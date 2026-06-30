¿Víctoria sobre Trump? Demócratas celebran fallo sobre ciudadanía por nacimiento
Publicado el30/06/2026 a las 11:33
- Supremo frena a Trump
- Congreso celebra el fallo
- Protegen ciudadanía por nacimiento
Los líderes de los Caucus Hispano, Negro y de Asia Pacífico del Congreso afirmaron que el fallo del Tribunal Supremo representa una derrota para el intento de Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.
Por qué importa: Los congresistas sostienen que la decisión reafirma un principio constitucional vigente desde hace generaciones y protege a millones de familias.
La resolución deja sin efecto la orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato para restringir este derecho.
Los líderes de los Caucus Hispano, de Asia Pacífico y Negro del Congreso reaccionaron este martes a la decisión del Tribunal Supremo de mantener que los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses.
Congreso celebra fallo sobre ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema falló a favor del gobierno del presidente Trump en una demanda sobre restricciones a la libertad de expresión de los jueces de inmigración que afectaba los derechos de los trabajadores federales.
Los magistrados revocaron un fallo de un tribunal inferior que… pic.twitter.com/lbVxgsHzl1
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En un comunicado conjunto, los representantes aseguraron que el fallo supone un revés para el presidente Donald Trump y su intento de modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento.
El documento fue firmado por el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, la presidenta del Caucus del Congreso de Asiático-Americanos y de las Islas del Pacífico (CAPAC), Grace Meng, y la presidenta del Caucus Negro del Congreso (CBC), Yvette Clarke.
Los tres legisladores sostuvieron que la resolución judicial mantiene intacto un principio constitucional considerado fundamental para el país.
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«Su intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y redefinir quién puede ser estadounidense ha fracasado», señalaron en el comunicado conjunto.
También destacaron que la resolución reafirma un principio que, según indicaron, ha definido a Estados Unidos durante generaciones.
“La decisión de hoy reafirma un principio constitucional fundamental que ha definido a nuestra nación durante generaciones: todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos», expresaron.
Los congresistas subrayaron que la decisión preserva una garantía constitucional que consideran parte esencial de la identidad jurídica del país.
El fallo mantiene vigente la ciudadanía por nacimiento
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Los líderes recordaron que la ciudadanía por nacimiento está respaldada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Asimismo, señalaron que ese principio fue ratificado por la Corte Suprema en el histórico caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, resuelto en 1898.
También indicaron que posteriormente quedó incorporado a la legislación federal, según Efe.
Donald Trump había intentado restringir este derecho mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que regresó a la Presidencia.
Con la resolución del Tribunal Supremo, esa orden queda sin validez, según expusieron los legisladores.
Para los integrantes de los caucus, el fallo representa el mantenimiento de una protección constitucional ampliamente reconocida.
La decisión también evita que prospere el intento de redefinir quién puede ser considerado ciudadano estadounidense desde el nacimiento.
Letitia James destaca el impacto para millones de familias
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también celebró la decisión del Tribunal Supremo.
James fue una de las principales impulsoras de la demanda presentada contra la orden ejecutiva firmada por Trump.
Según explicó, la resolución preserva un principio fundamental de la Constitución y protege a millones de familias en todo el país.
«La ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional que ha definido a esta nación durante generaciones. Nuestro país fue construido por inmigrantes y nuestra fortaleza proviene de quienes llegan aquí en busca de una vida mejor. La decisión de hoy preserva esa promesa para las generaciones futuras», afirmó la fiscal.
La oficina de James encabezó el desafío judicial junto con una coalición de estados que cuestionó la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
En febrero de este año, James y otros 23 fiscales generales presentaron un escrito ante el Tribunal Supremo.
En ese documento solicitaron a los magistrados rechazar lo que calificaron como un ataque «sin precedentes» contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento.