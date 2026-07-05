Juez rechaza prórroga de Trump en caso de E. Jean Carroll

Juez rechaza prórroga de Trump

Carroll exige indemnización millonaria

Respuesta vence el 7 julio

Un juez federal rechazó la petición del presidente Donald Trump para obtener más tiempo y responder a la solicitud de E. Jean Carroll, quien busca cobrar casi 5,8 millones de dólares tras ganar una demanda civil.

Por qué importa: La decisión acelera los plazos del caso luego de que la Corte Suprema rechazara revisar el veredicto del jurado, acercando una nueva etapa en el proceso judicial.

Trump deberá presentar su respuesta antes del 7 de julio, después de que el juez federal Lewis Kaplan negara su petición mediante una orden de una sola frase emitida el 4 de julio.

La resolución mantiene vigente el calendario judicial solicitado por Carroll para intentar ejecutar la indemnización que obtuvo en los tribunales.

Demanda de E. Jean Carroll entra en fase decisiva

Judge rejects Trump’s bid to delay E Jean Carroll payout https://t.co/fZHv3TKFNj pic.twitter.com/VT0wYFG4e9 — bulletinindy (@bulletinindy) July 5, 2026

El 30 de junio, E. Jean Carroll pidió a un tribunal federal de Manhattan ordenar que Trump pague la indemnización concedida por un jurado.

La escritora reclama casi 5,8 millones de dólares.

La cantidad incluye los intereses acumulados durante el tiempo que el caso permaneció en apelación.

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Carroll presentó la solicitud después de que la Corte Suprema rechazara revisar el fallo del jurado.

El máximo tribunal negó la petición de Trump el 29 de junio.

Tras esa decisión, el mandatario solicitó más tiempo para responder al planteamiento de Carroll.

Sin embargo, Kaplan rechazó esa petición el 4 de julio. Con ello, Trump deberá responder antes del 7 de julio.