United prueba nuevo servicio para ahorrar tiempo en vuelos

Facturación desde la noche.

Menos tiempo en aeropuerto.

United evalúa expandir servicio.

United Airlines prueba un sistema que permite facturar el equipaje la noche anterior para algunos vuelos matutinos desde Chicago O’Hare.

Por qué importa: La iniciativa busca reducir el tiempo que los pasajeros dedican al proceso de documentación el día de su viaje.

Tras varios meses de prueba, la aerolínea reporta una respuesta positiva y evalúa extender el servicio a otros aeropuertos, según USA Today.

Los pasajeros con vuelos muy temprano suelen llegar al aeropuerto con mayor anticipación para documentar su equipaje.

La apuesta de United para vuelos tempranos

United Airlines is trialing a program that lets you check your bag the night before a morning flight. https://t.co/1jUt1jFM6K — USA TODAY (@USATODAY) July 5, 2026

United Airlines busca cambiar esa rutina con un programa piloto que permite dejar las maletas la noche previa al viaje.

La iniciativa, denominada Twilight Bag Drop, comenzó a probarse a finales de marzo en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

El programa está dirigido a pasajeros con vuelos programados antes de las 10 de la mañana.

La propuesta pretende hacer más rápido el ingreso al aeropuerto durante las primeras horas del día.

Quienes utilizan el servicio pueden evitar el proceso habitual de facturación de equipaje la mañana de su salida.

Según la aerolínea, los pasajeros únicamente deben dirigirse al control de seguridad una vez llegan al aeropuerto.

United comunicó esta ventaja mediante un correo electrónico enviado a los clientes que cumplen los requisitos para participar.