¿Víctoria sobre Trump? Demócratas celebran fallo sobre ciudadanía por nacimiento

Supremo frena a Trump

Congreso celebra el fallo

Protegen ciudadanía por nacimiento

Los líderes de los Caucus Hispano, Negro y de Asia Pacífico del Congreso afirmaron que el fallo del Tribunal Supremo representa una derrota para el intento de Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.

Por qué importa: Los congresistas sostienen que la decisión reafirma un principio constitucional vigente desde hace generaciones y protege a millones de familias.

La resolución deja sin efecto la orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato para restringir este derecho.

Los líderes de los Caucus Hispano, de Asia Pacífico y Negro del Congreso reaccionaron este martes a la decisión del Tribunal Supremo de mantener que los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses.

Congreso celebra fallo sobre ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema falló a favor del gobierno del presidente Trump en una demanda sobre restricciones a la libertad de expresión de los jueces de inmigración que afectaba los derechos de los trabajadores federales. Los magistrados revocaron un fallo de un tribunal inferior que… pic.twitter.com/lbVxgsHzl1 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 26, 2026

En un comunicado conjunto, los representantes aseguraron que el fallo supone un revés para el presidente Donald Trump y su intento de modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento.

El documento fue firmado por el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, la presidenta del Caucus del Congreso de Asiático-Americanos y de las Islas del Pacífico (CAPAC), Grace Meng, y la presidenta del Caucus Negro del Congreso (CBC), Yvette Clarke.

Los tres legisladores sostuvieron que la resolución judicial mantiene intacto un principio constitucional considerado fundamental para el país.

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«Su intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y redefinir quién puede ser estadounidense ha fracasado», señalaron en el comunicado conjunto.

También destacaron que la resolución reafirma un principio que, según indicaron, ha definido a Estados Unidos durante generaciones.

“La decisión de hoy reafirma un principio constitucional fundamental que ha definido a nuestra nación durante generaciones: todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos», expresaron.

Los congresistas subrayaron que la decisión preserva una garantía constitucional que consideran parte esencial de la identidad jurídica del país.