Investigan a abogada por presunto fraude migratorio; deja miles de casos bajo investigación

Miles de casos investigados.

Acusan fraude migratorio.

Visas humanitarias bajo revisión.

Una abogada de Washington, especializada en casos migratorios, enfrenta acusaciones de haber presentado solicitudes con información falsa para obtener visas humanitarias para miles de inmigrantes.

Por qué importa: El caso podría afectar a decenas de miles de personas cuyos expedientes permanecen abiertos y aumentar el escrutinio sobre programas destinados a proteger a víctimas de violencia y trata.

Alexandra Lozano cerró su firma este mes, renunció a su licencia para ejercer la abogacía y niega haber cometido irregularidades mientras enfrenta demandas e investigaciones.

Una investigación y varias demandas acusan a Alexandra Lozano de prometer soluciones migratorias a miles de inmigrantes que buscaban regularizar su situación.

¿Cómo comenzó el presunto esquema contra inmigrantes?

Thousands of immigrants got scammed by an attorney exploiting humanitarian visas, lawsuits say https://t.co/L1S1X0vPuC #News #Chico #California — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 29, 2026

Los señalamientos sostienen que utilizó relatos falsos de violencia doméstica y trata de personas para tramitar visas humanitarias.

Según las acusaciones, muchos clientes desconocían el contenido de las solicitudes presentadas ante las autoridades migratorias.

También afirman que la abogada habría aprovechado la vulnerabilidad económica y legal de los inmigrantes para cobrar grandes cantidades de dinero.

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Las demandas sostienen que el despacho funcionaba mediante un sistema de producción acelerada para procesar expedientes.

Los denunciantes aseguran que parte del personal no contaba con las credenciales legales necesarias para desempeñar esas funciones.

Además, acusan al bufete de copiar firmas de clientes en documentos que nunca habrían revisado.

Los señalamientos forman parte de investigaciones civiles y de un proceso de ética profesional contra la exabogada.