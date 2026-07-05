Hispano va por corte de pelo en barbería y termina baleado
Publicado el05/07/2026 a las 10:52
- Rechazo terminó en balacera
- Videos cambiaron investigación
- Fiscalía presenta cargos
Un hispano identificado como Victor Barrios-Díaz terminó hospitalizado tras un tiroteo en una barbería de Nashville, Tennessee.
Por qué importa: La investigación cambió de rumbo después de que videos de seguridad contradijeran parte de las primeras versiones de los hechos.
La Fiscalía mantiene cargos por intento de homicidio criminal contra uno de los involucrados mientras el caso continúa bajo investigación.
Lo que comenzó como una visita para cortarse el cabello terminó en un tiroteo dentro de una barbería en Nashville, Tennessee.
Hispano baleado en barbería: así comenzó el incidente
Victor Barrios-Díaz acudió al establecimiento para solicitar un corte de cabello, según la información presentada por las autoridades.
De acuerdo con el caso, el hombre no recibió el servicio que buscaba y abandonó el negocio.
Posteriormente regresó armado, presuntamente molesto por la negativa de ser atendido, según Telemundo.
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Según la Fiscalía, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento a balazos dentro del establecimiento.
Como resultado del intercambio de disparos, Victor Barrios-Díaz terminó con múltiples heridas y fue trasladado a un hospital.
Las autoridades señalaron que el incidente quedó documentado por las cámaras de seguridad del negocio.
Ese material se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido.
Barbería de Nashville: videos cambiaron la investigación
La declaración jurada del caso revela que las grabaciones contradicen parte de la versión inicial proporcionada por algunos empleados.
Las imágenes también muestran la presunta participación de un segundo hombre armado durante el incidente.
Ese elemento modificó parte de la reconstrucción inicial realizada por los investigadores.
La Fiscalía sostiene que Victor Barrios-Díaz recibió varios disparos durante el enfrentamiento.
De acuerdo con la acusación, las evidencias disponibles indican que el hispano no accionó el arma que llevaba consigo.
Ese señalamiento forma parte de la investigación presentada por el Ministerio Público.
Las autoridades continúan analizando el material de video y el resto de las pruebas reunidas.
El objetivo es establecer con precisión la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
Fiscalía presenta cargos mientras sigue el caso
Como resultado de la investigación, la Fiscalía presentó cargos contra Aram S. Sadiq.
El acusado enfrenta un cargo de intento de homicidio criminal relacionado con el tiroteo.
La imputación se basa en los elementos recabados hasta el momento por los investigadores.
Las autoridades no han informado que el proceso haya concluido.
Por el contrario, señalaron que el caso permanece bajo investigación.
La revisión de las pruebas continúa mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.
Las autoridades buscan esclarecer completamente cómo se desarrolló el enfrentamiento dentro de la barbería.
Por ahora, la versión oficial se apoya en la declaración jurada, los videos de vigilancia y las evidencias recopiladas durante la investigación.