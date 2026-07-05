Juez rechaza prórroga de Trump en caso de E. Jean Carroll
Publicado el05/07/2026 a las 08:44
- Juez rechaza prórroga de Trump
- Carroll exige indemnización millonaria
- Respuesta vence el 7 julio
Un juez federal rechazó la petición del presidente Donald Trump para obtener más tiempo y responder a la solicitud de E. Jean Carroll, quien busca cobrar casi 5,8 millones de dólares tras ganar una demanda civil.
Por qué importa: La decisión acelera los plazos del caso luego de que la Corte Suprema rechazara revisar el veredicto del jurado, acercando una nueva etapa en el proceso judicial.
Trump deberá presentar su respuesta antes del 7 de julio, después de que el juez federal Lewis Kaplan negara su petición mediante una orden de una sola frase emitida el 4 de julio.
La resolución mantiene vigente el calendario judicial solicitado por Carroll para intentar ejecutar la indemnización que obtuvo en los tribunales.
Demanda de E. Jean Carroll entra en fase decisiva
Judge rejects Trump’s bid to delay E Jean Carroll payout https://t.co/fZHv3TKFNj pic.twitter.com/VT0wYFG4e9
— bulletinindy (@bulletinindy) July 5, 2026
El 30 de junio, E. Jean Carroll pidió a un tribunal federal de Manhattan ordenar que Trump pague la indemnización concedida por un jurado.
La escritora reclama casi 5,8 millones de dólares.
La cantidad incluye los intereses acumulados durante el tiempo que el caso permaneció en apelación.
TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en celebración del 4 de Julio deja niños y adultos heridos
Carroll presentó la solicitud después de que la Corte Suprema rechazara revisar el fallo del jurado.
El máximo tribunal negó la petición de Trump el 29 de junio.
Tras esa decisión, el mandatario solicitó más tiempo para responder al planteamiento de Carroll.
Sin embargo, Kaplan rechazó esa petición el 4 de julio. Con ello, Trump deberá responder antes del 7 de julio.
Trump alegó cambio de abogado para solicitar una prórroga
Judge rejects Trump bid to delay $5.8M payment to E. Jean Carroll https://t.co/xA4zFnJHAE
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) July 4, 2026
La defensa del presidente sostuvo que existían razones para ampliar el plazo.
Trump argumentó que su anterior abogado principal, Justin Smith, dejó el caso.
Según explicó, Smith renunció tras ser confirmado como juez del Octavo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos.
El presidente señaló que su nuevo abogado, Josh Halpern, necesita tiempo para familiarizarse con el expediente.
Carroll se opuso a esa solicitud.
Sus abogados afirmaron que Trump estaba retrasando el proceso judicial.
También sostuvieron que la defensa buscaba demorar la presentación de sus argumentos.
En el escrito presentado el 30 de junio aseguraron que el litigio había llegado a su etapa final.
«Pero este es el final del camino», escribieron los abogados de Carroll en su presentación ante el tribunal.
El caso deriva de un veredicto civil de 2023
La demanda tiene origen en las acusaciones presentadas por Carroll.
La escritora afirmó que Trump la agredió sexualmente en un probador de una tienda departamental durante la década de 1990.
También sostuvo que posteriormente dañó su reputación.
Según la demanda, Trump calificó sus acusaciones como una «estafa» en 2022.
En 2023, un jurado civil de Manhattan concluyó que Trump era responsable por abuso sexual y difamación.
Ese mismo jurado otorgó a Carroll una indemnización cercana a los 5,8 millones de dólares.
Trump ha negado de forma reiterada las acusaciones.
Además, continúa impugnando el veredicto emitido de manera unánime por el jurado civil.
El litigio entre ambas partes no termina ahí.
En un caso separado, otro jurado civil de Manhattan concedió a Carroll 83,3 millones de dólares en 2024.
Ese fallo determinó que Trump la difamó nuevamente en 2019 al negar públicamente las acusaciones.
La apelación correspondiente a ese segundo caso todavía permanece en proceso judicial.