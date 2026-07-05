Tiroteo en McDonald’s deja a padre e hija heridos en Florida
Tiroteo en McDonald’s de Florida Padre e hija baleados Víctimas inocentes heridas Un padre y su hija de 11 años resultaron heridos tras quedar en medio de un tiroteo mientras esperaban su comida en un McDonald’s de Hallandale Beach, Florida. El ataque ocurrió en pleno día, dentro del estacionamiento del restaurante, donde la familia permanecía […]
Publicado el05/07/2026 a las 08:11
- Tiroteo en McDonald’s de Florida
- Padre e hija baleados
- Víctimas inocentes heridas
Un padre y su hija de 11 años resultaron heridos tras quedar en medio de un tiroteo mientras esperaban su comida en un McDonald’s de Hallandale Beach, Florida.
El ataque ocurrió en pleno día, dentro del estacionamiento del restaurante, donde la familia permanecía en su vehículo sin relación con el conflicto que desató los disparos.
Autoridades confirmaron que las víctimas fueron alcanzadas por balas durante un enfrentamiento dirigido entre dos individuos, lo que convierte el caso en un ejemplo más de violencia que impacta a civiles inocentes.
El hombre fue dado de alta tras recibir atención médica, mientras que la menor permanece hospitalizada en condición estable, según informaron las autoridades locales.
Víctimas inocentes en medio de un tiroteo dirigido
La policía calificó a la familia como “espectadores inocentes”, ya que no tenían vínculo alguno con el altercado que derivó en el ataque armado.
Dentro del vehículo también se encontraban otros dos menores, de 2 y 5 años, quienes resultaron ilesos pese a la cercanía de los disparos.
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Las investigaciones apuntan a que el incidente tuvo origen fuera de la ciudad y terminó en el estacionamiento del restaurante, lo que generó una situación caótica en segundos.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:35 de la tarde, en una zona concurrida, lo que aumentó el riesgo para otras personas presentes en el lugar.
Sospechoso es empleado del restaurante
El presunto responsable fue identificado como Ralph N-Kosi Blue III, de 18 años, quien trabajaba en el establecimiento y fue detenido poco después del incidente.
De acuerdo con imágenes de vigilancia, el joven ingresó al local y, tras percatarse de la presencia de otro individuo, reaccionó sacando un arma de fuego.
En el video se observa cómo comienza a disparar cuando la otra persona corre hacia él, desatando el intercambio de balas en medio del estacionamiento.
El sospechoso enfrenta cargos por agresión agravada y asalto agravado, y permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Broward.
Momentos de pánico captados por testigos
Testigos cercanos relataron que escucharon gritos y disparos, lo que provocó pánico entre quienes se encontraban en el área en ese momento.
Algunos señalaron que todo ocurrió en cuestión de segundos, con apenas dos detonaciones antes de que los involucrados huyeran en direcciones opuestas.
Uno de los individuos logró esconderse detrás del vehículo donde estaba la familia, lo que derivó en que las balas impactaran el automóvil.
Las autoridades continúan investigando el caso para identificar al segundo implicado y esclarecer completamente cómo se desarrollaron los hechos.
Investigación sigue abierta tras el ataque
La policía no ha revelado la identidad de las víctimas ni del otro sospechoso, mientras continúa recopilando pruebas y testimonios.
El caso ha generado preocupación en la comunidad por la facilidad con la que un acto violento puede poner en riesgo a personas ajenas al conflicto.
El incidente también reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la presencia de armas en lugares concurridos como restaurantes familiares.
Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para avanzar en la investigación, mientras refuerzan la vigilancia en la zona tras el violento episodio, señaló ‘NBC Miami‘.