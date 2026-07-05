Tiroteo en McDonald’s de Florida

Padre e hija baleados

Víctimas inocentes heridas

Un padre y su hija de 11 años resultaron heridos tras quedar en medio de un tiroteo mientras esperaban su comida en un McDonald’s de Hallandale Beach, Florida.

El ataque ocurrió en pleno día, dentro del estacionamiento del restaurante, donde la familia permanecía en su vehículo sin relación con el conflicto que desató los disparos.

Autoridades confirmaron que las víctimas fueron alcanzadas por balas durante un enfrentamiento dirigido entre dos individuos, lo que convierte el caso en un ejemplo más de violencia que impacta a civiles inocentes.

El hombre fue dado de alta tras recibir atención médica, mientras que la menor permanece hospitalizada en condición estable, según informaron las autoridades locales.

Víctimas inocentes en medio de un tiroteo dirigido

La policía calificó a la familia como “espectadores inocentes”, ya que no tenían vínculo alguno con el altercado que derivó en el ataque armado.

Dentro del vehículo también se encontraban otros dos menores, de 2 y 5 años, quienes resultaron ilesos pese a la cercanía de los disparos.

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Las investigaciones apuntan a que el incidente tuvo origen fuera de la ciudad y terminó en el estacionamiento del restaurante, lo que generó una situación caótica en segundos.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:35 de la tarde, en una zona concurrida, lo que aumentó el riesgo para otras personas presentes en el lugar.