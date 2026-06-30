Trump desafía al Supremo y exige terminar con la ciudadanía por nacimiento tras fallo

Trump presiona al Congreso.

Supremo mantiene ciudadanía.

Debate migratorio continúa.

Donald Trump pidió al Congreso actuar para eliminar la ciudadanía por nacimiento después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento de limitar ese derecho.

Por qué importa: La decisión mantiene vigente una interpretación constitucional de más de 150 años que reconoce como ciudadanos estadounidenses a quienes nacen en el país, incluso si sus padres están de forma ilegal o temporal.

El mandatario ahora apuesta por una vía legislativa y aseguró que respaldará cualquier iniciativa del Congreso para cambiar la política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes al Congreso trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

Trump presiona contra ciudadanía por nacimiento

La solicitud llegó apenas horas después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento de limitar ese derecho mediante una decisión judicial.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que el Congreso debe comenzar de inmediato el proceso legislativo.

«El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!», escribió.

El mandatario había prometido durante su campaña restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular.

Tras el fallo judicial, calificó la decisión del máximo tribunal como «lamentable» para el país.

Pese al revés, dejó claro que no abandonará uno de los objetivos centrales de su agenda migratoria.