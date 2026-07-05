Fuegos artificiales golpean avión de Delta en Chicago
Publicado el05/07/2026 a las 09:48
- Avión impactado en Chicago
- Delta aterrizó sin incidentes
- FAA investiga el caso
Un avión de Delta Air Lines fue alcanzado por un fuego artificial mientras aterrizaba en Chicago durante las celebraciones del 4 de julio, una de las fechas más importantes en Estados Unidos.
El incidente ocurrió cuando el vuelo 1076, procedente de Atlanta, realizaba su aproximación final al Aeropuerto Internacional Midway, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).
Aunque el impacto generó preocupación, la aeronave aterrizó con normalidad y no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración.
La FAA detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas locales del sábado, poco antes de que el avión completara su aterrizaje en Chicago.
Avión de Delta fue impactado durante el aterrizaje
‼️‼️Delta Air Lines Flight 1076, which was flying from Atlanta was descending toward the runway at Chicago‘s InternationalAirport when the aircraft came into contact with a firework display, taking place at that moment.🎇🎇🎇#DeltaAirLines #Aircraft #Fireworks #Airport #Safety pic.twitter.com/jaAQKaph1z
— NextFly (@nextflyapp) July 5, 2026
De acuerdo con la agencia, el piloto notificó que un proyectil de fuegos artificiales golpeó la aeronave durante la maniobra de descenso.
Las grabaciones del control de tráfico aéreo muestran que la tripulación escuchó un fuerte estruendo en pleno aterrizaje.
Inicialmente, los pilotos consideraron que el ruido podía corresponder a un cohete pirotécnico que había explotado debajo del avión.
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Delta Air Lines confirmó posteriormente que el Airbus A319 logró aterrizar sin incidentes adicionales, según CNN.
Tras tocar pista, la aeronave continuó su recorrido normalmente hasta la puerta de embarque.
La compañía indicó que el vuelo concluyó de manera segura pese al inesperado impacto registrado durante la aproximación.
La información fue confirmada también por la cadena CBS, citando datos proporcionados por la aerolínea.
Delta inspeccionó la aeronave tras el incidente
Delta flight is hit by a firework while landing at Chicago airport as pilot hears ‘loud bang’ while approaching runway on July 4 https://t.co/ehlFdtJhzN
— Daily Mail (@DailyMail) July 5, 2026
La Policía de Chicago informó que el fuego artificial provocó únicamente daños menores en la pintura exterior del avión.
Como medida preventiva, Delta realizó una inspección de la aeronave este domingo para descartar afectaciones adicionales.
Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni fallas que comprometieran la seguridad del Airbus A319.
Tampoco se informó de pasajeros o integrantes de la tripulación lesionados por el incidente.
El caso llamó la atención debido a que ocurrió durante una operación crítica de aterrizaje.
Las maniobras de aproximación representan una de las fases más delicadas de cualquier vuelo comercial.
Pese al impacto, la tripulación consiguió completar el procedimiento sin que fuera necesaria una maniobra de emergencia.
Las autoridades únicamente reportaron afectaciones menores en el revestimiento de pintura del avión.
Una celebración marcada por incidentes con fuegos artificiales
El incidente en Chicago ocurrió en medio de las celebraciones nacionales por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
La utilización de fuegos artificiales forma parte de una de las tradiciones más representativas de esta festividad.
Durante la misma noche, también se registró un incendio breve en el puente de Brooklyn mientras se desarrollaba el espectáculo pirotécnico organizado por Macy’s en Nueva York.
El Departamento de Policía de Nueva York informó que ese incidente no dejó personas heridas.
Las celebraciones de este año tuvieron un significado especial al conmemorarse el 250 aniversario de la nación.
En Washington se realizó un espectáculo histórico de fuegos artificiales con aproximadamente 850.000 proyectiles.
El evento fue impulsado por la Administración del presidente Donald Trump con el objetivo de establecer un récord mundial.
Mientras millones de personas participaron en los festejos, el incidente del vuelo de Delta recordó que el uso de pirotecnia también puede generar situaciones inesperadas cerca de zonas de operación aérea.