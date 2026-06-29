Sismo de 5.5 en Oregón reaviva alerta por creciente actividad en el Cinturón de Fuego del Pacífico
Publicado el29/06/2026 a las 09:49
- Sismo de 5.5 en Oregón
- Sin riesgo de tsunami
- Aumenta actividad sísmica global
Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió la costa de Oregón durante la madrugada del lunes, en medio de un incremento de movimientos sísmicos en distintas regiones del mundo.
El evento ocurrió a varias millas mar adentro, lo que redujo el impacto directo en zonas habitadas, aunque algunos residentes reportaron haber sentido el temblor.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a las 4:35 de la mañana, hora local, frente a la costa del estado.
El epicentro se localizó a unos 217 kilómetros al oeste de Bandon, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
Sin daños reportados pero con monitoreo constante
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas, heridos ni daños materiales derivados del movimiento telúrico.
Asimismo, el USGS descartó cualquier riesgo de tsunami, lo que ayudó a reducir la preocupación en las comunidades costeras.
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A pesar de la baja intensidad percibida, expertos mantienen vigilancia ante posibles réplicas en la región.
El monitoreo se mantiene activo debido a la ubicación de Oregón dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Una cadena de sismos en distintas partes del mundo
El temblor en Estados Unidos ocurre poco después de otro sismo de magnitud 5.6 registrado en el norte de California.
Ambos eventos se suman a los terremotos recientes en Venezuela, donde la situación continúa siendo crítica tras movimientos de mayor magnitud.
En los últimos días, países como Japón, Filipinas y Nicaragua también han reportado actividad sísmica relevante.
Esta secuencia ha generado inquietud entre especialistas que siguen de cerca el comportamiento del Cinturón de Fuego.
Expertos analizan el aumento de la actividad sísmica global
El incremento de sismos en diversas regiones del planeta ha puesto nuevamente en foco la dinámica tectónica del Pacífico.
El Cinturón de Fuego concentra gran parte de los terremotos del mundo debido a la interacción constante de placas tectónicas.
Aunque estos eventos no siempre están directamente relacionados entre sí, su cercanía temporal ha despertado atención internacional.
Por ahora, las autoridades continúan monitoreando la situación sin emitir alertas mayores, pero con vigilancia permanente, apuntó ‘Fox Weather‘.