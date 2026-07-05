Fuegos artificiales golpean avión de Delta en Chicago

Avión impactado en Chicago

Delta aterrizó sin incidentes

FAA investiga el caso

Un avión de Delta Air Lines fue alcanzado por un fuego artificial mientras aterrizaba en Chicago durante las celebraciones del 4 de julio, una de las fechas más importantes en Estados Unidos.

El incidente ocurrió cuando el vuelo 1076, procedente de Atlanta, realizaba su aproximación final al Aeropuerto Internacional Midway, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aunque el impacto generó preocupación, la aeronave aterrizó con normalidad y no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración.

La FAA detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas locales del sábado, poco antes de que el avión completara su aterrizaje en Chicago.

Avión de Delta fue impactado durante el aterrizaje

‼️‼️Delta Air Lines Flight 1076, which was flying from Atlanta was descending toward the runway at Chicago‘s InternationalAirport when the aircraft came into contact with a firework display, taking place at that moment.🎇🎇🎇#DeltaAirLines #Aircraft #Fireworks #Airport #Safety pic.twitter.com/jaAQKaph1z — NextFly (@nextflyapp) July 5, 2026

De acuerdo con la agencia, el piloto notificó que un proyectil de fuegos artificiales golpeó la aeronave durante la maniobra de descenso.

Las grabaciones del control de tráfico aéreo muestran que la tripulación escuchó un fuerte estruendo en pleno aterrizaje.

Inicialmente, los pilotos consideraron que el ruido podía corresponder a un cohete pirotécnico que había explotado debajo del avión.

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Delta Air Lines confirmó posteriormente que el Airbus A319 logró aterrizar sin incidentes adicionales, según CNN.

Tras tocar pista, la aeronave continuó su recorrido normalmente hasta la puerta de embarque.

La compañía indicó que el vuelo concluyó de manera segura pese al inesperado impacto registrado durante la aproximación.

La información fue confirmada también por la cadena CBS, citando datos proporcionados por la aerolínea.