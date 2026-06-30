Corte suprema de EE.UU. frena a Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes
Publicado el30/06/2026 a las 08:51
- Trump sufre revés judicial.
- Ciudadanía por nacimiento sigue.
- Supremo protege la Enmienda.
La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a colocar límites a una de las políticas migratorias más polémicas impulsadas por el presidente Donald Trump al declarar ilegal su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento.
El fallo representa un revés para la Casa Blanca y mantiene vigente un derecho que, según la mayoría de los magistrados, está protegido por la Constitución desde hace más de un siglo.
La decisión también evita que entre en vigor una medida que habría afectado a cientos de miles de niños nacidos cada año en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visas temporales.
La Corte Suprema reafirma el alcance de la Decimocuarta Enmienda
Ver este video en su propia página →
El Tribunal Supremo resolvió por cinco votos contra cuatro que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump es incompatible con la interpretación constitucional de la ciudadanía por nacimiento.
En el dictamen, la mayoría sostuvo que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
Con esta interpretación, el máximo tribunal mantiene una doctrina que ha permanecido vigente durante más de 150 años y que reconoce como ciudadanos estadounidenses a prácticamente todas las personas nacidas dentro del territorio nacional.
La sentencia recuerda que solo existen excepciones muy específicas, entre ellas los hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos.
El fallo mantiene una doctrina vigente desde hace más de 150 años
La decisión judicial reafirma que el lugar de nacimiento continúa siendo el criterio principal para acceder automáticamente a la ciudadanía estadounidense.
Los magistrados concluyeron que «alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento», reforzando así la protección constitucional prevista en la Decimocuarta Enmienda.
Aunque el fallo fue aprobado por una ajustada mayoría, la resolución mantiene intacto uno de los principios históricos del sistema constitucional estadounidense.
Los cuatro magistrados conservadores que discreparon de la mayoría expresaron distintos niveles de desacuerdo respecto a la interpretación automática de la ciudadanía.
Los votos divididos reflejan diferencias dentro del Supremo
El juez Brett Kavanaugh emitió un voto parcialmente disidente.
Kavanaugh explicó que no comparte una interpretación maximalista de la cláusula de ciudadanía, aunque tampoco respalda el decreto impulsado por Trump para eliminar en la práctica la ciudadanía automática por nacimiento.
Otros tres jueces considerados conservadores también votaron en contra de la mayoría.
Según su postura, la ciudadanía por nacimiento no debería reconocerse de manera «totalmente» automática en todos los casos.
La orden de Trump queda anulada tras el fallo judicial
Donald Trump había convertido esta propuesta en una de sus principales promesas de campaña.
El presidente firmó la orden ejecutiva el mismo día que inició su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, como parte de un amplio paquete de medidas destinadas a endurecer la política migratoria.
De haber entrado en vigor, la disposición habría afectado aproximadamente a 255.000 niños nacidos cada año en Estados Unidos, según los datos citados durante el proceso judicial.
Con la decisión anunciada este martes, esa orden queda anulada y no podrá aplicarse bajo la interpretación constitucional vigente.
Trump sostiene que la Constitución ha sido interpretada incorrectamente
El mandatario ha insistido en diversas ocasiones en que la Decimocuarta Enmienda ha sido malinterpretada durante décadas.
Trump también ha afirmado que Estados Unidos es el único país del mundo que concede automáticamente la ciudadanía por nacimiento a quienes nacen en su territorio.
Sin embargo, esa afirmación ha sido ampliamente desmentida, ya que alrededor de una treintena de países mantienen sistemas similares de ciudadanía por nacimiento.
El presidente también ha sostenido que la Decimocuarta Enmienda, aprobada después de la Guerra Civil estadounidense para corregir el fallo «Dred Scott contra Sanford» de 1857, únicamente buscaba garantizar la ciudadanía «a hijos de esclavos», una interpretación que la mayoría del Supremo no comparte.
Un caso seguido de cerca por la Casa Blanca
El litigio llegó hasta el máximo tribunal después de varios meses de batallas judiciales.
En abril, Donald Trump acudió personalmente a la audiencia pública en la que los magistrados escucharon los argumentos sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
Se trató de un hecho poco habitual, ya que fue la primera ocasión en la que un presidente estadounidense en funciones asistió presencialmente a una sesión oral del Tribunal Supremo para seguir un caso relacionado con una de sus propias políticas.
La resolución marca uno de los fallos constitucionales más relevantes del año y mantiene vigente uno de los principios fundamentales del derecho estadounidense sobre la ciudadanía por nacimiento.
Te Puede Interesar: La Corte Suprema respalda prohibiciones a atletas trans en equipos femeninos escolares
FUENTE: EFE