Corte suprema de EE.UU. frena a Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes

Trump sufre revés judicial.

Ciudadanía por nacimiento sigue.

Supremo protege la Enmienda.

La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a colocar límites a una de las políticas migratorias más polémicas impulsadas por el presidente Donald Trump al declarar ilegal su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento.

El fallo representa un revés para la Casa Blanca y mantiene vigente un derecho que, según la mayoría de los magistrados, está protegido por la Constitución desde hace más de un siglo.

La decisión también evita que entre en vigor una medida que habría afectado a cientos de miles de niños nacidos cada año en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visas temporales.

La Corte Suprema reafirma el alcance de la Decimocuarta Enmienda

Ver este video en su propia página →

El Tribunal Supremo resolvió por cinco votos contra cuatro que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump es incompatible con la interpretación constitucional de la ciudadanía por nacimiento.

En el dictamen, la mayoría sostuvo que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».

Con esta interpretación, el máximo tribunal mantiene una doctrina que ha permanecido vigente durante más de 150 años y que reconoce como ciudadanos estadounidenses a prácticamente todas las personas nacidas dentro del territorio nacional.

La sentencia recuerda que solo existen excepciones muy específicas, entre ellas los hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos.