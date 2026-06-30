¡Ahora fue en México! Terremoto de magnitud 6,0 sacude el Golfo de California
Publicado el30/06/2026 a las 12:17
- Sismo sacude Golfo de California
- Sin daños reportados inicialmente
- Réplicas siguen siendo posibles
Un terremoto de magnitud 6,0 se registró este martes al mediodía en el Golfo de California y fue percibido en distintas regiones del país.
Por qué importa: Aunque no se reportaron daños inmediatos, el movimiento fue sentido en varias ciudades y volvió a poner atención sobre cómo se perciben los sismos y la posibilidad de réplicas.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica tras el evento, mientras especialistas recuerdan que algunos terremotos pueden ser seguidos por nuevas sacudidas.
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió este martes el Golfo de California.
Terremoto en México reaviva temor por réplicas
6.0 earthquake hits south of California – 28 HOUR WARNING – ALERT – 5.5 to 7.0 earthquake is likely in the Los Angeles area during the next 28 hours. pic.twitter.com/U3ZqDyP7yM
— EarthquakePrediction (@Quakeprediction) June 30, 2026
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 p. m. El epicentro fue localizado al noreste de La Paz, en la península de Baja California.
También se ubicó al suroeste de El Progreso, ciudad portuaria de la península de Yucatán, México.
El sismo fue percibido en diferentes puntos del territorio mexicano. Entre las ciudades donde se reportaron temblores figuran Los Mochis.
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También hubo reportes desde Culiacán. Zapopan se sumó a las zonas donde habitantes dijeron haber sentido el movimiento.
Otras localidades también registraron percepción del sismo. Hasta el momento, no se reportaron daños de manera inmediata.
Tampoco se informó de afectaciones materiales relacionadas con el movimiento. Las evaluaciones continuaban después del evento.
El terremoto llamó la atención por sentirse a gran distancia del epicentro.
¿Por qué algunas personas sienten un terremoto y otras no?
BREAKING: A magnitude 6.0 strike-slip earthquake has struck the Gulf of California, Mexico along the Pacific-North American Plate Boundary. This follows after the M7.2 & M7.5 doublet to the south in Venezuela and the M5.6 to the north in California near Willits. It’s coming… pic.twitter.com/CUoOZgBtAz
— Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) June 30, 2026
La percepción de un terremoto depende de varios factores. Uno de los principales es la magnitud del sismo.
La magnitud representa la intensidad del movimiento registrado. Sin embargo, ese no es el único elemento que influye.
La distancia respecto al epicentro también es determinante. Mientras más cerca se encuentre una persona del origen del sismo, mayores son las probabilidades de sentirlo.
La intensidad de las ondas sísmicas disminuye conforme se alejan de la falla. Por ello, un mismo terremoto puede sentirse con diferente fuerza según la ubicación.
Las condiciones del suelo también desempeñan un papel importante, según NBC.
Los terrenos más sueltos pueden amplificar el movimiento. Esa característica puede hacer que un sismo resulte más perceptible.
Por esa razón, algunas personas experimentan sacudidas intensas mientras otras apenas las notan.
Las réplicas pueden extenderse durante días o incluso años
Después de un terremoto pueden registrarse nuevas sacudidas. Estas son conocidas como réplicas.
En algunos casos, un primer sismo puede ser únicamente un precursor.
Eso ocurre cuando posteriormente se presenta un terremoto de mayor magnitud.
Un ejemplo citado por especialistas es el terremoto y tsunami de Japón de 2011. Ese evento alcanzó una magnitud de 9,1.
Dos días antes se había registrado un sismo precursor de magnitud 7,3. Las réplicas suelen disminuir con el paso del tiempo.
Sin embargo, pueden prolongarse durante varios días.
En algunos casos continúan por semanas o meses. Incluso existen situaciones en las que la actividad sísmica asociada se mantiene durante años.
El terremoto registrado este martes permanece bajo observación mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica tras el evento.