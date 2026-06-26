USGS confirma fuerte terremoto en Filipinas de magnitud 6.7
Publicado el26/06/2026 a las 07:38
- Sismo de magnitud 6.7
- Sin alerta de tsunami
- No reportan víctimas
Un terremoto de magnitud 6.7 se registró este viernes en el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Por qué importa: El movimiento ocurre menos de tres semanas después de otro fuerte sismo en la misma región que dejó más de 80 muertos, lo que mantiene la atención sobre la actividad sísmica en el país.
Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales y las autoridades no emitieron una alerta de tsunami tras el evento.
Terremoto en Filipinas sacude nuevamente la isla de Mindanao
Un sismo de magnitud 6.7 sacudió la costa sur de #Filipinas este 26 de junio a las 11:34 hora local, informó el @USGS_Quakes. El siniestro registró su epicentro a 21 km al oeste-suroeste de Sarangani. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales,… pic.twitter.com/0m299avlOP
— Punto de Referencia (@MXReferencia) June 26, 2026
El sur de Filipinas volvió a registrar un fuerte movimiento telúrico este viernes con un terremoto de magnitud 6.7 que sacudió la isla de Mindanao, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo se produjo a una profundidad de 65.7 kilómetros.
El epicentro fue localizado aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en el sur del país.
Las autoridades continúan evaluando la situación tras el movimiento sísmico.
El terremoto ocurrió en una región golpeada recientemente
SISMO DE 6.5 EN EL SUR DE FILIPINAS
Las autoridades están evaluando los daños, pero hasta el momento no se reportan víctimas, ni graves afectaciones.#filipinas #sismo #terremoto #caracas #venezuela pic.twitter.com/05g5gFf0P8
— Alejandro Torres Hn (@Alehntorres) June 26, 2026
El nuevo temblor se produce menos de tres semanas después de otro potente terremoto registrado en la misma zona.
Ese sismo anterior dejó más de 80 personas fallecidas.
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La cercanía entre ambos eventos vuelve a poner el foco sobre la actividad sísmica que afecta al sur de Filipinas.
Por ahora, las autoridades no han establecido una relación adicional entre ambos terremotos.
No se emitió alerta de tsunami tras el sismo
Tras el movimiento telúrico, no se emitieron alertas de tsunami.
La ausencia de esta advertencia redujo el riesgo inmediato para las zonas costeras cercanas al epicentro.
Hasta los primeros reportes disponibles, tampoco se habían confirmado daños importantes.
Las autoridades locales continuaban recopilando información desde las comunidades afectadas.
Autoridades reportan que no hay víctimas ni daños inmediatos
El responsable de rescates del municipio de Santa Maria, Jerson Talahig, indicó que no existían reportes inmediatos de víctimas.
Tampoco se habían recibido informes sobre daños materiales tras el terremoto.
«Fue bastante fuerte, pero breve. Vimos cómo temblaba la mesa y algunas luces», declaró Talahig a la AFP.
Las evaluaciones continúan mientras las autoridades verifican las condiciones en las zonas cercanas al epicentro y mantienen el monitoreo de cualquier posible actualización relacionada con el sismo.