La Corte Suprema respalda prohibiciones a atletas trans en equipos femeninos escolares
Publicado el30/06/2026 a las 08:25
- Supremo avala restricciones trans.
- Respaldan leyes estatales deportivas.
- Fallo impacta 25 estados.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio un nuevo respaldo a las leyes estatales que restringen la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos escolares y universitarios.
La decisión, aprobada por una mayoría conservadora de seis magistrados contra tres, valida normas impulsadas por estados como Virginia Occidental e Idaho y marca un precedente que podría fortalecer legislaciones similares en gran parte del país.
La Corte Suprema avala las restricciones para atletas trans en deportes femeninos
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El fallo determina que las leyes de Virginia Occidental e Idaho no violan la Constitución de Estados Unidos al limitar la participación en equipos femeninos únicamente a personas cuyo sexo asignado al nacer sea femenino.
Los magistrados concluyeron que los estados tienen la facultad de establecer categorías deportivas diferenciadas por sexo biológico dentro del sistema educativo.
La mayoría del tribunal también consideró que estas restricciones son compatibles con el Título IX, la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben fondos públicos.
La resolución representa una importante victoria para los estados que han impulsado normas similares durante los últimos años en medio del intenso debate nacional sobre la participación de personas transgénero en el deporte.
Los argumentos que llevaron al máximo tribunal a esta decisión
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez conservador Brett Kavanaugh, quien defendió la existencia de categorías deportivas separadas entre hombres y mujeres.
Según el magistrado, las diferencias físicas entre ambos sexos justifican mantener competiciones diferenciadas en disciplinas escolares y universitarias.
«Las diferencias físicas entre hombres y mujeres como fuerza, velocidad y resistencia» justifican la existencia de equipos separados por sexo biológico.
Asimismo, Kavanaugh sostuvo que «Todo varón biológico que logra entrar en el equipo ocupa una plaza que correspondería a una atleta».
El fallo establece que incluso cuando una persona transgénero se identifica como mujer y recibe tratamientos hormonales, los estados pueden restringir su participación en equipos femeninos.
La demanda fue presentada por dos atletas trans
El litigio que llegó hasta la Corte Suprema comenzó tras las demandas presentadas por Becky Pepper-Jackson y Lindsay Hecox.
Pepper-Jackson es estudiante de secundaria en Virginia Occidental y cuestionó la constitucionalidad de la ley estatal que le impedía competir en deportes femeninos.
Por su parte, Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho, también argumentó que la legislación estatal constituía una forma de discriminación en su contra.
Ambas deportistas sostuvieron que su exclusión de las competencias femeninas vulneraba sus derechos constitucionales y solicitaron que las leyes fueran declaradas inválidas.
Sin embargo, la mayoría del máximo tribunal rechazó esos argumentos y permitió que ambas normas permanezcan vigentes.
El fallo podría influir en decenas de estados
La decisión no solo afecta a Virginia Occidental e Idaho, sino que también fortalece jurídicamente legislaciones similares ya aprobadas en otros estados.
Actualmente, alrededor de 25 estados cuentan con normas que restringen la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos escolares o universitarios.
Aunque el fallo resuelve específicamente estos dos casos, su interpretación podría servir como referencia para futuras disputas legales en todo el país.
Expertos consideran que la resolución probablemente será utilizada como precedente en litigios relacionados con políticas deportivas impulsadas por distintos estados.
La decisión llega en medio de nuevas políticas impulsadas por Trump
El caso también se desarrolla dentro del contexto de las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump respecto a las personas transgénero.
Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que establece que el Gobierno federal solo reconoce dos sexos: masculino y femenino.
La disposición también ordena que los documentos oficiales reflejen el sexo asignado al nacer.
Esa política fue impugnada por organizaciones defensoras de los derechos LGTBI, que consideran que vulnera derechos fundamentales de las personas transgénero.
Con esta decisión, la Corte Suprema añade un nuevo capítulo al debate nacional sobre identidad de género, deporte escolar y el alcance de las competencias de los estados para regular la participación en competiciones femeninas.
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FUENTE: EFE