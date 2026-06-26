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USGS confirma fuerte terremoto en Filipinas de magnitud 6.7
Terremoto en Filipinas de magnitud 6.7 sacudió la isla de Mindanao. El USGS confirmó el sismo y, hasta el momento, no hay alerta de tsunami.
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USGS confirma fuerte terremoto en Filipinas de magnitud 6.7

Publicado el26/06/2026 a las 07:38

  • Sismo de magnitud 6.7
  • Sin alerta de tsunami
  • No reportan víctimas

Un terremoto de magnitud 6.7 se registró este viernes en el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por qué importa: El movimiento ocurre menos de tres semanas después de otro fuerte sismo en la misma región que dejó más de 80 muertos, lo que mantiene la atención sobre la actividad sísmica en el país.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales y las autoridades no emitieron una alerta de tsunami tras el evento.

Terremoto en Filipinas sacude nuevamente la isla de Mindanao

El sur de Filipinas volvió a registrar un fuerte movimiento telúrico este viernes con un terremoto de magnitud 6.7 que sacudió la isla de Mindanao, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo a una profundidad de 65.7 kilómetros.

El epicentro fue localizado aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en el sur del país.

Las autoridades continúan evaluando la situación tras el movimiento sísmico.

El terremoto ocurrió en una región golpeada recientemente

El nuevo temblor se produce menos de tres semanas después de otro potente terremoto registrado en la misma zona.

Ese sismo anterior dejó más de 80 personas fallecidas.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerte cadena de terremotos golpea a cinco países en tan solo unas horas

La cercanía entre ambos eventos vuelve a poner el foco sobre la actividad sísmica que afecta al sur de Filipinas.

Por ahora, las autoridades no han establecido una relación adicional entre ambos terremotos.

No se emitió alerta de tsunami tras el sismo

Tras el movimiento telúrico, no se emitieron alertas de tsunami.

La ausencia de esta advertencia redujo el riesgo inmediato para las zonas costeras cercanas al epicentro.

Hasta los primeros reportes disponibles, tampoco se habían confirmado daños importantes.

Las autoridades locales continuaban recopilando información desde las comunidades afectadas.

Autoridades reportan que no hay víctimas ni daños inmediatos

El responsable de rescates del municipio de Santa Maria, Jerson Talahig, indicó que no existían reportes inmediatos de víctimas.

Tampoco se habían recibido informes sobre daños materiales tras el terremoto.

«Fue bastante fuerte, pero breve. Vimos cómo temblaba la mesa y algunas luces», declaró Talahig a la AFP.

Las evaluaciones continúan mientras las autoridades verifican las condiciones en las zonas cercanas al epicentro y mantienen el monitoreo de cualquier posible actualización relacionada con el sismo.

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