención de especialistas y autoridades.
El USGS confirmó la magnitud y la ubicación del epicentro
De acuerdo con el boletín del USGS, el terremoto alcanzó una magnitud de 2.3 y tuvo su epicentro aproximadamente a tres kilómetros de la ciudad de Lilburn.
La agencia federal también informó que el movimiento ocurrió a las 11:01 a.m. y se originó a una profundidad cercana a los 4.6 kilómetros.
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Los registros oficiales indican que el sismo fue de baja intensidad, por lo que no se emitieron alertas ni se reportaron daños materiales o personas lesionadas.
Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la región, aunque este tipo de eventos suele concluir sin mayores consecuencias.
Muchos residentes probablemente ni siquiera sintieron el temblor
Los expertos explican que los terremotos con una magnitud de 2.5 o inferior generalmente pasan desapercibidos para la mayoría de la población.
Solo quienes se encontraban muy cerca del epicentro pudieron haber percibido una ligera vibración o un sonido repentino parecido al paso de un camión pesado o a un breve trueno.
Por esa razón, es posible que incluso numerosos habitantes de Lilburn no hayan notado que se produjo un movimiento sísmico durante la mañana.
La baja magnitud también explica por qué el evento no provocó afectaciones relevantes ni interrupciones en las actividades habituales de la zona.
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Georgia suma seis terremotos registrados durante este año
Con este episodio, Georgia acumula seis terremotos documentados por el USGS en lo que va de 2026, una cifra que sigue siendo reducida en comparación con estados de mayor actividad sísmica.
El evento anterior ocurrió el pasado 17 de junio cerca de Trenton, una localidad situada en el extremo noroeste del estado, próxima a las fronteras con Tennessee y Alabama.
Aunque los sismos de baja magnitud rara vez representan un riesgo importante, cada registro permite a los científicos recopilar información sobre el comportamiento geológico de la región.
Los especialistas recuerdan que la detección de estos movimientos demuestra la capacidad de las redes de monitoreo para identificar incluso temblores muy pequeños, contribuyendo a mejorar el conocimiento de la actividad sísmica en Georgia, apuntó ‘Telemundo‘, ‘CBS News‘ y ‘Gwinnett Daily Post‘.