United prueba nuevo servicio para ahorrar tiempo en vuelos
Publicado el05/07/2026 a las 10:32
- Facturación desde la noche.
- Menos tiempo en aeropuerto.
- United evalúa expandir servicio.
United Airlines prueba un sistema que permite facturar el equipaje la noche anterior para algunos vuelos matutinos desde Chicago O’Hare.
Por qué importa: La iniciativa busca reducir el tiempo que los pasajeros dedican al proceso de documentación el día de su viaje.
Tras varios meses de prueba, la aerolínea reporta una respuesta positiva y evalúa extender el servicio a otros aeropuertos, según USA Today.
Los pasajeros con vuelos muy temprano suelen llegar al aeropuerto con mayor anticipación para documentar su equipaje.
La apuesta de United para vuelos tempranos
United Airlines is trialing a program that lets you check your bag the night before a morning flight. https://t.co/1jUt1jFM6K
— USA TODAY (@USATODAY) July 5, 2026
United Airlines busca cambiar esa rutina con un programa piloto que permite dejar las maletas la noche previa al viaje.
La iniciativa, denominada Twilight Bag Drop, comenzó a probarse a finales de marzo en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.
El programa está dirigido a pasajeros con vuelos programados antes de las 10 de la mañana.
La propuesta pretende hacer más rápido el ingreso al aeropuerto durante las primeras horas del día.
Quienes utilizan el servicio pueden evitar el proceso habitual de facturación de equipaje la mañana de su salida.
Según la aerolínea, los pasajeros únicamente deben dirigirse al control de seguridad una vez llegan al aeropuerto.
United comunicó esta ventaja mediante un correo electrónico enviado a los clientes que cumplen los requisitos para participar.
Twilight Bag Drop ya muestra resultados positivos
United Trials New Program to Make Early Morning Flights Less Stressful: A concise update—new check-in lanes, automated bag drop, and dedicated security support for early departures. Goal: faster throughput, calmer starts to travel days. https://t.co/63ht6DDoMn
— Drew Grimaldi (@Grimillionaire) July 4, 2026
La compañía aseguró que la prueba ha generado resultados favorables desde su implementación.
De acuerdo con United, cerca de 1,600 maletas han sido procesadas mediante este sistema desde su lanzamiento.
La aerolínea afirmó que los comentarios recibidos por parte de los usuarios han sido «abrumadoramente positivos».
Estos resultados llevaron a United a confirmar que continuará con el programa en el aeropuerto de Chicago.
Actualmente, el servicio solo está disponible en dos aeropuertos de la red de la compañía.
Además de Chicago O’Hare, también opera en el Aeropuerto Internacional de Guam.
Aunque por ahora el programa tiene un alcance limitado, United señaló que analiza llevarlo a otros centros de conexión.
La posible expansión dependerá del desempeño que continúe mostrando la iniciativa en los aeropuertos donde ya funciona.
Así funciona el nuevo servicio de United
Los pasajeros elegibles reciben una notificación por correo electrónico un día antes de su vuelo.
Ese mensaje les informa que pueden utilizar el programa Twilight Bag Drop.
Posteriormente, agregan el equipaje facturado a los datos de su reserva.
También realizan el pago correspondiente de forma anticipada por internet.
Una vez completado ese proceso, deben acudir al aeropuerto la noche anterior.
En el caso de Chicago O’Hare, las maletas se entregan en la Terminal 1.
El horario disponible para realizar la entrega es de las 18:00 a las 21:00 horas.
United indicó que este servicio opera todos los días de la semana.
Para los pasajeros que viajan desde Guam también existe la posibilidad de utilizar el programa.
Según el sitio web de la aerolínea, aplica para vuelos con salida antes de las 9:30 de la mañana.
En ese aeropuerto, el equipaje puede entregarse entre las 19:30 y las 21:30 horas de la noche previa.
Con este procedimiento, la aerolínea busca que los pasajeros lleguen al aeropuerto con menos trámites pendientes el día de su viaje.
Aunque por ahora la prueba permanece limitada a dos aeropuertos, United dejó abierta la posibilidad de ampliar el programa si mantiene los resultados obtenidos durante esta fase piloto.