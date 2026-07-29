Temblor sorprende a Gwinnett: un sismo sacude la zona de Lilburn y despierta inquietud

Sismo de 2.3 sorprende a Gwinnett

Epicentro cerca de Lilburn

USGS confirmó magnitud

Un leve sismo registrado la mañana del miércoles tomó por sorpresa a algunos residentes del condado de Gwinnett, especialmente en las inmediaciones de Lilburn, aunque muchas personas no llegaron a percibir el movimiento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el evento sísmico ocurrió poco después de las 11 de la mañana y fue detectado por su red de monitoreo.

Aunque la magnitud fue baja, el reporte despertó interés porque Georgia no suele experimentar terremotos con frecuencia en comparación con otras regiones del país.

Este nuevo episodio se suma a la corta lista de movimientos telúricos registrados en el estado durante 2026, manteniendo la atención de especialistas y autoridades.

El USGS confirmó la magnitud y la ubicación del epicentro

De acuerdo con el boletín del USGS, el terremoto alcanzó una magnitud de 2.3 y tuvo su epicentro aproximadamente a tres kilómetros de la ciudad de Lilburn.

La agencia federal también informó que el movimiento ocurrió a las 11:01 a.m. y se originó a una profundidad cercana a los 4.6 kilómetros.

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Los registros oficiales indican que el sismo fue de baja intensidad, por lo que no se emitieron alertas ni se reportaron daños materiales o personas lesionadas.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la región, aunque este tipo de eventos suele concluir sin mayores consecuencias.