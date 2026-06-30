Trump desafía al Supremo y exige terminar con la ciudadanía por nacimiento tras fallo
Publicado el30/06/2026 a las 11:55
- Trump presiona al Congreso.
- Supremo mantiene ciudadanía.
- Debate migratorio continúa.
Donald Trump pidió al Congreso actuar para eliminar la ciudadanía por nacimiento después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento de limitar ese derecho.
Por qué importa: La decisión mantiene vigente una interpretación constitucional de más de 150 años que reconoce como ciudadanos estadounidenses a quienes nacen en el país, incluso si sus padres están de forma ilegal o temporal.
El mandatario ahora apuesta por una vía legislativa y aseguró que respaldará cualquier iniciativa del Congreso para cambiar la política.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes al Congreso trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
Trump presiona contra ciudadanía por nacimiento
La solicitud llegó apenas horas después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento de limitar ese derecho mediante una decisión judicial.
A través de su red Truth Social, Trump aseguró que el Congreso debe comenzar de inmediato el proceso legislativo.
«El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!», escribió.
El mandatario había prometido durante su campaña restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular.
Tras el fallo judicial, calificó la decisión del máximo tribunal como «lamentable» para el país.
Pese al revés, dejó claro que no abandonará uno de los objetivos centrales de su agenda migratoria.
Trump insiste en una solución legislativa
Trump considera que el Congreso puede lograr el cambio mediante una ley federal.
Según el presidente, no sería necesario impulsar una reforma constitucional para modificar la política actual.
En su publicación, sostuvo que existe una alternativa más rápida para alcanzar ese objetivo.
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«Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!», afirmó.
Con este planteamiento, Trump traslada ahora el debate desde los tribunales hacia el Poder Legislativo.
Su mensaje busca mantener viva una propuesta que formó parte de sus promesas de campaña.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo cerró la vía judicial para restringir la ciudadanía por nacimiento.
La postura del mandatario evidencia que continuará impulsando cambios sobre este tema por otras vías institucionales.
El Tribunal Supremo mantiene la ciudadanía por nacimiento
El Tribunal Supremo determinó este martes que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho protegido por la Constitución.
La resolución reafirma una interpretación constitucional que se ha mantenido durante más de 150 años.
El fallo señala que los menores nacidos en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía desde el nacimiento.
La sentencia establece que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'».
Por esa razón, el tribunal concluyó que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La decisión fue adoptada por una votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra.
Con este fallo, el máximo tribunal mantiene intacta la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda.
Mientras tanto, Trump apuesta ahora por convencer al Congreso para intentar modificar la legislación relacionada con la ciudadanía por nacimiento.