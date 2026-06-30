La Corte Suprema respalda prohibiciones a atletas trans en equipos femeninos escolares

Supremo avala restricciones trans.

Respaldan leyes estatales deportivas.

Fallo impacta 25 estados.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio un nuevo respaldo a las leyes estatales que restringen la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos escolares y universitarios.

La decisión, aprobada por una mayoría conservadora de seis magistrados contra tres, valida normas impulsadas por estados como Virginia Occidental e Idaho y marca un precedente que podría fortalecer legislaciones similares en gran parte del país.

La Corte Suprema avala las restricciones para atletas trans en deportes femeninos

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El fallo determina que las leyes de Virginia Occidental e Idaho no violan la Constitución de Estados Unidos al limitar la participación en equipos femeninos únicamente a personas cuyo sexo asignado al nacer sea femenino.

Los magistrados concluyeron que los estados tienen la facultad de establecer categorías deportivas diferenciadas por sexo biológico dentro del sistema educativo.

La mayoría del tribunal también consideró que estas restricciones son compatibles con el Título IX, la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben fondos públicos.

La resolución representa una importante victoria para los estados que han impulsado normas similares durante los últimos años en medio del intenso debate nacional sobre la participación de personas transgénero en el deporte.