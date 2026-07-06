Guardia Nacional de Tennessee mata a joven de 20 años durante persecución en Memphis

Joven muere en persecución.

Investigan actuación militar.

Familia exige respuestas.

La muerte de un joven de 20 años a manos de integrantes de la Guardia Nacional de Tennessee volvió a colocar bajo escrutinio el despliegue militar ordenado en Memphis como parte de la estrategia federal de combate al crimen impulsada por el presidente Donald Trump.

El incidente ocurrió la madrugada del domingo durante una persecución iniciada tras reportes de disparos y ahora es investigado por la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI), mientras familiares de la víctima exigen conocer todos los detalles antes de emitir un juicio sobre lo ocurrido.

La persecución terminó con disparos de la Guardia Nacional en pleno centro de Memphis

National Guard troops fatally shoot 20 y.o during Memphis police pursuit Tyrin Johnson was shot twice in the chest by two Tennessee Guard members after he allegedly turned toward them with a handgun during a foot chase National Guard has been patrolling in Memphis since October pic.twitter.com/3YtGB6gZ0F — RT (@RT_com) July 6, 2026

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando soldados de la Guardia Nacional patrullaban junto con agentes del Departamento de Policía de Memphis tras recibir reportes de disparos.

De acuerdo con las autoridades, los elementos comenzaron a perseguir a un hombre armado que escapaba a pie por el centro de la ciudad.

Durante la persecución, el joven presuntamente se giró hacia los soldados con un arma de fuego.

Fue entonces cuando dos miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego y lo hirieron de muerte.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee identificó posteriormente a la víctima como Tyrin Johnson, de 20 años.

La dependencia informó que ningún oficial resultó lesionado durante el incidente.

En un comunicado, la TBI explicó que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo.

«Por razones que aún están bajo investigación, la situación escaló, lo que llevó a que dos soldados de la Guardia Nacional dispararan contra Johnson, hiriéndolo mortalmente.»

El portavoz de la Guardia Nacional de Tennessee, el teniente coronel Darrin Haas, informó que Johnson murió en el lugar después de que dos especialistas médicos militares intentaran brindarle primeros auxilios.