Guardia Nacional de Tennessee mata a joven de 20 años durante persecución en Memphis
Publicado el06/07/2026 a las 07:52
- Joven muere en persecución.
- Investigan actuación militar.
- Familia exige respuestas.
La muerte de un joven de 20 años a manos de integrantes de la Guardia Nacional de Tennessee volvió a colocar bajo escrutinio el despliegue militar ordenado en Memphis como parte de la estrategia federal de combate al crimen impulsada por el presidente Donald Trump.
El incidente ocurrió la madrugada del domingo durante una persecución iniciada tras reportes de disparos y ahora es investigado por la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI), mientras familiares de la víctima exigen conocer todos los detalles antes de emitir un juicio sobre lo ocurrido.
La persecución terminó con disparos de la Guardia Nacional en pleno centro de Memphis
National Guard troops fatally shoot 20 y.o during Memphis police pursuit
Tyrin Johnson was shot twice in the chest by two Tennessee Guard members after he allegedly turned toward them with a handgun during a foot chase
National Guard has been patrolling in Memphis since October pic.twitter.com/3YtGB6gZ0F
— RT (@RT_com) July 6, 2026
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando soldados de la Guardia Nacional patrullaban junto con agentes del Departamento de Policía de Memphis tras recibir reportes de disparos.
De acuerdo con las autoridades, los elementos comenzaron a perseguir a un hombre armado que escapaba a pie por el centro de la ciudad.
Durante la persecución, el joven presuntamente se giró hacia los soldados con un arma de fuego.
Fue entonces cuando dos miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego y lo hirieron de muerte.
La Oficina de Investigaciones de Tennessee identificó posteriormente a la víctima como Tyrin Johnson, de 20 años.
La dependencia informó que ningún oficial resultó lesionado durante el incidente.
En un comunicado, la TBI explicó que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo.
«Por razones que aún están bajo investigación, la situación escaló, lo que llevó a que dos soldados de la Guardia Nacional dispararan contra Johnson, hiriéndolo mortalmente.»
El portavoz de la Guardia Nacional de Tennessee, el teniente coronel Darrin Haas, informó que Johnson murió en el lugar después de que dos especialistas médicos militares intentaran brindarle primeros auxilios.
Familia de Tyrin Johnson pide esperar la investigación antes de emitir conclusiones
Terracle Nelson, prima mayor de Johnson, señaló que las autoridades informaron a la familia que el joven recibió dos disparos en el pecho.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente el número de disparos realizados durante el enfrentamiento.
La TBI tampoco respondió a preguntas sobre la versión ofrecida por los familiares.
El abuelo del joven, Evaniel Johnson, recordó que su nieto había estudiado en la Universidad Estatal de Tennessee.
También explicó que era padre de un niño pequeño y que planeaba incorporarse al negocio familiar de construcción.
Además, destacó que Johnson disfrutaba crear música y tenía proyectos personales por desarrollar.
Antes de emitir una opinión definitiva sobre lo ocurrido, afirmó que desea revisar los resultados de la investigación y cualquier video del incidente.
«Yo creía en él, y sé que todavía tenía mucha vida por delante.»
«La desgarradora realidad es que nunca tendrá la oportunidad de disfrutar lo que estábamos construyendo juntos. Ese es un dolor que ningún abuelo debería tener que soportar.»
El despliegue de la Guardia Nacional en Memphis sigue generando controversia
El alcalde de Memphis, Paul Young, calificó el hecho como un «incidente desafortunado».
No obstante, indicó que esperará la conclusión de la investigación antes de ofrecer más comentarios sobre el caso.
Young se ha opuesto desde el inicio al despliegue de tropas ordenado por el gobernador republicano Bill Lee.
Los soldados forman parte de la fuerza operativa Memphis Safe, integrada por agencias federales y locales y creada para reforzar el combate al crimen bajo la estrategia impulsada por Donald Trump.
Según el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (USMS), la fuerza operativa ha realizado más de 10.000 arrestos desde su creación.
La presencia militar comenzó en octubre pese a las objeciones del gobierno municipal.
En abril, la Corte de Apelaciones de Tennessee determinó que autoridades demócratas estatales y locales no tenían legitimación para impedir el despliegue de tropas en la ciudad.
La investigación busca determinar cómo ocurrió el enfrentamiento
De acuerdo con datos de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, este es al menos el cuarto tiroteo relacionado con integrantes de la fuerza operativa Memphis Safe.
Dos de esos incidentes ocurrieron durante mayo y no involucraron disparos efectuados por miembros de la Guardia Nacional.
La TBI también relacionó a la fuerza operativa con otro tiroteo registrado en octubre, aunque no precisó qué corporaciones participaron.
Ni la Guardia Nacional ni la TBI respondieron si el caso del domingo representa la primera ocasión en que soldados desplegados en Memphis utilizan sus armas de fuego durante una operación.
Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo evidencia para esclarecer el desarrollo del enfrentamiento.
La investigación también busca determinar si el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el papel de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública y el alcance de las operaciones federales desplegadas en ciudades con altos índices de violencia como Memphis.
Una ciudad de más de 600.000 habitantes que durante años ha enfrentado problemas relacionados con homicidios, robos de vehículos y otros delitos violentos, aunque diversas autoridades han reportado reducciones en algunas categorías delictivas durante el último año.
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FUENTE: The Guardian