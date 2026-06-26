USGS confirma fuerte terremoto en Filipinas de magnitud 6.7

Sismo de magnitud 6.7

Sin alerta de tsunami

No reportan víctimas

Un terremoto de magnitud 6.7 se registró este viernes en el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por qué importa: El movimiento ocurre menos de tres semanas después de otro fuerte sismo en la misma región que dejó más de 80 muertos, lo que mantiene la atención sobre la actividad sísmica en el país.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales y las autoridades no emitieron una alerta de tsunami tras el evento.

Terremoto en Filipinas sacude nuevamente la isla de Mindanao

#Internacional Un sismo de magnitud 6.7 sacudió la costa sur de #Filipinas este 26 de junio a las 11:34 hora local, informó el @USGS_Quakes. El siniestro registró su epicentro a 21 km al oeste-suroeste de Sarangani. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales,… pic.twitter.com/0m299avlOP — Punto de Referencia (@MXReferencia) June 26, 2026

El sur de Filipinas volvió a registrar un fuerte movimiento telúrico este viernes con un terremoto de magnitud 6.7 que sacudió la isla de Mindanao, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo a una profundidad de 65.7 kilómetros.

El epicentro fue localizado aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en el sur del país.

Las autoridades continúan evaluando la situación tras el movimiento sísmico.