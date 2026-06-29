Sismo de 5.5 en Oregón reaviva alerta por creciente actividad en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Sismo de 5.5 en Oregón

Sin riesgo de tsunami

Aumenta actividad sísmica global

Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió la costa de Oregón durante la madrugada del lunes, en medio de un incremento de movimientos sísmicos en distintas regiones del mundo.

El evento ocurrió a varias millas mar adentro, lo que redujo el impacto directo en zonas habitadas, aunque algunos residentes reportaron haber sentido el temblor.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a las 4:35 de la mañana, hora local, frente a la costa del estado.

El epicentro se localizó a unos 217 kilómetros al oeste de Bandon, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Sin daños reportados pero con monitoreo constante

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas, heridos ni daños materiales derivados del movimiento telúrico.

Asimismo, el USGS descartó cualquier riesgo de tsunami, lo que ayudó a reducir la preocupación en las comunidades costeras.

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A pesar de la baja intensidad percibida, expertos mantienen vigilancia ante posibles réplicas en la región.

El monitoreo se mantiene activo debido a la ubicación de Oregón dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.