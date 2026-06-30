¡Ahora fue en México! Terremoto de magnitud 6,0 sacude el Golfo de California

Sismo sacude Golfo de California

Sin daños reportados inicialmente

Réplicas siguen siendo posibles

Un terremoto de magnitud 6,0 se registró este martes al mediodía en el Golfo de California y fue percibido en distintas regiones del país.

Por qué importa: Aunque no se reportaron daños inmediatos, el movimiento fue sentido en varias ciudades y volvió a poner atención sobre cómo se perciben los sismos y la posibilidad de réplicas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica tras el evento, mientras especialistas recuerdan que algunos terremotos pueden ser seguidos por nuevas sacudidas.

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió este martes el Golfo de California.

Terremoto en México reaviva temor por réplicas

6.0 earthquake hits south of California – 28 HOUR WARNING – ALERT – 5.5 to 7.0 earthquake is likely in the Los Angeles area during the next 28 hours. pic.twitter.com/U3ZqDyP7yM — EarthquakePrediction (@Quakeprediction) June 30, 2026

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 p. m. El epicentro fue localizado al noreste de La Paz, en la península de Baja California.

También se ubicó al suroeste de El Progreso, ciudad portuaria de la península de Yucatán, México.

El sismo fue percibido en diferentes puntos del territorio mexicano. Entre las ciudades donde se reportaron temblores figuran Los Mochis.

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También hubo reportes desde Culiacán. Zapopan se sumó a las zonas donde habitantes dijeron haber sentido el movimiento.

Otras localidades también registraron percepción del sismo. Hasta el momento, no se reportaron daños de manera inmediata.

Tampoco se informó de afectaciones materiales relacionadas con el movimiento. Las evaluaciones continuaban después del evento.

El terremoto llamó la atención por sentirse a gran distancia del epicentro.