Hispano va por corte de pelo en barbería y termina baleado

Rechazo terminó en balacera

Videos cambiaron investigación

Fiscalía presenta cargos

Un hispano identificado como Victor Barrios-Díaz terminó hospitalizado tras un tiroteo en una barbería de Nashville, Tennessee.

Por qué importa: La investigación cambió de rumbo después de que videos de seguridad contradijeran parte de las primeras versiones de los hechos.

La Fiscalía mantiene cargos por intento de homicidio criminal contra uno de los involucrados mientras el caso continúa bajo investigación.

Lo que comenzó como una visita para cortarse el cabello terminó en un tiroteo dentro de una barbería en Nashville, Tennessee.

Hispano baleado en barbería: así comenzó el incidente

Victor Barrios-Díaz acudió al establecimiento para solicitar un corte de cabello, según la información presentada por las autoridades.

De acuerdo con el caso, el hombre no recibió el servicio que buscaba y abandonó el negocio.

Posteriormente regresó armado, presuntamente molesto por la negativa de ser atendido, según Telemundo.

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Según la Fiscalía, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento a balazos dentro del establecimiento.

Como resultado del intercambio de disparos, Victor Barrios-Díaz terminó con múltiples heridas y fue trasladado a un hospital.

Las autoridades señalaron que el incidente quedó documentado por las cámaras de seguridad del negocio.

Ese material se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido.